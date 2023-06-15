https://ukraina.ru/20230615/1047253961.html
Как готовят украинских диверсантов: шокирующие откровения бывшего сотрудника СБУ. ВИДЕО
Как готовят украинских диверсантов: шокирующие откровения бывшего сотрудника СБУ. ВИДЕО - 15.06.2023 Украина.ру
Как готовят украинских диверсантов: шокирующие откровения бывшего сотрудника СБУ. ВИДЕО
Бывший сотрудник СБУ, руководитель центра расследований UKR LEAKS Василий Прозоров раскрыл свои соображения относительно самоубийственного украинского наступления, особенности работы украинских спецслужб по выявлению наших сторонников, а также подробности агентурной работы на нашей територии и нашего противодействия украинским диверсантам
2023-06-15T13:11
2023-06-15T13:11
2023-06-15T13:11
василий прозоров
видео
каховская гэс
каховское водохранилище
всу
диверсии
диверсанты
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0:47 – Украинское наступление и самоубийственная тактика; 3:45 – Техника на убой; 6:08 – Роль БПЛА в современных конфликтах; 9:50 – Последствия уничтожения Каховской ГЭС; 12:43 – Как СБУ вычисляет сторонников России; 15:51 – Операции СБУ на нашей территории и их влияние на россиян; 23:19 – Подготовка украинских диверсантов; 28:30 – Оперативная работа против диверсий;ТГ-канал UKR LEAKS: https://t.me/ukr_leaks
каховское водохранилище
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
василий прозоров, видео, каховская гэс, каховское водохранилище, всу, диверсии, диверсанты, видео
Василий Прозоров, Видео, Каховская ГЭС, Каховское водохранилище, ВСУ, диверсии, диверсанты
Как готовят украинских диверсантов: шокирующие откровения бывшего сотрудника СБУ. ВИДЕО
Бывший сотрудник СБУ, руководитель центра расследований UKR LEAKS Василий Прозоров раскрыл свои соображения относительно самоубийственного украинского наступления, особенности работы украинских спецслужб по выявлению наших сторонников, а также подробности агентурной работы на нашей територии и нашего противодействия украинским диверсантам
0:47 – Украинское наступление и самоубийственная тактика;
3:45 – Техника на убой;
6:08 – Роль БПЛА в современных конфликтах;
9:50 – Последствия уничтожения Каховской ГЭС;
12:43 – Как СБУ вычисляет сторонников России;
15:51 – Операции СБУ на нашей территории и их влияние на россиян;
23:19 – Подготовка украинских диверсантов;
28:30 – Оперативная работа против диверсий;