Генсек НАТО прокомментировал слова предшественника о вводе войск на Украину

КУН и СУН как способы "кинуть" Украину. Что ждет Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе Буквально завтра, 16 июня 2023 года, в Брюсселе НАТО в очередной раз поступит с Украиной, как безжалостная донна Роза д'Альвадорец с судьей Кригсом в фильме "Здравствуйте, я ваша тетя". То есть поматросит и ткнет кулачком в морду со словами: "Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь, крысеночек"