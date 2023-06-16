Украинское контрнаступление наткнулось на "стальную стену" - полковник США - 16.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230616/1047282578.html
Украинское контрнаступление наткнулось на "стальную стену" - полковник США
Украинское контрнаступление наткнулось на "стальную стену" - полковник США - 16.06.2023 Украина.ру
Украинское контрнаступление наткнулось на "стальную стену" - полковник США
Успеху контрнаступления украинской армии помешала "стальная стена". Об этом на днях написал в Twitter американский полковник, ветеран войны во Вьетнаме Дик Блэк
2023-06-16T08:14
2023-06-16T08:14
контрнаступление
сша
новости
зарубежье
всу
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1d/1046682043_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_063b359dafe24787339eaf8b3b8d9914.jpg
"Украинское контрнаступление наткнулось на стальную стену. Семь тысяч убитых в бою, 160 танков и 360 бронемашин были уничтожены всего за неделю без достижения особых результатов. Повсюду валяются обугленные Leopard и Bradley. Твердить Украине, чтобы она воевала "до последнего украинца", — бесчеловечно", — заявил он.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.Президент Владимир Путин также заявлял о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. Глава государства назвал украинские потери в результате контрнаступления "катастрофическими".
https://ukraina.ru/20230615/1047278845.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1d/1046682043_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_db809044d17a70f86417b19f50b858ec.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
контрнаступление, сша, новости, зарубежье, всу, украина
контрнаступление, США, Новости, Зарубежье, ВСУ, Украина

Украинское контрнаступление наткнулось на "стальную стену" - полковник США

08:14 16.06.2023
 
© Libkos
© Libkos
Читать в
Успеху контрнаступления украинской армии помешала "стальная стена". Об этом на днях написал в Twitter американский полковник, ветеран войны во Вьетнаме Дик Блэк
"Украинское контрнаступление наткнулось на стальную стену. Семь тысяч убитых в бою, 160 танков и 360 бронемашин были уничтожены всего за неделю без достижения особых результатов. Повсюду валяются обугленные Leopard и Bradley. Твердить Украине, чтобы она воевала "до последнего украинца", — бесчеловечно", — заявил он.
Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.
Президент Владимир Путин также заявлял о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. Глава государства назвал украинские потери в результате контрнаступления "катастрофическими".
ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Вчера, 19:58
Экс-разведчик США Риттер рассказал, как оружие НАТО еще сильнее ослабило ВСУ при контрнаступленииВооруженные силы Украины не могут использовать западную технику должным образом, из-за чего становятся лёгкой мишенью, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty 14 июня
 
контрнаступлениеСШАНовостиЗарубежьеВСУУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:40Западный обозреватель указал на неумелость танкистов ВСУ
08:27Американского обозревателя обеспокоила стратегия российской армии
08:14Украинское контрнаступление наткнулось на "стальную стену" - полковник США
08:00Александр Натиев: организатор несостоявшегося "кубанского десанта"
07:58Виновнику утечки секретных документов Пентагона утяжелили обвинения
07:40Россияне с гражданством Украины смогут отказаться от него
07:28"ВСУ пытаются проломить оборону": Пушилин описал обстановку в Артемовске
07:13В Офисе Зеленского обсудили снятие Кличко с поста мэра Киева
06:30Военный эксперт объяснил, почему ВСУ решили наступать по голому полю в районе Орехова
06:18Игорь Юшков о том, что начнется, если "Росатом" объявит войну США в части ядерного топлива
06:15Военный эксперт рассказал, как ВС РФ будут решать нетривиальную задачу оголившегося Левобережья
06:03"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"
05:39Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023
05:15Эксперт объяснил, почему России нужно перестать говорить о "красных линиях" с Западом
05:15Военный эксперт о том, что сделает Россия с западными коммуникациями на дне океана
05:05Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ
05:00"Навалилась целая дивизия". Военный блогер рассказал о ситуации на Времевском выступе
04:33Андрей Ковалев: В ответ на западные санкции и войну на Украине России нужны кардинальные реформы
04:30"Мы их заметно потрепали". Военный эксперт о том, что пошло не так с основным и отвлекающим ударом ВСУ
04:30Андрей Суздальцев: у США есть три сценария закончить войну на Украине
Лента новостейМолния