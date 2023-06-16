"В МОК - ублюдки вместе с Бахом": Кожевников высказался о статусе беженцев для российских спортсменов - 16.06.2023 Украина.ру
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"В МОК - ублюдки вместе с Бахом": Кожевников высказался о статусе беженцев для российских спортсменов
"В МОК - ублюдки вместе с Бахом": Кожевников высказался о статусе беженцев для российских спортсменов - 16.06.2023 Украина.ру
"В МОК - ублюдки вместе с Бахом": Кожевников высказался о статусе беженцев для российских спортсменов
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил, что считает бредом возможное предложение Международного олимпийского комитета (МОК) россиянам выступить на Олимпиаде-2024 в Париже в статусе беженцев. Об этом сообщило РИА Новости 16 июня
2023-06-16T16:00
2023-06-16T16:00
новости
мок
олимпийские игры
париж
александр кожевников
михаил мамиашвили
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По словам Кожевникова, такое решение говорит о полном отсутствии стыда и совести у членов МОК.Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что если МОК предложит российским спортсменам выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже в статусе беженцев, то это станет проявлением политики разрушения российской системы спорта.Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук предложил создать „сборную беженцев“. По его словам в составе такой сборной белорусские и российские „диссиденты“ смогут выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.Кожевников отметил, что МОК „чудит“.По его словам, это политические вещи и нужно откататься от участия в таком статусе.Кожевников подчеркнул, что „у них нет ни стыда, ни совести“. Такой вариант участия для россиян точно не допустим, добавил спортсмен.Ранее 16 июня президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили также прокомментировал идею участию российских спортсменов в статусе беженцев.Ранее в марте исполнительный комитет МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.Сейчас на Украина.ру читают:"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, мок, олимпийские игры, париж, александр кожевников, михаил мамиашвили
Новости, МОК, Олимпийские игры, Париж, Александр Кожевников, Михаил Мамиашвили

"В МОК - ублюдки вместе с Бахом": Кожевников высказался о статусе беженцев для российских спортсменов

16:00 16.06.2023
 
© РИА Новости . Гильем Бейкер / Перейти в фотобанкПариж выбран столицей летних Олимпийских игр 2024
Париж выбран столицей летних Олимпийских игр 2024 - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости . Гильем Бейкер
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил, что считает бредом возможное предложение Международного олимпийского комитета (МОК) россиянам выступить на Олимпиаде-2024 в Париже в статусе беженцев. Об этом сообщило РИА Новости 16 июня
По словам Кожевникова, такое решение говорит о полном отсутствии стыда и совести у членов МОК.
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что если МОК предложит российским спортсменам выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже в статусе беженцев, то это станет проявлением политики разрушения российской системы спорта.
Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук предложил создать „сборную беженцев“. По его словам в составе такой сборной белорусские и российские „диссиденты“ смогут выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Кожевников отметил, что МОК „чудит“.
„С какой стати наши спортсмены беженцы, откуда они бежали, из своей страны?“ - сказал Кожевников.
По его словам, это политические вещи и нужно откататься от участия в таком статусе.
„Это бред, видно, что ребята в МОК не те витамины принимают. Они все в МОК скурвились, начиная с (президента организации Томаса - ред.) Баха“. - отметил спортсмен.
Кожевников подчеркнул, что „у них нет ни стыда, ни совести“. Такой вариант участия для россиян точно не допустим, добавил спортсмен.
"Они - ублюдки в МОК вместе с Бахом. Других слов у меня просто нет", - сказал Кожевников.
Ранее 16 июня президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили также прокомментировал идею участию российских спортсменов в статусе беженцев.
„Тех, кто это предлагает, следует послать в одно известное всем место. Если они хотят видеть нас на Олимпийских играх командой беженцев, то в Париж нам надо ехать на танках. Другого варианта нет", - сказал Мамиашвили.
Ранее в марте исполнительный комитет МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.
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Глава федерации борьбы предложил "послать" МОК и ехать в Париж на танках Если Международный олимпийский комитет (МОК) предложит россиянам выступать на Олимпийский играх 2024 года в Париже в статусе беженцев, то ответить на это можно, поехав в Париж на танках, заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Об этом сообщило РИА Новости 16 июня
 
НовостиМОКОлимпийские игрыПарижАлександр КожевниковМихаил Мамиашвили
 
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