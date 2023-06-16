https://ukraina.ru/20230616/1047288209.html

Песков рассказал, как готовится речь Путина на ПМЭФ

Песков рассказал, как готовится речь Путина на ПМЭФ - 16.06.2023 Украина.ру

Песков рассказал, как готовится речь Путина на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как глава российского государства Владимир Путин готовится к речи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)

2023-06-16T11:43

2023-06-16T11:43

2023-06-16T11:43

новости

россия

пмэф

владимир путин

выступление

дмитрий песков

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СМИ также сообщают, что выступление запланировано на 14:00 16 июня, и предполагают, что глава российского государства обратиться к представителям бизнеса, сделает акцент на суверенном экономическом развитии России и подчеркнёт важность взаимовыгодных отношений с дружественными странами.Ранее Песков заявлял, что президент РФ лично контролирует ситуацию в Херсонской области и в зоне спецоперации на Украине.

https://ukraina.ru/20230616/1047280584.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, пмэф, владимир путин, выступление, дмитрий песков