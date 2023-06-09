https://ukraina.ru/20230609/1047069547.html

Александр Перенджиев: Пока Россия добивает "контрнаступ" ВСУ, НАТО проводит хитрую разведку боем в Польше

Александр Перенджиев: Пока Россия добивает "контрнаступ" ВСУ, НАТО проводит хитрую разведку боем в Польше - 09.06.2023 Украина.ру

Александр Перенджиев: Пока Россия добивает "контрнаступ" ВСУ, НАТО проводит хитрую разведку боем в Польше

Не надо думать, что мы ограничимся только Украиной. Если мы войдем в прямое столкновение с НАТО, то география конфликта может расшириться. Причем речь идет не только про европейскую часть, но и про Арктику и Тихий океан.

2023-06-09T13:30

2023-06-09T13:30

2023-06-09T13:30

интервью

всу

россия

украина

сша

нато

польша

румыния

приднестровье

калининград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040339803_71:7:878:461_1920x0_80_0_0_f8db0471b81f93b4b8598b7ed099b320.jpg.webp

Запад сейчас осуществляет подвижки, чтобы втянуть в конфликт все больше стран и расширить его географию, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова Александр ПеренджиевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что группа стран Альянса (Польша и Прибалтика) может захотеть ввести войска в Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе.- Александр Николаевич, это реакция на незадавшееся наступление ВСУ? Или это больше связано с внутриполитическими процессами на Западе?- Расмуссен – бывший генсек НАТО. Это человек, который формирует общественное мнение на Западе, но ответственности за свои слова не несет. Необязательно, что это произойдет. Это зондирование почвы как в самом Западе, так и попытка проверить реакцию России. Так что Расмусен предпринял информационную разведку боем.Отчасти это заявление связано и с "контрнаступом". Мы же там наносим поражение не Киеву, а коллективному Западу. Ведь сами по себе ВСУ мы уже давно разгромили. НАТО все больше втягивается в эту войну. Если раньше напрямую с Россией воевали только украинцы своими силами и средствами, то сейчас Киев воюет уже на западном вооружении. И генералы там руководят исключительно натовские. Генштаб ВСУ – это номинальная вещь. Ключевые решения принимаются в "Рамштайне".Таким образом, Расмуссену дали задание сделать такое заявление, чтобы проверить реакцию руководства и населения отдельных натовских стран относительно того, что их армии будут напрямую участвовать в войне с Россией.Если Запад постоянно говорил, что он лишь оказывает помощь Украине, но не воюет с Россией, то теперь ему говорить об этом гораздо сложнее. И чтобы переступить этот психологический барьер, Расмусен делает такое заявление.- Эксперт по Польше Станислав Стремидловский, комментируя это заявление, предположил, что правящая польская партия может решиться на войну с Россией в том случае, если она будет уверена в поражении на выборах, а не из-за того, что про Украину расскажут на саммите НАТО.- Я не думаю, что это решение будет зависеть от исходов выборов. Запад уже отвел Польше определенную роль. Я неоднократно говорил, что по мере уменьшения в составе ВСУ самих украинцев там будет увеличиваться доля поляков. Но сам бренд "ВСУ" пока будет сохранен.С отдельными польскими подразделениями или со смешенными подразделениями, когда командир поляк, а ему подчиняются украинцы, мы и так воюем. Я не говорю уже о том, что в составе ДРГ, которые нападали на Белгородскую область, были именно поляки.Пока Польша открыто не объявляла нам войну. Но по факту поляки воюют с нами уже с прошлого года.- Насколько защищен Калининград от прямого нападения Польши или проникновения диверсантов под видом вооруженной оппозиции?- Калининград – это особая зона. Там всегда готовились принимать поляков. Мы приняли беспрецедентные меры по его защите еще до СВО. И дело не только в Польше. На Калининград сыпятся угрозы прямые угрозы со стороны НАТО и США на протяжении последних шести лет. Запад проводил рядом с ним много учений. Поэтому сейчас он защищен надежно.- Когда мы рассуждаем о вступлении в войну с Россией на Украине стран НАТО, мы рассуждаем о Польше, но не берем в расчет Румынию. Почему?