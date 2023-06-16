https://ukraina.ru/20230616/1047202779.html
Эксперт объяснил, зачем США тайно разместили в Европе 150 ядерных снарядов
Эксперт объяснил, зачем США тайно разместили в Европе 150 ядерных снарядов - 16.06.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, зачем США тайно разместили в Европе 150 ядерных снарядов
США вряд ли самостоятельно начнут тактическую ядерную войну против России, но они могут это сделать с помощью своих украинских прокси. Вашингтон может передать ТЯО украинской армии, этот вопрос наверняка уже обсуждается. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
2023-06-16T04:15
2023-06-16T04:15
2023-06-16T04:14
новости
ядерное оружие
сша
ядерная война
безопасность
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В настоящее время США разместили около 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе без каких-либо официальных заявлений. Они сделали это тайно, потому что на Западе существует огромное антивоенное движение, рассказал эксперт.Штаты разместили ядерное оружие в Европе, потому что готовятся к тактической ядерной войне на украинском театре военных действий, добавил он.Конечно, лучше воевать обычными средствами. Но необходимо думать и о ядерной войне. Ведь ТЯО как раз и создается на случай, когда есть проблемы с обычными средствами. И в первую очередь, России необходимо усилить собственную армию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ядерное оружие, сша, ядерная война, безопасность
Новости, Ядерное оружие, США, ядерная война, безопасность
Эксперт объяснил, зачем США тайно разместили в Европе 150 ядерных снарядов
США вряд ли самостоятельно начнут тактическую ядерную войну против России, но они могут это сделать с помощью своих украинских прокси. Вашингтон может передать ТЯО украинской армии, этот вопрос наверняка уже обсуждается. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
В настоящее время США разместили около 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе без каких-либо официальных заявлений. Они сделали это тайно, потому что на Западе существует огромное антивоенное движение, рассказал эксперт.
Штаты разместили ядерное оружие в Европе, потому что готовятся к тактической ядерной войне на украинском театре военных действий, добавил он.
"Но если на Западе сделают какой-то неловкий шаг, это антивоенное движение снова поднимет голову и выступит против войны США и НАТО с Россией, которая ведется с помощью их украинских рабов. Они выступят против фашистской диктатуры, которую политтехнологи спецслужб США там установили", - подчеркнул Марков.
Конечно, лучше воевать обычными средствами. Но необходимо думать и о ядерной войне. Ведь ТЯО как раз и создается на случай, когда есть проблемы с обычными средствами. И в первую очередь, России необходимо усилить собственную армию, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь