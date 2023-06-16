https://ukraina.ru/20230616/1047306139.html

Пытался добиться мира на Украине: президента ЮАР задержали в аэропорту Варшавы

Пытался добиться мира на Украине: президента ЮАР задержали в аэропорту Варшавы - 16.06.2023 Украина.ру

Пытался добиться мира на Украине: президента ЮАР задержали в аэропорту Варшавы

Южно-африканское издание Times Live сообщило, что Польша задержала африканскую делегацию в аэропорту Варшавы, которая направлялась в Киев в рамках мирной инициативы по урегулированию конфликта на Украине

2023-06-16T14:59

2023-06-16T14:59

2023-06-16T14:59

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Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса не мог покинуть свой самолёт вместе с командой сопровождения по прилёту в аэропорт имени Шопена, говорится в статье.Главной причиной стало якобы отсутствие оригиналов разрешений на оружие у сотрудников охраны президента, отметил автор.Жизнь президента была поставлена под угрозу, когда Польша задержала его самолёт якобы по причине нарушения правил авиаперелётов и бюрократии, так как в польском посольстве сказали, что достаточно будет и копий разрешений, говорится в статье.Российская сторона выразила озабоченность по поводу случившегося и помогла в решении этой ситуации, отметил автор.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, зарубежье, польша, юар, делегация, украина, конфликт