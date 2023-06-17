Анархист от русской поэзии Алексей Крученых - 17.06.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20230617/1047260650.html
Анархист от русской поэзии Алексей Крученых
Анархист от русской поэзии Алексей Крученых - 17.06.2023 Украина.ру
Анархист от русской поэзии Алексей Крученых
17 июня 1968 года, пережив всех русских футуристов и всю свою эпоху, из жизни ушел уроженец Херсонской области, поэт, журналист и литературный критик Алексей Крученых
2023-06-17T18:00
2023-06-17T18:00
история
эксклюзив
поэзия
поэт
литература
казимир малевич
владимир маяковский
история
культура
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Память о поэте не так давно, уже в самый разгар безудержной дерусификации, после инаугурации Владимира Зеленского, в 2019 году, была увековечена в Одессе: на Малой Арнаутской улице установили мемориальную доску на доме, где он жил, а художница Ирина Озаринская устроила перфоманс к этому событию. Стоя на коленях, она читала стихотворение Крученых, одновременно вычерчивая его мелом на асфальте.В те годы, когда поэт жил в Одессе, и был арестован там за хранение революционной литературы – во время Первой русской революции, улица называлась Суворовской. О том, что поэт имел связи с революционным подпольем стало известно совсем недавно, в том же 2019 году, когда одесский историк Александр Розенбойм обнаружил в городском архиве полицейские протоколы его задержания."дыр бул щыл" и БармаглотСамое знаменитое стихотворение поэта вошло в сборник "Помада" и положило начало "заумной поэзии", "зауми", экспериментах в стихосложении, которые до 1912 года едва ли можно было себе представить:дыр бул щылубешщурскумвы со бур л эзКрученых амбициозно претендовал на то, что его созвучиях "больше русского, чем во всем Пушкине", и эксперименты русского футуриста действительно вдохновили многих других писателей отвязать слова и звуки от смысла.Кто не помнит "Бармаглота" Льюса Кэролла?Варкалось. Хливкие шорькиПырялись по наве,И хрюкотали зелюкиКак мюмзики в мове.Немецкий поэт Курт Швиттерс за подобные литературные изыски и вовсе угодили на нацистскую выставку "Дегенеративное искусство" вместе с композиторами додекафонистами, а среди русских поэтов, очарованных крученыховской заумью, можно встретить имя даже Сергея Есенина: между ним и Крученых произошло что-то вроде поэтической дуэли (любителем которых был Есенин).Из воспоминаний Крученых известно, что они познакомились в 1920 году в Баку, после чего поддерживали общение до гибели Есенина. Поэтическая перчатка, которую он бросил Крученых звучала так:Тар - ра - эльСи - ліу - каЕсх Крычу чокВпрочем, сам Крученых не был в восторге от Есенина: он называл его рифмы неоригинальными, обвинял в подражательстве Лермонтову и Некрасову, хотя и написал о поэте несколько критических работ. Впрочем, впоследствии уже Корней Чуковский обвинил Крученых в желании заработать на имени и таланте Есенина.Чуковскому, авторитетному советскому критику, Крученых, в целом, не нравился:"Но странно: бунтовщик, анархист, взорвалист, а скучен, как тумба. Нащёлкает еще десятка два таких ошеломительных книжек, а потом и откроет лабаз, с дёгтем, хомутами, тараканами - все такое пыльное, унылое. (Игорь Северянин открыл бы кондитерскую!) Ведь бывают же такие несчастно рожденные: он и форсит, и кривляется, а скука, как пыль, налегла на все его слова и поступки.Берёт, например, страницу, пишет на ней слово шиш, только одно это слово! - и уверяет, что это стихи, но и шиш выходит невеселый. Хоть бы голову себе откусил, так и то никому не смешно".Поэт, нисколько не огорчаясь, отвечал критикам стихами:жижа сквернословиймои крики самозваныене надо к ним предисловьяя весь хорош даже бранный!Друзья и напарники, оперная революцияНаиболее близок Крученых по стилю, идеям и взглядам оказался другой русский футурист – Велимир Хлебников.Крученых в своих мемуарах описал свое первое впечатление о Хлебникове:"Тогда ему было 27 лет. Поражали: высокий рост, манера сутулиться, большой лоб, взъерошенные волосы. Одет был просто — в тёмно-серый пиджак.Я ещё не знал, как начать разговор, а Хлебников уже забросал меня мудрёными фразами, пришиб широкой учёностью, говоря о влиянии монгольской, китайской, индийской и японской поэзии на русскую.— Проходит японская линия, — распространялся он. — Поэзия её не имеет созвучий, но певуча... Арабский корень имеет созвучия...Я не перебивал. Что тут отвечать? Так и не нашёлся. А он беспощадно швырялся народами.— Вот академик, — думал я, подавленный его эрудицией. Не помню уж, что я бормотал, как поддерживал разговор."Был ли он, в самом деле, так поражен рассуждениями Хлебникова, останется загадкой, однако на многие годы они стали единомышленниками.