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Гетман Иван Брюховецкий – человек и… станица

Гетман Иван Брюховецкий – человек и… станица - 17.06.2023 Украина.ру

Гетман Иван Брюховецкий – человек и… станица

Иван Мартынович Брюховецкий, погибший 355 лет назад – 17 июня 1668 года, был одним из ярких и, в то же время, трагических персонажей периода украинской истории, позже названного Руиной. Да и мог ли быть иным гетман Войска Запорожского и первый московский боярин, происходивший из казаков.

2023-06-17T07:56

2023-06-17T07:56

2023-06-17T07:56

история

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гетманщина

xvii век

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Человек, который впоследствии станет Иваном Марты́новичем Брюховецким, родился в 1623 году в вотчине своего отца, польского шляхтича, в селении Брюховичи, в Русском воеводстве Речи Посполитой, сегодня это Львовская область. При рождении звали его Яном Ма́ртиновичем Хамелем, и был он поляком. Образование получил во Львовской иезуитской коллегии. При осаде в 1648 году Львова войсками Богдана Хмельницкого и перекопского мирзы Тугай-бея, татары взяли Яна в плен, но Богдан Хмельницкий его выкупил. После этого юноша перешёл в православную веру и стал зваться Иваном Мартыновичем Брюховецким. Фамилию ему дали по названию вотчины его отца.Службу в Войске Запорожском Иван начал в том же году на должности старшего джура (адъютанта) при гетмане Богдане Хмельницком. В истории того времени он больше известен как "мартынец" (подножка) Хмельницкого, и подписывался соответствующе статусу — "Ивашко Брюховецкий". В реестре 1649 года среди казаков Чигиринской сотни он упоминается именно как "мартынец" гетмана, то есть человек, который становится на четвереньки, чтобы гетман прежде, чем сесть на коня, встал на его спину. Конечно, Брюховецкий, как человек грамотный, нёс и другую службу – выполнял поручения гетмана.После смерти Богдана Хмельницкого в 1657 году Брюховецкий сопровождал его младшего сына Юрия в Киев, где тот учился в коллегии. Два года спустя Брюховецкий в виду предстоящих гетманских выборов ездил на Сечь, чтобы склонить запорожцев поддержать кандидатуру Юрия Хмельницкого, которому его отец завещал гетманскую булаву. Вскоре Юрий действительно стал гетманом, но Брюховецкий его покинул – он понимал, что молодой и бездарный сын Хмельницкого не поможет ему достичь высоких чинов. Оставшегося на Сечи Брюховецкого казаки вскоре избрали кошевым атаманом, а впоследствии он стал и "кошевым гетманом" (1659–63 годы).Тем временем Юрий Хмельницкий не сдержал данную московскому царю присягу и "реанимировал" Гадячское соглашение 1659 года своего предшественника гетмана Выговского, согласно которому Украина переходила под "руку" Речи Посполитой. Этот поступок спровоцировал недовольство левобережных полков, и они отказались подчиняться Юрию, заявив, что хотят иметь нового гетмана, верного Москве. В 1663 года московский царь издал указ о его выборах.Иван Брюховецкий стал кандидатом на гетманство и, будучи человеком образованным, с немалыми ораторскими дарованиями, решил использовать поддержу малоимущих слоёв казачества, попросту говоря, занялся популистской демагогией. Он стал выдвигать лозунги, требующие уменьшить налоги и ограничить старшинское землевладение. В июне 1663 года в Нежине на Чёрной Раде, участие в которой принимали не только казаки, но и все другие сословия Гетманщины, в присутствии московского войска Ивана Брюховецкого избрали гетманом Левобережной Украины.Заняв этот пост, Брюховецкий первым делом арестовал своих оппонентов и их сторонников: Якима Сомко и Василия Золотаренко, а также поддержавших их полковников Иоаникия Силича, Стефана Шамрицкого и Афанасия Щуровского. Вскоре их казнили в местечке Борзне. Кроме того, не без помощи Брюховецкого, в Сибирь сослали генерального писаря Гетманщины Михаила Вуяхевича, полковников Семёна Третьяка, Матяша Папкевича, Дмитрия Чернявского и другую старшину. Так гетман изничтожил на корню всю возможную оппозицию.После выборов Брюховецкий создал четыре новых полка: Стародубский, Сосницкий, Зиньковский и Глуховский, рассчитывая, что будет пользоваться их безусловной поддержкой. Своей столицей он сделал город Гадяч на Полтавщине (город до сих пор пользуется дурной славой).Следующие три года Иван Брюховецкий провёл в войнах с поляками и правобережным гетманом Павлом Тетерей. В 1663–64 годах казаки отразили последнюю попытку поляков захватить Левобережье. Большое войско короля Яна II Казимира окружило Глухов, но в битве у Пироговки потерпело поражение от казаков и московских войск. Попытки Брюховецкого покорить Правобережье также потерпели неудачу, хоть ему и удалось на какое-то время захватить Канев, Черкассы и Белую Церковь. Взять казацкую столицу город Чигирин ему так и не удалось, и он отступил за Днепр.Чаяний украинского народа в проведении гетманом справедливой внутренней политики и решении социальных вопросов Брюховецкий не оправдал. Сразу после своего избрания, он заключил с Московским государством Батуринские статьи 1663 года, которые передавали Москве больше власти, чем это было установлено Переяславской Радой. В декабре 1665 года Брюховецкий подписал уже Московские статьи, которые усилили административную и финансовую зависимость Гетманщины от царского правительства. Брюховецкий даже своей подписью – "холоп Ивашка" – уничижал в глазах царя и боярства значение Левобережной Гетманщины и своё собственное. Тогда же гетман женился на дочери московского боярина Дмитрия Алексеевича Долгорукого, он и сопровождавшие его полковники получили боярские титулы.