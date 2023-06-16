https://ukraina.ru/20230616/1047281738.html

Боги войны. Новая роль артиллерии в современной войне на примере СВО

Боги войны. Новая роль артиллерии в современной войне на примере СВО - 16.06.2023 Украина.ру

Боги войны. Новая роль артиллерии в современной войне на примере СВО

Специальная военная операция ясно показала, что без пушек и взаимодействии с БПЛА победить врага невозможно

2023-06-16T12:53

2023-06-16T12:53

2023-06-16T12:53

эксклюзив

геннадий алехин

россия

спецоперация

артиллерия

украина

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В современных условиях ведения боевых действий, когда насыщенность средств ПВО выбивает пилотируемую авиацию с пьедестала самого эффективного и высокоточного средства поражения, одолеть противника без превосходства в артиллерии просто невозможно!СВО на Украине, да еще в противоборстве с вооружением НАТО, внесла не просто коррективы в алгоритмы применения артиллерии, а перевернула всю, существовавшую ранее тактику её применения, подходы к её использованию.С первых дней активных боевых действий артиллерийские подразделения ВС РФ применялись согласно требованиям, изложенным в боевом уставе. На начальном этапе они носили, в сущности, ограниченный характер. Однако при нарастании сопротивления украинской армии, наши батареи и дивизионы включилась в боевую работу в полном объеме. Со временем были выработаны новые способы и формы применения подразделений, обусловленных современным изменением форматов и принципов вооруженной борьбы.Условно говоря, главным мотивом к преобразованиям послужили два основных фактора: превосходство ВСУ на поле боя в живой силе и активное применение беспилотных средств разведки. В первом случае российские и союзные подразделения столкнулись с необходимостью противостоять более многочисленным войсковым группировкам противника. Такое положение потребовало наращивания веса артиллерийского залпа, что могло позволить уравнять боевые потенциалы сторон, а на необходимых направлениях создать серьезный оперативный перевес.К этому времени мотострелковая или танковая батальонно-тактическая группа ВС РФ обычно имела в своем составе одну-две батареи по шесть 122-мм или 152-мм буксируемых (Д-30, 2А36 "Гиацинт-Б", 2А65 "Мста-Б") или самоходных (2С1 "Гвоздика", 2С3 "Акация", 2С5 "Гиацинт-С", 2С19 "Мста-С") орудий, а также 122-мм батарею реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" или "Торнадо-Г", входящих в состав бригадной, полковой или дивизионной артиллерии.Батальонно-тактические группы Воздушно-десантных войск РФ располагали одной-двумя батареями по четыре-шесть 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 или 120-мм самоходных орудий 2С9 "Нона-С". Минометы на начальном этапе СВО практически не применялись.Как только войска столкнулись с необходимостью штурма основательно оборудованных в инженерном отношении укрепленных позиций, стало понятно, что без массированного применения ствольных орудий не обойтись. Кроме того, в силу малочисленности российских пехотных подразделений отражение атак противника стало возлагаться на собственные или приданные артиллерийские части. При этом сильно возросла роль корректировщиков, обучение и повышение квалификации которых проводилось уже непосредственно на поле боя.В войсках группировок стали использоваться крупнокалиберные артиллерийские и реактивные системы: РСЗО "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С"; самоходное орудие 2С7 "Малка"; самоходный миномет 2С4 "Тюльпан". Тактика применения артиллерии изменилась под влиянием мощного контрбатарейного противодействия, во многом обусловленного использованием украинской стороной станций артиллерийской разведки, поставленных из США.Сейчас наши подразделения постоянно находятся в движении, перемещаясь с одного места в другое, чтобы избежать накрытия вражеским огнем. В таком случае командиры артиллерийских батарей загодя определяют огневые позиции, для которых подготавливаются заблаговременные расчеты стрельбы по плановым целям. После чего артиллеристы совершают марш, разворачиваются в назначенном месте, производят несколько залпов и тут же покидает огневую позицию.