Жемчужина русского футуризма — поэма "Игра в аду", написанная ими в соавторстве, и проиллюстрированная Казимиром Малевичем. Это тот самый "ад", с которым Владимир Маяковский сравнивает свою комнату в знаменитом письме "Лиличке" Брик:Дым табачный воздух выел.Комната —глава в крученыховском аде.Вспомни —за этим окномвпервыеруки твои, исступленный, гладил.Другая по-настоящему революционная работа Крученых – либретто к футуристической опере Михаила Матюшина "Победа над солнцем". Таких либретто до Крученых не писал никто:Здесь будут иногдавли и воображавли.А с ними сно и зно.Свироги и песноги утрут слезу.Воин, купец и пахарь. За вас подумал грезничий песнило и снахарь.Беседни и двоиры певиры пленят вас.Силебен заменит хилебен.Произведение уникальное во всех смыслах, в первую очередь в музыкальном: Матюшин, первый русский футурист от музыки, играет со всеми современными трендами: имитацией звукоизвлечения, цветовой окраской звуков (которую в эти же годы пропагандирует, наследуя идеи Римского-Корсакова, Миакалоюс Чюрлёнис), и даже предвосхищает приёмы электронной музыки, которые воцарятся в отечественной композиторской школе спустя несколько десятилетий.Поклонниками академизма опера, ожидаемо, была раскритикована. Впрочем, так воспринимаются любые эксперименты – едва только советские и российские критики смирились с рок-оперой, как появились оперы в стиле рок-н-ролл, хип-хоп драма Noize MC* (Ивана Алексеева) "Орфей и Эвридика", а уже в 2023 году SHAMAN (Ярослав Дронов) анонсировал появление фолк-оперы со своим участием. Раскритикуют. Новаторов у нас не любят.* Лицо выполняет функции иноагента в РФ
https://ukraina.ru/20230416/1045328979.html
https://ukraina.ru/20230223/1043768459.html
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Мария Нестерова
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эксклюзив, поэзия, поэт, литература, казимир малевич, владимир маяковский, история, культура
История, Эксклюзив, поэзия, поэт, литература, Казимир Малевич, Владимир Маяковский, История, культура

Анархист от русской поэзии Алексей Крученых

18:00 17.06.2023
 
© dumskaya.net Крученых
 Крученых
© dumskaya.net
Читать в
Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
17 июня 1968 года, пережив всех русских футуристов и всю свою эпоху, из жизни ушел уроженец Херсонской области, поэт, журналист и литературный критик Алексей Крученых
Память о поэте не так давно, уже в самый разгар безудержной дерусификации, после инаугурации Владимира Зеленского, в 2019 году, была увековечена в Одессе: на Малой Арнаутской улице установили мемориальную доску на доме, где он жил, а художница Ирина Озаринская устроила перфоманс к этому событию. Стоя на коленях, она читала стихотворение Крученых, одновременно вычерчивая его мелом на асфальте.
В те годы, когда поэт жил в Одессе, и был арестован там за хранение революционной литературы – во время Первой русской революции, улица называлась Суворовской. О том, что поэт имел связи с революционным подпольем стало известно совсем недавно, в том же 2019 году, когда одесский историк Александр Розенбойм обнаружил в городском архиве полицейские протоколы его задержания.
"дыр бул щыл" и Бармаглот
Самое знаменитое стихотворение поэта вошло в сборник "Помада" и положило начало "заумной поэзии", "зауми", экспериментах в стихосложении, которые до 1912 года едва ли можно было себе представить:
дыр бул щыл
убешщур
скум
вы со бу
р л эз
Крученых амбициозно претендовал на то, что его созвучиях "больше русского, чем во всем Пушкине", и эксперименты русского футуриста действительно вдохновили многих других писателей отвязать слова и звуки от смысла.
- РИА Новости, 1920, 16.04.2023
16 апреля, 09:06"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": снять шляпу перед Маяковским
Кто не помнит "Бармаглота" Льюса Кэролла?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки
Как мюмзики в мове.
Немецкий поэт Курт Швиттерс за подобные литературные изыски и вовсе угодили на нацистскую выставку "Дегенеративное искусство" вместе с композиторами додекафонистами, а среди русских поэтов, очарованных крученыховской заумью, можно встретить имя даже Сергея Есенина: между ним и Крученых произошло что-то вроде поэтической дуэли (любителем которых был Есенин).
Из воспоминаний Крученых известно, что они познакомились в 1920 году в Баку, после чего поддерживали общение до гибели Есенина. Поэтическая перчатка, которую он бросил Крученых звучала так:
Тар - ра - эль
Си - ліу - ка
Есх Кры
чу чок
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк Алексей Крученых, русский поэт-футурист.
 - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Алексей Крученых, русский поэт-футурист.
Впрочем, сам Крученых не был в восторге от Есенина: он называл его рифмы неоригинальными, обвинял в подражательстве Лермонтову и Некрасову, хотя и написал о поэте несколько критических работ. Впрочем, впоследствии уже Корней Чуковский обвинил Крученых в желании заработать на имени и таланте Есенина.
