https://ukraina.ru/20230616/1047306139.html
Пытался добиться мира на Украине: президента ЮАР задержали в аэропорту Варшавы
Пытался добиться мира на Украине: президента ЮАР задержали в аэропорту Варшавы - 16.06.2023 Украина.ру
Пытался добиться мира на Украине: президента ЮАР задержали в аэропорту Варшавы
Южно-африканское издание Times Live сообщило, что Польша задержала африканскую делегацию в аэропорту Варшавы, которая направлялась в Киев в рамках мирной инициативы по урегулированию конфликта на Украине
2023-06-16T14:59
2023-06-16T14:59
2023-06-16T14:59
новости
зарубежье
польша
юар
делегация
украина
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102779/01/1027790198_0:263:2272:1541_1920x0_80_0_0_da13a35e34cc12442636d309820b35d4.jpg.webp
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса не мог покинуть свой самолёт вместе с командой сопровождения по прилёту в аэропорт имени Шопена, говорится в статье.Главной причиной стало якобы отсутствие оригиналов разрешений на оружие у сотрудников охраны президента, отметил автор.Жизнь президента была поставлена под угрозу, когда Польша задержала его самолёт якобы по причине нарушения правил авиаперелётов и бюрократии, так как в польском посольстве сказали, что достаточно будет и копий разрешений, говорится в статье.Российская сторона выразила озабоченность по поводу случившегося и помогла в решении этой ситуации, отметил автор.
https://ukraina.ru/20230517/1046291957.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102779/01/1027790198_0:0:2272:1704_1920x0_80_0_0_3af88c5de8be853a8626271ba56c6038.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зарубежье, польша, юар, делегация, украина, конфликт
Новости, Зарубежье, Польша, ЮАР, делегация, Украина, конфликт
Пытался добиться мира на Украине: президента ЮАР задержали в аэропорту Варшавы
Южно-африканское издание Times Live сообщило, что Польша задержала африканскую делегацию в аэропорту Варшавы, которая направлялась в Киев в рамках мирной инициативы по урегулированию конфликта на Украине
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса не мог покинуть свой самолёт вместе с командой сопровождения по прилёту в аэропорт имени Шопена, говорится в статье.
Главной причиной стало якобы отсутствие оригиналов разрешений на оружие у сотрудников охраны президента, отметил автор.
"Польша преднамеренно срывает планы мирной инициативы президента Рамафосы", – приводит Times Live слова руководителя службы охраны президента ЮАР генерал-майора Уолли Руда.
Жизнь президента была поставлена под угрозу, когда Польша задержала его самолёт якобы по причине нарушения правил авиаперелётов и бюрократии, так как в польском посольстве сказали, что достаточно будет и копий разрешений, говорится в статье.
Российская сторона выразила озабоченность по поводу случившегося и помогла в решении этой ситуации, отметил автор.