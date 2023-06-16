https://ukraina.ru/20230616/1047306466.html

"В МОК - ублюдки вместе с Бахом": Кожевников высказался о статусе беженцев для российских спортсменов

"В МОК - ублюдки вместе с Бахом": Кожевников высказался о статусе беженцев для российских спортсменов - 16.06.2023 Украина.ру

"В МОК - ублюдки вместе с Бахом": Кожевников высказался о статусе беженцев для российских спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил, что считает бредом возможное предложение Международного олимпийского комитета (МОК) россиянам выступить на Олимпиаде-2024 в Париже в статусе беженцев. Об этом сообщило РИА Новости 16 июня

2023-06-16T16:00

2023-06-16T16:00

2023-06-16T16:00

новости

мок

олимпийские игры

париж

александр кожевников

михаил мамиашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1f/1043134749_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_20a58d72667c248dcfcabbde863d7e8f.jpg.webp

По словам Кожевникова, такое решение говорит о полном отсутствии стыда и совести у членов МОК.Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что если МОК предложит российским спортсменам выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже в статусе беженцев, то это станет проявлением политики разрушения российской системы спорта.Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук предложил создать „сборную беженцев“. По его словам в составе такой сборной белорусские и российские „диссиденты“ смогут выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.Кожевников отметил, что МОК „чудит“.По его словам, это политические вещи и нужно откататься от участия в таком статусе.Кожевников подчеркнул, что „у них нет ни стыда, ни совести“. Такой вариант участия для россиян точно не допустим, добавил спортсмен.Ранее 16 июня президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили также прокомментировал идею участию российских спортсменов в статусе беженцев.Ранее в марте исполнительный комитет МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.Сейчас на Украина.ру читают:"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ

https://ukraina.ru/20230616/1047301776.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мок, олимпийские игры, париж, александр кожевников, михаил мамиашвили