Естественно, самоходные артиллерийские системы при таком способе применения демонстрируют более высокие боевые качества, чем буксируемые, требующие больше времени на развертывание с марша и уход с огневой позиции после выполнения стрельбы. При этом бронированные самоходки обладают лучшей выживаемостью при, например, накрытии позиции кассетными боеприпасами.Для работы с внезапно появляющимися целями огромное значение приобрели средства беспилотной разведки — различные нештатные дроны и квадрокоптеры, а также штатные БПЛА, позволяющие в реальном масштабе времени вскрывать цели противника и корректировать огонь. Даже обычный Mavic, летающий на пару километров и способный находиться в воздухе хотя бы 20–30 минут, многократно повышает боевые возможности даже не всей батареи, а отдельного орудия или миномета. Связка корректировщика БПЛА с толковым командиром артиллерийского (минометного) взвода в настоящее время позволяет справляться с задачами, решить которые ранее было невозможно или по крайней мере очень сложно. Например, до активного использования дронов для поражения цели, не имея при этом точных координат, приходилось применять несоразмерно большие артиллерийские силы и наносить удар по огромной площади.С появлением в артиллерии собственных разведывательных БПЛА мы можем говорить о придании обычным орудиям и минометам элементов высокоточного оружия, что на поле боя может иметь решающее тактическое значение. Применимо к дронам отдельно можно отметить использование традиционных "высокоточных" артиллерийских боеприпасов типа "Китолов", "Краснополь", "Смельчак" и ряда других. Совместно с беспилотными средствами разведки и наведения данный вид оружия вышел на новый уровень: подсветку целей теперь можно осуществлять с воздуха, а не с земли, как это было до появления БПЛА. Это в значительной степени повышает эффективность воздействия по ненаблюдаемым с земли целям.За пятнадцать месяцев ведения боевых действий наша артиллерия совершила огромный рывок в сторону артиллерии будущего, начав СВО с уровня классической артиллерии конца двадцатого века, с вертикально - иерархическими алгоритмами работы, когда от обнаружения цели, до открытия огня по ней, проходили десятки минут, (а иногда и часы!) пока информация передавалась в штабы, там наносилась на карты, передавалась артиллерийским начальникам, оттуда на позиции артиллерии, где вырабатывались данные для стрельбы и наносилось огневое поражение, причём часто по пустому месту – противник просто за это время перемещался в другое место! Теперь же мы пришли к современным алгоритмам, где данные о цели прямо с планшетов операторов дронов попадают на планшеты артиллерийских расчётов, тут же утверждаются, если есть необходимость, старшими командирами, а часто без всякой лишней управленческой ступени в режиме реального времени тут же выполняется стрельба по выявленным целям через считанные минуты после их обнаружения. Особенно эффективным такое взаимодействие, когда артиллерийские батареи и взвода придаются сражающимся батальонам. Нами были мастерски отработаны способы применения высокоточных боеприпасов, типа "Краснополь", "Китолов", которые превратились в настоящий кошмар для ВСУ.Среди преимуществ российской артиллерии на полях сражений Украины есть несколько самых неоспоримых. В первую очередь, у России гораздо больший ресурс в технике, и она очень специфичная для разных условий. Качество и вес залпа российской артиллерии – это сейчас ключевой фактор взлома украинской обороны. Системы залпового огня трёх калибров – 122-мм "Град" / "Торнадо-С", 220-мм "Ураган" и 300-мм "Смерчи". Конечно, некоторые системы уходят своими корнями в 70-е годы прошлого столетия, но от этого совершенно не теряют актуальность. Ствольная артиллерия калибра 152-мм представлена сразу двумя гаубицами – "Акация" и "Мста-С", и самоходной пушкой "Гиацинт-С". "Резерв Главного