https://ukraina.ru/20230616/1047247821.html
"Там будет рубка, все погибнут". Военный эксперт о том, куда ударят ВСУ после Времевского выступа
"Там будет рубка, все погибнут". Военный эксперт о том, куда ударят ВСУ после Времевского выступа - 16.06.2023 Украина.ру
"Там будет рубка, все погибнут". Военный эксперт о том, куда ударят ВСУ после Времевского выступа
Возможно, что у ВСУ резервов не так много, как предполагали. Ведь перед началом контрнаступления в течение месяца ВС РФ успешно поражали склады с боекомплектом, техникой и личным составом противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов
2023-06-16T04:19
2023-06-16T04:19
2023-06-16T04:19
новости
новые регионы
наступление
луганск
херсонская область
всу
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Предполагалось, что будет два маневра – основной и отвлекающий. Пока отвлекающего маневра они не произвели, если только вдруг не окажется, что все это хваленое наступление на Запорожье и есть отвлекающий маневр, рассказал блогер.Основными силами наступать ВСУ на Шебекино в Белгородской области просто нет смысла. Наступать на Приднестровье – тоже нельзя, потому что это втянет Украину в зону международного конфликта с риском получить встречный ядерный удар, добавил он.Остается единственное направление – на Луганск. Он хуже защищен и укреплен, чем другие города, там легче можно пройти. Но наступление на Луганск не приведет ВСУ к какому-то колоссальному военному результату. У них не так много вариантов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новые регионы, наступление, луганск, херсонская область, всу
Новости, Новые регионы, наступление, Луганск, Херсонская область, ВСУ
"Там будет рубка, все погибнут". Военный эксперт о том, куда ударят ВСУ после Времевского выступа
Возможно, что у ВСУ резервов не так много, как предполагали. Ведь перед началом контрнаступления в течение месяца ВС РФ успешно поражали склады с боекомплектом, техникой и личным составом противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов
Предполагалось, что будет два маневра – основной и отвлекающий. Пока отвлекающего маневра они не произвели, если только вдруг не окажется, что все это хваленое наступление на Запорожье и есть отвлекающий маневр, рассказал блогер.
Основными силами наступать ВСУ на Шебекино в Белгородской области просто нет смысла. Наступать на Приднестровье – тоже нельзя, потому что это втянет Украину в зону международного конфликта с риском получить встречный ядерный удар, добавил он.
"А куда еще наступать [ВСУ]? На Херсонскую область? Херсонская область залита водой, там людей не осталось, к тому же на левом берегу стоят элитные подразделения нашей армии. Под Донецком самые мотивированные бойцы [российских подразделений] стоят. Там будет рубка, ВСУ там все погибнут", - подчеркнул Живов.
Остается единственное направление – на Луганск. Он хуже защищен и укреплен, чем другие города, там легче можно пройти. Но наступление на Луганск не приведет ВСУ к какому-то колоссальному военному результату. У них не так много вариантов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь