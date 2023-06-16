"Создаются кибербанды": Касперский рассказал, как изменились атаки на Россию в киберпространстве
10:26 16.06.2023 (обновлено: 10:35 16.06.2023)
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Глава компании Kaspersky Lab Евгений Касперский прокомментировал ситуацию с кибератаками на РФ в кулуарах Петербургского международного экономического форума, который проходит в культурной столице России с 14 по 17 июня. Его слова приводит РИА Новости 16 июня
"Стало больше целевых атак на объекты инфраструктуры, на большие компании", – сказал он.
В зарубежных странах создаются кибербанды, которые работают достаточно профессионально, добавил Касперский.
Ранее СМИ сообщали, что украинские хакеры организовывают кибератаки на Россию под руководством НАТО.
Это часть террористической угрозы со стороны Украины, сказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру.
Такие решения принимаются в США, а исполняют их украинские власти, отметил он.
Подробнее можно прочитать в интервью эксперта на нашем сайте.
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