Вознесение казацкой старшины и закрепощение простых людей, принесла жителям Левобережья разочарование. В 1666 года с целью определения размеров налогообложения чиновники Брюховецкого провели имущественную перепись населения. Приехавшее "рулить" на Украину московское боярство, собирая средства и вводя поборы на государственные нужды, не забывало при этом и себя. При этом на себя бояре нередко собирали значительно больше. Всё это вызвало огромное недовольство украинцев московской администрацией и, особенно, гетманом. Даже часть православного духовенства, которая ранее поддерживала промосковскую ориентацию гетмана, открыто запротестовала против роста московского влияния. Положение Брюховецкого и его сторонников становилось всё более шатким.Под влиянием всенародного возмущения Андрусовским перемирием 1667 года, означавшего отказ Москвы от полного освобождения Украины и её разделение, в городах Левобережья начались массовые выступления.Брюховецкий, следуя "политическим тенденциям", решил возглавить народное восстание против московских управителей, призвав на помощь запорожцев и ставшего гетманом Правобережья Петра Дорошенко. Тот давно уже присылал своему "коллеге" с так называемые "прелестные письма", подбивая разорвать с Москвой и объединить обе части Украины под рукой Речи Посполитой. В случае успеха восстания Дорошенко обещал отказаться от булавы в пользу Брюховецкого. Одновременно он писал письма полякам, обещая перетянуть Левобережье под свою власть, сохраняя при этом верность Кракову.Также на сторону Левобережного гетмана встала церковь, возглавляемая киевским епископом Мефодием. Воспользовавшись беспорядками на Дону, гетман послал воззвание и к донцам.В январе 1668 года на старшинском совете в Гадяче Брюховецкий высказался за ликвидацию в Гетманщине московских властей и переход Украины под османский протекторат. Совет принял это предложение. Одновременно Брюховецкий вступил в переговоры с Петром Дорошенко и выслал посольство в составе полковника лубенского Григория Гамалии, генерального обозного Ивана Беспалого и канцеляриста Кашперовича в Стамбул.Испуганные восстанием московские гарнизоны во многих местах добровольно уходили из Украины. Только в Киеве и Чернигове остались московские отряды.Весной Брюховецкий готовился к войне с московским войском во главе с боярином Григорием Ромодановским, которое перешло границу – оно окружило Котельву и Опошню. И тут случилось то, чего Левобережный гетман никак не ожидал – Пётр Дорошенко потребовал от него сдать булаву и присягнуть ему на верность.И тут Брюховецкий растерялся. Он рассчитывал, на поддержку правобережного гетмана, но тот его банально обманул и "подставил". Бывший слуга Хмельницкого надеялся, что народные массы его поддержат, однако запоздалый протест гетмана против воевод не восстановил народного доверия к нему.Брюховецкий обратился за помощью к туркам, в Гадяче он присягнул на верность Турции, но она была далеко и не могла защитить от приближавшихся войск Ромодановского. С небольшим отрядом наемной охраны гетман выехал из Гадяча и отправился к селу Диканька, у которого остановился в урочище "Сербино поле".Тем временем на сторону Дорошенко перешёл ряд левобережных полков, и он решил, что пора форсировать Днепр. С большим войском и отрядами татар он переправился через реку и направился в Опошню. По пути войско Дорошенко наткнулось на лагерь Брюховецкого и остановилось.17 июня 1668 года Дорошенко пригласил Брюховецкого к себе. Хотя сопровождавшие левобережного гетмана запорожцы и были против свидания, но городовые казаки и левобережная старшина заставили его, бессильного и беспомощного, поехать к противнику, почти силой потащили его туда. Только Брюховецкий приблизился к кургану, где, сидя верхом на коне, ждал его Дорошенко, как вдруг казаки схватили его и поволокли в свой лагерь, где приковали к пушке. После этого Дорошенко подал тайный знак – толпа бросилась на Брюховецкого и растерзала его. После этого Дорошенко провозгласили гетманом обоих берегов Днепра. Узнав об этом князь Ромодановский отступил за пределы Украины.Тело Ивана Брюховецкого отвезли в Гадяч и похоронили там со всеми гетманскими почестями. В честь гетмана назвали курень Запорожской Сечи. Позже при переселении казаков на Кубань название куреня "перекочевало" на название Брюховецкого куренного поселения, в 1842 году его переименовали в станицу Брюховецкая. Так вот этот вечно искавший собственного возвышения и довольно-таки мелкий человек вошёл в историю, дав название крупной станице, фактически городу Краснодарского края.

https://ukraina.ru/20191025/1025464467.html

https://ukraina.ru/20220329/1033642022.html

https://ukraina.ru/20190313/1022958355.html

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Алексей Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история украины, история малороссии, казаки, руина, московское царство, гетманщина, xvii век