Чуковскому, авторитетному советскому критику, Крученых, в целом, не нравился:
"Но странно: бунтовщик, анархист, взорвалист, а скучен, как тумба. Нащёлкает еще десятка два таких ошеломительных книжек, а потом и откроет лабаз, с дёгтем, хомутами, тараканами - все такое пыльное, унылое. (Игорь Северянин открыл бы кондитерскую!) Ведь бывают же такие несчастно рожденные: он и форсит, и кривляется, а скука, как пыль, налегла на все его слова и поступки.
Берёт, например, страницу, пишет на ней слово шиш, только одно это слово! - и уверяет, что это стихи, но и шиш выходит невеселый. Хоть бы голову себе откусил, так и то никому не смешно".
Казимир Малевич - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля, 12:12История
Самый известный киевский художник и самая скандальная картина XX векаЗлые языки говорят, что украинская политика проста, как "Чёрный квадрат" Малевича, другие – что она непостижима, как "Чёрный квадрат" Малевича. Думается, сам Казимир Северинович не согласился бы ни с теми, ни с другими – самая знаменитая из его супрематических картин не так проста, но и не так сложна.
Поэт, нисколько не огорчаясь, отвечал критикам стихами:
жижа сквернословий
мои крики самозваные
не надо к ним предисловья
я весь хорош даже бранный!
Друзья и напарники, оперная революция
Наиболее близок Крученых по стилю, идеям и взглядам оказался другой русский футурист – Велимир Хлебников.
Крученых в своих мемуарах описал свое первое впечатление о Хлебникове:
"Тогда ему было 27 лет. Поражали: высокий рост, манера сутулиться, большой лоб, взъерошенные волосы. Одет был просто — в тёмно-серый пиджак.
Я ещё не знал, как начать разговор, а Хлебников уже забросал меня мудрёными фразами, пришиб широкой учёностью, говоря о влиянии монгольской, китайской, индийской и японской поэзии на русскую.
— Проходит японская линия, — распространялся он. — Поэзия её не имеет созвучий, но певуча... Арабский корень имеет созвучия...
Я не перебивал. Что тут отвечать? Так и не нашёлся. А он беспощадно швырялся народами.
— Вот академик, — думал я, подавленный его эрудицией. Не помню уж, что я бормотал, как поддерживал разговор."
- РИА Новости, 1920, 19.04.2019
19 апреля 2019, 01:00
День в истории. 19 апреля: в Харькове вступил в должность глава мирового правительстваВ этот день в 1920 года на сцене Харьковского театра состоялась инаугурация Председателя Земного шара. Им стал не кайзер, не хан и вообще не политик, а русский поэт-футурист Виктор (Велимир) Владимирович Хлебников (1885-1922).
Был ли он, в самом деле, так поражен рассуждениями Хлебникова, останется загадкой, однако на многие годы они стали единомышленниками.
Жемчужина русского футуризма — поэма "Игра в аду", написанная ими в соавторстве, и проиллюстрированная Казимиром Малевичем. Это тот самый "ад", с которым Владимир Маяковский сравнивает свою комнату в знаменитом письме "Лиличке" Брик:
Дым табачный воздух выел.
Комната —
глава в крученыховском аде.
Вспомни —
за этим окном
впервые
руки твои, исступленный, гладил.
© litfund.ru
© litfund.ru
Другая по-настоящему революционная работа Крученых – либретто к футуристической опере Михаила Матюшина "Победа над солнцем". Таких либретто до Крученых не писал никто:
Здесь будут иногдавли и воображавли.
А с ними сно и зно.
Свироги и песноги утрут слезу.
Воин, купец и пахарь. За вас подумал грезничий песнило и снахарь.
Беседни и двоиры певиры пленят вас.
Силебен заменит хилебен.
15 января 2019, 16:27
«Русский Полифем». Великий футурист из Харьковской губернии15 января 1967 года в городе Хэмптон-Бэйз штата Нью-Йорк, находящемся на живописном острове Лонг-Айленд, умер человек, чей вклад в современную русскую культуру невозможно ни переоценить, ни аннулировать - отец русского футуризма Давид Давидович Бурлюк. Что же это был за человек?
Произведение уникальное во всех смыслах, в первую очередь в музыкальном: Матюшин, первый русский футурист от музыки, играет со всеми современными трендами: имитацией звукоизвлечения, цветовой окраской звуков (которую в эти же годы пропагандирует, наследуя идеи Римского-Корсакова, Миакалоюс Чюрлёнис), и даже предвосхищает приёмы электронной музыки, которые воцарятся в отечественной композиторской школе спустя несколько десятилетий.
Поклонниками академизма опера, ожидаемо, была раскритикована. Впрочем, так воспринимаются любые эксперименты – едва только советские и российские критики смирились с рок-оперой, как появились оперы в стиле рок-н-ролл, хип-хоп драма Noize MC* (Ивана Алексеева) "Орфей и Эвридика", а уже в 2023 году SHAMAN (Ярослав Дронов) анонсировал появление фолк-оперы со своим участием. Раскритикуют. Новаторов у нас не любят.
* Лицо выполняет функции иноагента в РФ
 
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