https://ukraina.ru/20230616/1047282578.html

Украинское контрнаступление наткнулось на "стальную стену" - полковник США

Украинское контрнаступление наткнулось на "стальную стену" - полковник США - 16.06.2023 Украина.ру

Украинское контрнаступление наткнулось на "стальную стену" - полковник США

Успеху контрнаступления украинской армии помешала "стальная стена". Об этом на днях написал в Twitter американский полковник, ветеран войны во Вьетнаме Дик Блэк

2023-06-16T08:14

2023-06-16T08:14

2023-06-16T08:14

контрнаступление

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"Украинское контрнаступление наткнулось на стальную стену. Семь тысяч убитых в бою, 160 танков и 360 бронемашин были уничтожены всего за неделю без достижения особых результатов. Повсюду валяются обугленные Leopard и Bradley. Твердить Украине, чтобы она воевала "до последнего украинца", — бесчеловечно", — заявил он.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.Президент Владимир Путин также заявлял о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. Глава государства назвал украинские потери в результате контрнаступления "катастрофическими".

https://ukraina.ru/20230615/1047278845.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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контрнаступление, сша, новости, зарубежье, всу, украина