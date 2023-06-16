"Там будет рубка, все погибнут". Военный эксперт о том, куда ударят ВСУ после Времевского выступа - 16.06.2023 Украина.ру
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"Там будет рубка, все погибнут". Военный эксперт о том, куда ударят ВСУ после Времевского выступа
"Там будет рубка, все погибнут". Военный эксперт о том, куда ударят ВСУ после Времевского выступа - 16.06.2023 Украина.ру
"Там будет рубка, все погибнут". Военный эксперт о том, куда ударят ВСУ после Времевского выступа
Возможно, что у ВСУ резервов не так много, как предполагали. Ведь перед началом контрнаступления в течение месяца ВС РФ успешно поражали склады с боекомплектом, техникой и личным составом противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов
2023-06-16T04:19
2023-06-16T04:19
новости
новые регионы
наступление
луганск
херсонская область
всу
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Предполагалось, что будет два маневра – основной и отвлекающий. Пока отвлекающего маневра они не произвели, если только вдруг не окажется, что все это хваленое наступление на Запорожье и есть отвлекающий маневр, рассказал блогер.Основными силами наступать ВСУ на Шебекино в Белгородской области просто нет смысла. Наступать на Приднестровье – тоже нельзя, потому что это втянет Украину в зону международного конфликта с риском получить встречный ядерный удар, добавил он.Остается единственное направление – на Луганск. Он хуже защищен и укреплен, чем другие города, там легче можно пройти. Но наступление на Луганск не приведет ВСУ к какому-то колоссальному военному результату. У них не так много вариантов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, новые регионы, наступление, луганск, херсонская область, всу
Новости, Новые регионы, наступление, Луганск, Херсонская область, ВСУ

"Там будет рубка, все погибнут". Военный эксперт о том, куда ударят ВСУ после Времевского выступа

04:19 16.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Возможно, что у ВСУ резервов не так много, как предполагали. Ведь перед началом контрнаступления в течение месяца ВС РФ успешно поражали склады с боекомплектом, техникой и личным составом противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов
Предполагалось, что будет два маневра – основной и отвлекающий. Пока отвлекающего маневра они не произвели, если только вдруг не окажется, что все это хваленое наступление на Запорожье и есть отвлекающий маневр, рассказал блогер.
Основными силами наступать ВСУ на Шебекино в Белгородской области просто нет смысла. Наступать на Приднестровье – тоже нельзя, потому что это втянет Украину в зону международного конфликта с риском получить встречный ядерный удар, добавил он.
"А куда еще наступать [ВСУ]? На Херсонскую область? Херсонская область залита водой, там людей не осталось, к тому же на левом берегу стоят элитные подразделения нашей армии. Под Донецком самые мотивированные бойцы [российских подразделений] стоят. Там будет рубка, ВСУ там все погибнут", - подчеркнул Живов.
Остается единственное направление – на Луганск. Он хуже защищен и укреплен, чем другие города, там легче можно пройти. Но наступление на Луганск не приведет ВСУ к какому-то колоссальному военному результату. У них не так много вариантов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиНовые регионынаступлениеЛуганскХерсонская областьВСУ
 
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