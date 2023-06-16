https://ukraina.ru/20230616/1047282578.html
Украинское контрнаступление наткнулось на "стальную стену" - полковник США
Украинское контрнаступление наткнулось на "стальную стену" - полковник США - 16.06.2023 Украина.ру
Украинское контрнаступление наткнулось на "стальную стену" - полковник США
Успеху контрнаступления украинской армии помешала "стальная стена". Об этом на днях написал в Twitter американский полковник, ветеран войны во Вьетнаме Дик Блэк
2023-06-16T08:14
2023-06-16T08:14
2023-06-16T08:14
контрнаступление
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новости
зарубежье
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украина
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"Украинское контрнаступление наткнулось на стальную стену. Семь тысяч убитых в бою, 160 танков и 360 бронемашин были уничтожены всего за неделю без достижения особых результатов. Повсюду валяются обугленные Leopard и Bradley. Твердить Украине, чтобы она воевала "до последнего украинца", — бесчеловечно", — заявил он.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.Президент Владимир Путин также заявлял о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. Глава государства назвал украинские потери в результате контрнаступления "катастрофическими".
https://ukraina.ru/20230615/1047278845.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
контрнаступление, сша, новости, зарубежье, всу, украина
контрнаступление, США, Новости, Зарубежье, ВСУ, Украина
Украинское контрнаступление наткнулось на "стальную стену" - полковник США
Успеху контрнаступления украинской армии помешала "стальная стена". Об этом на днях написал в Twitter американский полковник, ветеран войны во Вьетнаме Дик Блэк
"Украинское контрнаступление наткнулось на стальную стену. Семь тысяч убитых в бою, 160 танков и 360 бронемашин были уничтожены всего за неделю без достижения особых результатов. Повсюду валяются обугленные Leopard и Bradley. Твердить Украине, чтобы она воевала "до последнего украинца", — бесчеловечно", — заявил он.
Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.
Президент Владимир Путин также заявлял о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. Глава государства назвал украинские потери в результате контрнаступления "катастрофическими".