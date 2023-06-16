https://ukraina.ru/20230616/1047288209.html
Песков рассказал, как готовится речь Путина на ПМЭФ
Песков рассказал, как готовится речь Путина на ПМЭФ - 16.06.2023 Украина.ру
Песков рассказал, как готовится речь Путина на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как глава российского государства Владимир Путин готовится к речи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)
2023-06-16T11:43
2023-06-16T11:43
2023-06-16T11:43
новости
россия
пмэф
владимир путин
выступление
дмитрий песков
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СМИ также сообщают, что выступление запланировано на 14:00 16 июня, и предполагают, что глава российского государства обратиться к представителям бизнеса, сделает акцент на суверенном экономическом развитии России и подчеркнёт важность взаимовыгодных отношений с дружественными странами.Ранее Песков заявлял, что президент РФ лично контролирует ситуацию в Херсонской области и в зоне спецоперации на Украине.
https://ukraina.ru/20230616/1047280584.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, пмэф, владимир путин, выступление, дмитрий песков
Новости, Россия, ПМЭФ, Владимир Путин, выступление, Дмитрий Песков
Песков рассказал, как готовится речь Путина на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как глава российского государства Владимир Путин готовится к речи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)