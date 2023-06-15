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Американский аналитик назвал главный риск украинского контрнаступления

Американский аналитик назвал главный риск украинского контрнаступления - 15.06.2023 Украина.ру

Американский аналитик назвал главный риск украинского контрнаступления

Украина рискует понести большие потери, прежде чем вплотную приблизится к линии обороны ВС РФ, заявило издание Reuters 15 июня

2023-06-15T12:55

2023-06-15T12:55

2023-06-15T12:55

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Издание приводит слова военного аналитика, старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли.По его мнению, главный риск для ВСУ при контрнаступлении заключается в том, что они могут растерять силы прежде, чем доберутся до основной линии российской обороны.Роб Ли полагает, что для обеих сторон конфликта это противостояние будет сводиться к истощению. А стратегия Москвы, по его словам, направлена на то, чтобы максимально увеличить потери, которые несёт Киев.Как сообщает Reuters, Украина готовилась к контрнаступлению не менее шести месяцев.Аналитики, мнение которых приводит издание, сообщают, что за время подготовки Украина создала 12 бронетанковых бригад (каждая по 3,5–4 тыс. человек), девять из них оснащены западным вооружением и прошли соответствующее обучение. Киев сообщал, что сформировал 8 штурмовых бригад численностью 40 тысяч человек.Польский военный аналитик Конрад Музыка заявил, что пока их 12 бронетанковых бригад только 3 были задействованы в контрнаступлении.В статье отмечается, что направление ударов ВСУ говорит о том, что основными целями контрнаступления выбраны Токмак (город в Запорожской области примерно в 25 км от линии соприкосновения) и ещё в 50 км от города находится Мелитополь.По словам Музыки, поначалу ВСУ продвигались уверенно, однако менее, чем через неделю после начала контрнаступления „прогресс, похоже, остановился“.Музыка подсчитал, что Украина, возможно, потеряла до 15% американских БМП Bradley и несколько процентов немецких танков Leopard.Минобороны РФ также сообщало о значительных потерях ВСУ. По данным ведомства, с момента перехода к активных боевым действиям в начале июня Киев потерял семь с половиной тысяч человек личного состава.О начале контрнаступления украинских войск МО РФ заявило в начале июня, отметив, что ВСУ предпринимают наступательные действия на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях.Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ несут серьезные потери, уточнив, что ни на одном их участков противник успеха не имел. Это достигается благодаря мужеству и героизму российских солдат, правильной организации и управлению войсками, добавил глава государства.Сейчас на Украина.ру читают:Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаютсяПочему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях

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новости, украина, россия, вс рф, всу, потери всу, мо рф, минобороны рф, владимир путин