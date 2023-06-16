Генсек НАТО прокомментировал слова предшественника о вводе войск на Украину - 16.06.2023 Украина.ру
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Генсек НАТО прокомментировал слова предшественника о вводе войск на Украину
Генсек НАТО прокомментировал слова предшественника о вводе войск на Украину - 16.06.2023 Украина.ру
Генсек НАТО прокомментировал слова предшественника о вводе войск на Украину
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на слова своего предшественника Андерса Фог Расмуссена о том, что отдельные страны альянса могут принять самостоятельные решения о вводе войск на Украину. Его слова прозвучали 16 июня в интервью телеканалу France 5
2023-06-16T11:35
2023-06-16T11:35
новости
зарубежье
нато
польша
прибалтика
войска
йенс столтенберг
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Ранее Расмуссен заявил, что Польша и страны Прибалтики могут принять самостоятельное решение о вводе войск НАТО на Украину, если альянс не предоставит Киеву гарантий и чёткий план по вступлению в организацию.Это заявление стало информационной разведкой боем, сказал военный политолог Александр Перенджиев в интервью изданию Украина.ру.Таким образом, на Западе решили проверить реакцию России на возможность официального появления военного контингента альянса на Украине, отметил он.Подробнее можно прочитать в интервью Александра Перенджиева на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230615/1047241097.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, зарубежье, нато, польша, прибалтика, войска, йенс столтенберг
Новости, Зарубежье, НАТО, Польша, Прибалтика, войска, Йенс Столтенберг

Генсек НАТО прокомментировал слова предшественника о вводе войск на Украину

11:35 16.06.2023
 
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на слова своего предшественника Андерса Фог Расмуссена о том, что отдельные страны альянса могут принять самостоятельные решения о вводе войск на Украину. Его слова прозвучали 16 июня в интервью телеканалу France 5
"Это его анализ. Я говорю о том, что для НАТО так вопрос не стоит. Напротив, альянс четко заявил, что не будет принимать участия в конфликте. Мы поддерживаем Украину оружием и боеприпасами с тем, чтобы она могла реализовать свое право на самооборону", – сказал он.
Ранее Расмуссен заявил, что Польша и страны Прибалтики могут принять самостоятельное решение о вводе войск НАТО на Украину, если альянс не предоставит Киеву гарантий и чёткий план по вступлению в организацию.
Это заявление стало информационной разведкой боем, сказал военный политолог Александр Перенджиев в интервью изданию Украина.ру.
Таким образом, на Западе решили проверить реакцию России на возможность официального появления военного контингента альянса на Украине, отметил он.
Подробнее можно прочитать в интервью Александра Перенджиева на нашем сайте.
- РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Вчера, 12:44
КУН и СУН как способы "кинуть" Украину. Что ждет Зеленского на саммите НАТО в ВильнюсеБуквально завтра, 16 июня 2023 года, в Брюсселе НАТО в очередной раз поступит с Украиной, как безжалостная донна Роза д'Альвадорец с судьей Кригсом в фильме "Здравствуйте, я ваша тетя". То есть поматросит и ткнет кулачком в морду со словами: "Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь, крысеночек"
 
НовостиЗарубежьеНАТОПольшаПрибалтикавойскаЙенс Столтенберг
 
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