- Румыния осторожничает. Да, у них есть свои представители в Одессе. Но пока Бухарест не готов втягиваться в войну с Россией. У него другие цели.Да, Румыния посматривает на Молдавию. Но Молдавия Молдавией, а тут тоже не все так просто. Потому что в самой республике не все хотят становиться частью Румынии. Я уже не говорю про Гагаузию или Приднестровье. Бухарест понимает, что в случае поглощения может возникнуть риск столкновения с Турцией, которая может взять под защиту гагаузов. А Приднестровье – это вообще прямой конфликт с Россией.Вообще в регионе помнят нашего боевого генерала Лебедя, который говорил, что если ему не дадут спокойно позавтракать в Тирасполе, то он пообедает в Кишиневе и поужинает в Бухаресте. Румыния это знает и остерегается.И потом, наши удары "Кинжалами" и другими ракетами на Украине тоже выполняют воспитательную функцию. И если поляки немножечко потеряли нюх, то румыны были трусоваты еще со времен Великой Отечественной войны: и на военном, и на политическом, и на низовом уровне. Так что румыны примеряют на себя эти удары, понимая, что им бы не хотелось на себе это испытать.- Правильно ли я понимаю, что когда мы говорим о вступлении НАТО в войну с Россией на Украине, то пока речь идет только замене личного состава ВСУ, а не о расширении географии до Приднестровья, Белоруссии или Калининграда?- Давайте пока тоже не будем делать таких оптимистичных выводов. Может быть все, что угодно. Не надо думать, что мы ограничимся только Украиной. Если мы войдем в прямое столкновение с НАТО, то география конфликта может расшириться. Причем речь идет не только про европейскую часть, но и про Арктику и Тихий океан. Запад сейчас осуществляет подвижки, чтобы втянуть в конфликт все больше стран и расширить его географию.Вопрос в другом. Даже правительства многих натовских стран могут относиться к России враждебно, но получать удары "Кинжалами" по своей территории они не хотят. И в этом нет ничего нового. Давайте вспомним Великую Отечественную войну, когда разгром фашистов под Сталинградом заставил ту же Японию отказаться от нападения на СССР, а те же финны или болгары быстро переобулись, перейдя на нашу сторону незадолго до конца войны.А Франция? Формально она стала победительницей. Но по сути французы воевали на стороне Германии на территории СССР, что было показано в фильме "Битва за Москву", когда немцы привлекли французских солдат для участия в боях на Бородинском поле. Та же история может повториться и сейчас.Наконец, это нам кажется, что в НАТО все едино. Но не надо забывать, что никуда не делся конфликт между Грецией и Турцией, между Турцией и Францией, а также конфликт между Великобританией и Испанией вокруг Гибралтара. Эти моменты в загоне, но не факт, что они со временем не вспыхнут при ослаблении кого-то. Правила можно переиграть.Я уже в интервью вашему изданию говорил, что сейчас все идет к наивысшей точке обострения конфликта между Россией и НАТО. Думаете, они не читают Украину.ру? Конечно, читают (смеется). Они понимают, что расширение войны может грозить поражением самому НАТО. Что они тогда будут делать? Если они получат от России по мордам, это скажется на внутриполитической ситуации внутри стран Альянса, в том числе США.Так что заявление Расмусена я бы все же расценил как их внутренний дискурс, чем реальное намерение вступить в открытую войну с Россией. Понимаете, все вопросы, которые вы задаете мне по ходу нашей беседы, они себе задают сами. "Ограничимся ли мы территорией Украины?", "Будем ли мы расширять этот конфликт?", "Что нам это даст?", "Чем это грозит".Одним словом, Запад через Расмусена пытается сформировать на Западе информационную повестку дня по поводу дальнейшего конфликта вокруг Украины и геополитическим противостоянием России и США в целом. Под разными соусами они продолжат запускать такие информационные стрелы, чтобы снова и снова зондировать почву.

https://ukraina.ru/20230410/1045175938.html

https://ukraina.ru/20230609/1047046541.html

https://ukraina.ru/20230608/1047042157.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, украина, сша, нато, польша, румыния, приднестровье, калининград