Пытался добиться мира на Украине: президента ЮАР задержали в аэропорту Варшавы - 16.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230616/1047306139.html
Пытался добиться мира на Украине: президента ЮАР задержали в аэропорту Варшавы
Пытался добиться мира на Украине: президента ЮАР задержали в аэропорту Варшавы - 16.06.2023 Украина.ру
Пытался добиться мира на Украине: президента ЮАР задержали в аэропорту Варшавы
Южно-африканское издание Times Live сообщило, что Польша задержала африканскую делегацию в аэропорту Варшавы, которая направлялась в Киев в рамках мирной инициативы по урегулированию конфликта на Украине
2023-06-16T14:59
2023-06-16T14:59
новости
зарубежье
польша
юар
делегация
украина
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102779/01/1027790198_0:263:2272:1541_1920x0_80_0_0_da13a35e34cc12442636d309820b35d4.jpg.webp
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса не мог покинуть свой самолёт вместе с командой сопровождения по прилёту в аэропорт имени Шопена, говорится в статье.Главной причиной стало якобы отсутствие оригиналов разрешений на оружие у сотрудников охраны президента, отметил автор.Жизнь президента была поставлена под угрозу, когда Польша задержала его самолёт якобы по причине нарушения правил авиаперелётов и бюрократии, так как в польском посольстве сказали, что достаточно будет и копий разрешений, говорится в статье.Российская сторона выразила озабоченность по поводу случившегося и помогла в решении этой ситуации, отметил автор.
https://ukraina.ru/20230517/1046291957.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102779/01/1027790198_0:0:2272:1704_1920x0_80_0_0_3af88c5de8be853a8626271ba56c6038.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, зарубежье, польша, юар, делегация, украина, конфликт
Новости, Зарубежье, Польша, ЮАР, делегация, Украина, конфликт

Пытался добиться мира на Украине: президента ЮАР задержали в аэропорту Варшавы

14:59 16.06.2023
 
© Олег ХавичПолиция Варшава Польша
Полиция Варшава Польша
© Олег Хавич
Читать в
Южно-африканское издание Times Live сообщило, что Польша задержала африканскую делегацию в аэропорту Варшавы, которая направлялась в Киев в рамках мирной инициативы по урегулированию конфликта на Украине
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса не мог покинуть свой самолёт вместе с командой сопровождения по прилёту в аэропорт имени Шопена, говорится в статье.
Главной причиной стало якобы отсутствие оригиналов разрешений на оружие у сотрудников охраны президента, отметил автор.
"Польша преднамеренно срывает планы мирной инициативы президента Рамафосы", – приводит Times Live слова руководителя службы охраны президента ЮАР генерал-майора Уолли Руда.
Жизнь президента была поставлена под угрозу, когда Польша задержала его самолёт якобы по причине нарушения правил авиаперелётов и бюрократии, так как в польском посольстве сказали, что достаточно будет и копий разрешений, говорится в статье.
Российская сторона выразила озабоченность по поводу случившегося и помогла в решении этой ситуации, отметил автор.
Президент РФ В. Путин на Десятом саммите БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
17 мая, 16:42
Африканский мир на Украине. Президент ЮАР намерен закончить конфликт Москвы и КиеваЧем ожесточённее идут сражения на поле боя, тем больше инициатив по мирному урегулированию украинского конфликта звучит из разных уголков планеты
 
НовостиЗарубежьеПольшаЮАРделегацияУкраинаконфликт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:53ВС России приступили к ликвидации экологических последствий подрыва Каховской ГЭС
16:42Китайский блогер Сюй Цзицзюнь: Кому на самом деле выгоден подрыв Каховской ГЭС
16:40Крупнейший российский банк больше не работает в Европе
16:21ЕС не поддержит инициативу Африки по Украине, но при одном условии
16:07Путин рассказал о неизбежных глобальных изменениях в миропорядке
16:01Путин оценил последствия увеличения расходов на оборону России
16:00"В МОК - ублюдки вместе с Бахом": Кожевников высказался о статусе беженцев для российских спортсменов
15:57"Влево по графику": Путин рассказал о причинах дефицита бюджета в РФ
15:55Путин рассказал о перспективах развития российской экономики в ненефтегазовом секторе
15:50О мобилизации в тюрьмах, санитарной зоне на Украине и русском флаге над Парижем - Ищенко. ВИДЕО
15:47Новый мирный план. С чем в Киев и Москву едут африканские лидеры
15:36Алексей Подберёзкин: Рейд ЧВК "Вагнер" по тылам ВСУ решит все вопросы по изоляции Украины
14:59Пытался добиться мира на Украине: президента ЮАР задержали в аэропорту Варшавы
14:50Балицкий сказал, когда российские военные "разберут на атомы" ВСУ
14:32ВСУ месяцами вели обстрел Каховской ГЭС, поэтому для её разрушения хватило одного точного удара— Сальдо
14:28Алексей Леонков: ВСУ будут зализывать раны до июля, чтобы послать на Россию массы британских ракет
14:25Всем по барабану: что и зачем закупают в киевские бомбоубежища
14:22Министр финансов РФ оценил новый автомобиль Lada Aura
14:16"Мир нужен, но не любой ценой": донецкий бард Горелик о войне, творчестве и жизненном выборе. ВИДЕО
14:14Василий Прозоров: Россия бьет врага, потому что Западу не жаль украинцев, а Киев не жалеет танков НАТО
Лента новостейМолния