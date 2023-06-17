https://ukraina.ru/20230617/1047322872.html

Глава Минобороны Украины Резников: Киев договорился с Чехией и Словакией о закупке и ремонте БМП

Глава Минобороны Украины Резников: Киев договорился с Чехией и Словакией о закупке и ремонте БМП - 17.06.2023 Украина.ру

Глава Минобороны Украины Резников: Киев договорился с Чехией и Словакией о закупке и ремонте БМП

Украина подписала с Чехией и Словакией совместное соглашение о закупках и ремонте боевых машины пехоты (БМП), заявил украинский министр обороны Алексей Резников в Twitter

2023-06-17T10:51

2023-06-17T10:51

2023-06-17T10:51

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"Со словацким коллегой Мартином Шкленаром и министром обороны Чешской Республики Яной Черноховой подписали декларацию о намерениях в сфере закупки и обслуживания БМП с Чехией и Словакией на полях заседания Контактной группы по обороне Украины (UDCG)", - написал Резников.Некоторое время назад стало известно, что Чехия и Словакия обсудили сотрудничество в области производства боеприпасов.Как ранее отметил глава минобороны Словакии Мартин Скленар, взаимодействие двух стран в этой области будет осуществляться в рамках цели Европейского союза (ЕС). Так, производственные возможности военно-промышленного комплекса должны быть увеличены.России нужно продолжить укреплять нашу линию обороны, особенно по берегам Каховского водохранилища. Сейчас там от воды освобождаются целые площади. Нам их как минимум нужно заминировать, чтобы исключить различные эксцессы и укрепить линию обороны по побережью водохранилища, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Об этом он рассказал в материале “Алексей Леонков: ВСУ будут зализывать раны до июля, чтобы послать на Россию массы британских ракет". Интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230612/1047139803.html

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новости, бмп, украина, сво