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Американский аналитик назвал главный риск украинского контрнаступления
Американский аналитик назвал главный риск украинского контрнаступления - 15.06.2023 Украина.ру
Американский аналитик назвал главный риск украинского контрнаступления
Украина рискует понести большие потери, прежде чем вплотную приблизится к линии обороны ВС РФ, заявило издание Reuters 15 июня
2023-06-15T12:55
2023-06-15T12:55
2023-06-15T12:55
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Издание приводит слова военного аналитика, старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли.По его мнению, главный риск для ВСУ при контрнаступлении заключается в том, что они могут растерять силы прежде, чем доберутся до основной линии российской обороны.Роб Ли полагает, что для обеих сторон конфликта это противостояние будет сводиться к истощению. А стратегия Москвы, по его словам, направлена на то, чтобы максимально увеличить потери, которые несёт Киев.Как сообщает Reuters, Украина готовилась к контрнаступлению не менее шести месяцев.Аналитики, мнение которых приводит издание, сообщают, что за время подготовки Украина создала 12 бронетанковых бригад (каждая по 3,5–4 тыс. человек), девять из них оснащены западным вооружением и прошли соответствующее обучение. Киев сообщал, что сформировал 8 штурмовых бригад численностью 40 тысяч человек.Польский военный аналитик Конрад Музыка заявил, что пока их 12 бронетанковых бригад только 3 были задействованы в контрнаступлении.В статье отмечается, что направление ударов ВСУ говорит о том, что основными целями контрнаступления выбраны Токмак (город в Запорожской области примерно в 25 км от линии соприкосновения) и ещё в 50 км от города находится Мелитополь.По словам Музыки, поначалу ВСУ продвигались уверенно, однако менее, чем через неделю после начала контрнаступления „прогресс, похоже, остановился“.Музыка подсчитал, что Украина, возможно, потеряла до 15% американских БМП Bradley и несколько процентов немецких танков Leopard.Минобороны РФ также сообщало о значительных потерях ВСУ. По данным ведомства, с момента перехода к активных боевым действиям в начале июня Киев потерял семь с половиной тысяч человек личного состава.О начале контрнаступления украинских войск МО РФ заявило в начале июня, отметив, что ВСУ предпринимают наступательные действия на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях.Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ несут серьезные потери, уточнив, что ни на одном их участков противник успеха не имел. Это достигается благодаря мужеству и героизму российских солдат, правильной организации и управлению войсками, добавил глава государства.Сейчас на Украина.ру читают:Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаютсяПочему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях
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новости, украина, россия, вс рф, всу, потери всу, мо рф, минобороны рф, владимир путин
Американский аналитик назвал главный риск украинского контрнаступления
Украина рискует понести большие потери, прежде чем вплотную приблизится к линии обороны ВС РФ, заявило издание Reuters 15 июня
Издание приводит слова военного аналитика, старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли.
По его мнению, главный риск для ВСУ при контрнаступлении заключается в том, что они могут растерять силы прежде, чем доберутся до основной линии российской обороны.
"Риск для них (украинцев) заключается в том, что прежде чем они доберутся до этой линии обороны, они слишком сильно пострадают, и им будет слишком сложно прорвать ее", — сказал он.
Роб Ли полагает, что для обеих сторон конфликта это противостояние будет сводиться к истощению. А стратегия Москвы, по его словам, направлена на то, чтобы максимально увеличить потери, которые несёт Киев.
Как сообщает Reuters, Украина готовилась к контрнаступлению не менее шести месяцев.
Аналитики, мнение которых приводит издание, сообщают, что за время подготовки Украина создала 12 бронетанковых бригад (каждая по 3,5–4 тыс. человек), девять из них оснащены западным вооружением и прошли соответствующее обучение. Киев сообщал, что сформировал 8 штурмовых бригад численностью 40 тысяч человек.
Польский военный аналитик Конрад Музыка заявил, что пока их 12 бронетанковых бригад только 3 были задействованы в контрнаступлении.
В статье отмечается, что направление ударов ВСУ говорит о том, что основными целями контрнаступления выбраны Токмак (город в Запорожской области примерно в 25 км от линии соприкосновения) и ещё в 50 км от города находится Мелитополь.
По словам Музыки, поначалу ВСУ продвигались уверенно, однако менее, чем через неделю после начала контрнаступления „прогресс, похоже, остановился“.
Музыка подсчитал, что Украина, возможно, потеряла до 15% американских БМП Bradley и несколько процентов немецких танков Leopard.
Минобороны РФ также сообщало о значительных потерях ВСУ. По данным ведомства, с момента перехода к активных боевым действиям в начале июня Киев потерял семь с половиной тысяч человек личного состава.
О начале контрнаступления украинских войск МО РФ заявило в начале июня, отметив, что ВСУ предпринимают наступательные действия на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях.
Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ несут серьезные потери, уточнив, что ни на одном их участков противник успеха не имел. Это достигается благодаря мужеству и героизму российских солдат, правильной организации и управлению войсками, добавил глава государства.
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