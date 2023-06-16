https://ukraina.ru/20230616/1047285737.html

"Создаются кибербанды": Касперский рассказал, как изменились атаки на Россию в киберпространстве

"Создаются кибербанды": Касперский рассказал, как изменились атаки на Россию в киберпространстве - 16.06.2023 Украина.ру

"Создаются кибербанды": Касперский рассказал, как изменились атаки на Россию в киберпространстве

Глава компании Kaspersky Lab Евгений Касперский прокомментировал ситуацию с кибератаками на РФ в кулуарах Петербургского международного экономического форума, который проходит в культурной столице России с 14 по 17 июня. Его слова приводит РИА Новости 16 июня

2023-06-16T10:26

2023-06-16T10:26

2023-06-16T10:35

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В зарубежных странах создаются кибербанды, которые работают достаточно профессионально, добавил Касперский.Ранее СМИ сообщали, что украинские хакеры организовывают кибератаки на Россию под руководством НАТО.Это часть террористической угрозы со стороны Украины, сказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру.Такие решения принимаются в США, а исполняют их украинские власти, отметил он.Подробнее можно прочитать в интервью эксперта на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230215/1043582124.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, кибератаки, украина, kaspersky