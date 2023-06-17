Глава Минобороны Украины Резников: Киев договорился с Чехией и Словакией о закупке и ремонте БМП - 17.06.2023 Украина.ру
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Глава Минобороны Украины Резников: Киев договорился с Чехией и Словакией о закупке и ремонте БМП
Глава Минобороны Украины Резников: Киев договорился с Чехией и Словакией о закупке и ремонте БМП - 17.06.2023 Украина.ру
Глава Минобороны Украины Резников: Киев договорился с Чехией и Словакией о закупке и ремонте БМП
Украина подписала с Чехией и Словакией совместное соглашение о закупках и ремонте боевых машины пехоты (БМП), заявил украинский министр обороны Алексей Резников в Twitter
2023-06-17T10:51
2023-06-17T10:51
новости
бмп
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"Со словацким коллегой Мартином Шкленаром и министром обороны Чешской Республики Яной Черноховой подписали декларацию о намерениях в сфере закупки и обслуживания БМП с Чехией и Словакией на полях заседания Контактной группы по обороне Украины (UDCG)", - написал Резников.Некоторое время назад стало известно, что Чехия и Словакия обсудили сотрудничество в области производства боеприпасов.Как ранее отметил глава минобороны Словакии Мартин Скленар, взаимодействие двух стран в этой области будет осуществляться в рамках цели Европейского союза (ЕС). Так, производственные возможности военно-промышленного комплекса должны быть увеличены.России нужно продолжить укреплять нашу линию обороны, особенно по берегам Каховского водохранилища. Сейчас там от воды освобождаются целые площади. Нам их как минимум нужно заминировать, чтобы исключить различные эксцессы и укрепить линию обороны по побережью водохранилища, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Об этом он рассказал в материале “Алексей Леонков: ВСУ будут зализывать раны до июля, чтобы послать на Россию массы британских ракет". Интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20230612/1047139803.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, бмп, украина, сво
Новости, БМП, Украина, СВО

Глава Минобороны Украины Резников: Киев договорился с Чехией и Словакией о закупке и ремонте БМП

10:51 17.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Украина подписала с Чехией и Словакией совместное соглашение о закупках и ремонте боевых машины пехоты (БМП), заявил украинский министр обороны Алексей Резников в Twitter
"Со словацким коллегой Мартином Шкленаром и министром обороны Чешской Республики Яной Черноховой подписали декларацию о намерениях в сфере закупки и обслуживания БМП с Чехией и Словакией на полях заседания Контактной группы по обороне Украины (UDCG)", - написал Резников.
Некоторое время назад стало известно, что Чехия и Словакия обсудили сотрудничество в области производства боеприпасов.
Как ранее отметил глава минобороны Словакии Мартин Скленар, взаимодействие двух стран в этой области будет осуществляться в рамках цели Европейского союза (ЕС). Так, производственные возможности военно-промышленного комплекса должны быть увеличены.
России нужно продолжить укреплять нашу линию обороны, особенно по берегам Каховского водохранилища. Сейчас там от воды освобождаются целые площади. Нам их как минимум нужно заминировать, чтобы исключить различные эксцессы и укрепить линию обороны по побережью водохранилища, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Об этом он рассказал в материале “Алексей Леонков: ВСУ будут зализывать раны до июля, чтобы послать на Россию массы британских ракет". Интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 12.06.2023
12 июня, 17:25
Словакия приступила к ремонту западного оружия, ранее переданного ВСУВ Словакии заработал германо-словакский центр по ремонту и обслуживанию оружия, поставленного киевскому режиму Западом. Об этом 12 июня сообщил представитель министерства обороны Германии в кабинете министров страны Митко Мюллер на брифинге ведомства
 
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Заголовок открываемого материала
11:24Российские военные уничтожили пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе
10:51Глава Минобороны Украины Резников: Киев договорился с Чехией и Словакией о закупке и ремонте БМП
10:31Министр обороны РФ проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области
10:13Продвижения, которые бесят врагов: Межевич о союзе России и Белоруссии, ядерном оружии и Лукашенко
10:04Результат визита, сроки овладения F-16. Главное на Украине на утро 17 июня
07:56Гетман Иван Брюховецкий – человек и… станица
06:30Полковник Баранец: "контрнаступ" ВСУ закончился позорным обломом, но враг копит силы на Крым и Артёмовск
06:15Военный эксперт объяснил, когда и как ВСУ готовятся ударить во фланг стратегической "линии Суровикина"
06:00"ПВО намазана тонким слоем". Военный эксперт о том, сможет ли Крым отразить "массированный кулак" ВСУ
21:58Макгрегор: страны НАТО допускают войну с Россией после разгрома ВСУ
21:22Зеленский отверг идею переговоров с Россией
20:48Украина впервые исключила компанию из своего списка "спонсоров войны"
20:23"Настоящий лидер государства": военный из США восхитился уверенностью Путина на встрече с военкорами
19:59Столтенберг: НАТО пока не видит необходимости менять свой ядерный потенциал
19:30Лавров: Россия выразила демарш США из-за планов поставить Украине F-16
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18:25Инсценировка в Киеве, новые западные истребители для Украины. Итоги 16 июня на Украине
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17:59Самая позорная военная операция: в Турции предрекли печальный исход наступления ВСУ
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