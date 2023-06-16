https://ukraina.ru/20230616/1047247821.html

"Там будет рубка, все погибнут". Военный эксперт о том, куда ударят ВСУ после Времевского выступа

"Там будет рубка, все погибнут". Военный эксперт о том, куда ударят ВСУ после Времевского выступа - 16.06.2023 Украина.ру

"Там будет рубка, все погибнут". Военный эксперт о том, куда ударят ВСУ после Времевского выступа

Возможно, что у ВСУ резервов не так много, как предполагали. Ведь перед началом контрнаступления в течение месяца ВС РФ успешно поражали склады с боекомплектом, техникой и личным составом противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов

2023-06-16T04:19

2023-06-16T04:19

2023-06-16T04:19

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новые регионы

наступление

луганск

херсонская область

всу

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Предполагалось, что будет два маневра – основной и отвлекающий. Пока отвлекающего маневра они не произвели, если только вдруг не окажется, что все это хваленое наступление на Запорожье и есть отвлекающий маневр, рассказал блогер.Основными силами наступать ВСУ на Шебекино в Белгородской области просто нет смысла. Наступать на Приднестровье – тоже нельзя, потому что это втянет Украину в зону международного конфликта с риском получить встречный ядерный удар, добавил он.Остается единственное направление – на Луганск. Он хуже защищен и укреплен, чем другие города, там легче можно пройти. Но наступление на Луганск не приведет ВСУ к какому-то колоссальному военному результату. У них не так много вариантов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новые регионы, наступление, луганск, херсонская область, всу