https://ukraina.ru/20230616/1047202779.html

Эксперт объяснил, зачем США тайно разместили в Европе 150 ядерных снарядов

Эксперт объяснил, зачем США тайно разместили в Европе 150 ядерных снарядов - 16.06.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, зачем США тайно разместили в Европе 150 ядерных снарядов

США вряд ли самостоятельно начнут тактическую ядерную войну против России, но они могут это сделать с помощью своих украинских прокси. Вашингтон может передать ТЯО украинской армии, этот вопрос наверняка уже обсуждается. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков

2023-06-16T04:15

2023-06-16T04:15

2023-06-16T04:14

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В настоящее время США разместили около 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе без каких-либо официальных заявлений. Они сделали это тайно, потому что на Западе существует огромное антивоенное движение, рассказал эксперт.Штаты разместили ядерное оружие в Европе, потому что готовятся к тактической ядерной войне на украинском театре военных действий, добавил он.Конечно, лучше воевать обычными средствами. Но необходимо думать и о ядерной войне. Ведь ТЯО как раз и создается на случай, когда есть проблемы с обычными средствами. И в первую очередь, России необходимо усилить собственную армию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ядерное оружие, сша, ядерная война, безопасность