Генсек НАТО прокомментировал слова предшественника о вводе войск на Украину
Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на слова своего предшественника Андерса Фог Расмуссена о том, что отдельные страны альянса могут принять самостоятельные решения о вводе войск на Украину. Его слова прозвучали 16 июня в интервью телеканалу France 5
"Это его анализ. Я говорю о том, что для НАТО так вопрос не стоит. Напротив, альянс четко заявил, что не будет принимать участия в конфликте. Мы поддерживаем Украину оружием и боеприпасами с тем, чтобы она могла реализовать свое право на самооборону", – сказал он.
Ранее Расмуссен заявил, что Польша и страны Прибалтики могут принять самостоятельное решение о вводе войск НАТО на Украину, если альянс не предоставит Киеву гарантий и чёткий план по вступлению в организацию.
Это заявление стало информационной разведкой боем, сказал военный политолог Александр Перенджиев в интервью изданию Украина.ру.
Таким образом, на Западе решили проверить реакцию России на возможность официального появления военного контингента альянса на Украине, отметил он.
Подробнее можно прочитать в интервью Александра Перенджиева на нашем сайте.
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