командования" представлен 203-мм орудием "Малка" и 240-мм минометом "Тюльпан". С "Малкой" ситуация вообще складывается уникальная. Этому орудию в большинстве случаев не страшна контрбатарейная борьба ВСУ – дальность стрельбы позволяет работать по безнаказанному принципу "длинной руки". На полковом уровне из самоходной техники – 122-мм "Гвоздика", 120-мм "Нона" и "Вена". И это только перечисление самоходной артиллерии, способной оперативно перебрасываться от одного участка фронта к другому и даже уклоняться от ответного огня. Украина, напомним, уже потеряла более полутора тысяч своих артсистем. Ни в США, ни в любой другой стране НАТО нет даже приблизительно такого количества артиллерии, какое может противопоставить Россия. Только 152-мм орудий "Гиацинт-Б" более 1 тысячи, а количество гаубиц Д-30 подбирается к 5 тыс. Европейцы с американцами смогут обеспечить Украине хотя бы примерный паритет, лишь полностью вычистив свои арсеналы. А это значит, что потенциал поставок западного оружия в конце концов иссякнет.Надо отдать должное украинским артиллеристам – они научились бить точно по целям. Это не раз уже признавали российские военные. Причин несколько: во-первых, точные разведданные от американцев, во-вторых, широкое использование дронов-корректировщиков, и в-третьих – контрбатарейные системы AN/TPQ-36, которых на Украине не менее 20 штук. Однако точность украинской артиллерии не носит массовый характер на фронтах. Фактически артналеты возможны только на участках, где слабая разведка и контрбатарейная борьба. Очаги сопротивления, пусть и высокотехнологичного оружия, оставаться будут всегда, и они становятся приоритетными целями в ходе артиллерийского взлома обороны.Хватает проблем и в нашей армии. Не все недостатки прошлого преодолены. Новые алгоритмы боевого применения еще медленно прокладывают путь в войска. Некоторые командиры и начальники, дослужившись до больших звёзд, ни разу не столкнувшись с разведкой и корректировкой огня с помощью БПЛА, с цифровой передачей информации и обработки данных, предпочитают воевать по старинке, беря, что называется, числом выпущенных снарядов и отчитываясь этим числом об эффективности огня. Есть проблемы и с современными артсистемами. Орудий, способных уверенно доставать американские и натовские системы большой дальности в войсках ещё недостаточно. Нужны и новые снаряды к ним, снаряды повышенной дальности и высокой кучности, не уступающие лучшим американским, французским и немецким образцам. Всё это говорит о том, что модернизация нашей артиллерии по-настоящему лишь только начинается и впереди огромная работа. Работа военной промышленности, которая в кратчайшее время должна дать фронту мощные дальнобойные современные артиллерийские системы, а также самую современную "периферию" - станции артиллерийской разведки, системы разведки, целеуказания, управления огнём на самых передовых цифровых платформах. В последнее время мы увидели, как ВСУ дрогнули и начали прогибаться под всё нарастающей мощью нашей артиллерии, как им потребовалось напряжение всех сил, огромная помощь союзников, чтобы остановить наше наступление и попытаться перехватить инициативу. ВСУ слали огромные резервы мобилизованных украинцев, которыми просто заваливали наши наступающие войска. Сегодня противник утратил своё превосходство в людях. А вот наше превосходство в артиллерии сохранилось, и мы должны так его использовать, чтобы у ВСУ не осталось никаких шансов вести масштабные наступательные действия.Артиллерию во Второй Мировой войне называли "богом войны" в отличие от "царицы полей" пехоты. Сегодня "боги войны" оказались еще более востребованы при условии еще более высокотехнологической оснащенности, о чем сказано выше.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20230616/1047282578.html

https://ukraina.ru/20230602/1046844152.html

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Геннадий Алёхин

Геннадий Алёхин

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Геннадий Алёхин

эксклюзив, геннадий алехин, россия, спецоперация, артиллерия, украина