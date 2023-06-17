https://ukraina.ru/20230617/1047323729.html
Париж поддержал российскую критику Зеленского - СМИ
Париж поддержал российскую критику Зеленского - СМИ - 17.06.2023 Украина.ру
Париж поддержал российскую критику Зеленского - СМИ
Читатели французской газеты Le Figaro поддержали комментарии российского президента Владимира Путина, которые он сделал во время пленарного заседания ПМЭФ
2023-06-17T12:37
2023-06-17T12:37
2023-06-17T12:37
новости
владимир путин
пмэф
президент
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Президент РФ на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что его друзья-евреи называют президента Украины Владимира Зеленского позором еврейского народа."Голос мудрости", — написал один из комментаторов."Молодец, мистер Путин, что нашел в себе мужество сказать правду", — поддержал второй."Он не ошибается", — заявил третий."Путин сделал все, чтобы сблизиться с западным миром, но напрасно. Полный провал для большой Европы", — выразил мнение еще один пользователь."Он говорит вслух то, о чем тихо думают еврейские общины по всему миру", — заключили читатели.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июняВ ходе пленарного заседания ПМЭФ, говоря о размещении ядерного оружия в Белоруссии, Владимир Путин заявил, что это элемент сдерживания - сигнал тем, кто задумывается о нанесении стратегического поражения России.
https://ukraina.ru/20230616/1047318149.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, пмэф, президент
Париж поддержал российскую критику Зеленского - СМИ
Читатели французской газеты Le Figaro поддержали комментарии российского президента Владимира Путина, которые он сделал во время пленарного заседания ПМЭФ
Президент РФ на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что его друзья-евреи называют президента Украины Владимира Зеленского позором еврейского народа.
"Голос мудрости", — написал один из комментаторов.
"Молодец, мистер Путин, что нашел в себе мужество сказать правду", — поддержал второй.
"Он не ошибается", — заявил третий.
"Путин сделал все, чтобы сблизиться с западным миром, но напрасно. Полный провал для большой Европы", — выразил мнение еще один пользователь.
"Он говорит вслух то, о чем тихо думают еврейские общины по всему миру", — заключили читатели.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня
В ходе пленарного заседания ПМЭФ, говоря о размещении ядерного оружия в Белоруссии, Владимир Путин заявил, что это элемент сдерживания - сигнал тем, кто задумывается о нанесении стратегического поражения России.