"Северный поток" и предвыборная конспирология. Кому выгодно обвинять Залужного в теракте - 15.06.2023 Украина.ру
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"Северный поток" и предвыборная конспирология. Кому выгодно обвинять Залужного в теракте
"Северный поток" и предвыборная конспирология. Кому выгодно обвинять Залужного в теракте - 15.06.2023 Украина.ру
"Северный поток" и предвыборная конспирология. Кому выгодно обвинять Залужного в теракте
Появление в западных СМИ информации о том, что теракт на "Северном потоке – 2" был организован украинскими военными при личном участии главкома Валерия Залужного вызвало появление конспирологических версий в украинском экспертом сообществе. В СМИ они не появляются, но фигурируют в социальных сетях и упоминаются при личном общении.
2023-06-15T11:56
2023-06-15T12:16
эксклюзив
украина
президентские выборы
владимир зеленский
валерий залужный
кирилл буданов
теракт
северный поток-2
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Естественным следствием обсуждения версии о том, что "шаланду полную взрывчатки, Валера в Росток приводил", является предположение, что Залужный уже находится в таком состоянии, что ему всё равно… Ну, а если он в командировке в Великобритании – у хозяев? Такая версия, оказывается, популярна на Украине. И тут уже всё интереснее.Залужный совершенно серьёзно рассматривается как серьёзный кандидат на пост президента. Да, у него нет политических амбиций и в интеллектуальном плане он уступает Зеленскому. Кроме итого, знающие Залужного люди намекают на его антисемитизм (непонятно только, в чём он выражается кроме разговоров на кухне). Но тем удобнее его использовать. Достаточно вспомнить самого Зеленского, который не имел политических амбиций и интеллектуально уступал Петру Порошенко…Первая версия заключается в том, что Залужного действительно решили "слить", обвинив его в совершении теракта европейского уровня. Кому это может быть выгодно?Во-первых, Зеленскому, его окружению и зарубежным центрам влияния, которые стоят за ним.Логика тут очень простая – Зеленский всех достал своими требованиями оружия, денег и нежелания заморозить конфликт, хотя этого требует "вашингтонский обком". Причём понимают это и на Запада, и на Украине. Короче, как говорили в советские времена, "собираем пленум, будем менять первого".Наиболее логичный ход в этой ситуации – сразу выбить основного конкурента. Социология наличия у него рейтингов не фиксирует, что украинские политологи уверены, что социологи врут и рейтинг всё же есть.Во-вторых, начальнику ГУР Кириллу Буданову.У Буданова, в отличие от Залужного, есть политические амбиции и это снижает его конкурентоспособность на политическом "рынке".Рейтинг у него тоже есть – он присутствует в информационном пространстве, причём даже с определённым стратегическими замашками (достаточно вспомнить пресловутую карту разделённой России в его кабинете).Ну и самое главное – если уж кого заподозрить в теракте, так именно Буданова! Но информация западных СМИ снимает ответственность с него и возлагает на конкурента.Вторая версия, однако, представляется более логичной – а почему бы не предположить, что этот вброс сделан в интересах самого Залужного.Во-первых, на Украине его за подрыв "Северного потока" точно никто не обвинит. Ведь оно как? Порошенко и Зеленский, получается, много говорили о том, что "Северный поток" должен быть остановлен, но дело стояло. А тут пришёл мужик с сделал.Во-вторых, на Западе… На Западе его тоже ни в чём не обвинили. Да, информацию опубликовали, но никаких признаков процессуальных действий в связи с опубликованной информацией нет. И, похоже, не будет – немцы утёрлись.Это, вообще, довольно жесткий вызов Европе – получается, на территории ЕС можно совершать теракты. Как минимум, если их делают украинцы в интересах противостояния "российской агрессии". И как они далеко пойдут в этом направлении страшно представить – ведь сколько на Западе "пророссийских политиков".Но это проблемы ЕС. А вот у Залужного проблем как раз и нет – совершённое с его участием преступление преступлением не считается.Мы, разумеется, понимаем, что "информация нидерландской разведки" совершенно бредовая – ну не могла Украина организовать там теракт. Тем более так, что спецслужбы НАТО этого "не заметили", а потом вдруг раскрыли дело, но выводов никаких не сделали… Понятно, что всё это придумано, чтобы убрать куда подальше самоочевидную версию об уничтожении газопровода США. Причём абсурдная версия вкидывает в расчёте на то, что "пипл схавает" – "хавает" же он старого маразматика и неадекватного наркомана как "лидеров цивилизованного мира".И, тем не менее, эта версия почти наверняка будет задействована в украинской внутренней политике – её-то запускали, почти наверняка, без учёта этого фактора. И пока что нам кажется, что она скорее работает на Залужного.
https://ukraina.ru/20230607/1046982545.html
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Василий Стоякин
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эксклюзив, украина, президентские выборы, владимир зеленский, валерий залужный, кирилл буданов, теракт, северный поток-2
Эксклюзив, Украина, президентские выборы, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, теракт, Северный поток-2

"Северный поток" и предвыборная конспирология. Кому выгодно обвинять Залужного в теракте

11:56 15.06.2023 (обновлено: 12:16 15.06.2023)
 
© PicasaЗалужный. Буданов. "Северный поток". Скриншот из мультфильма
Залужный. Буданов. Северный поток. Скриншот из мультфильма
© Picasa
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Появление в западных СМИ информации о том, что теракт на "Северном потоке – 2" был организован украинскими военными при личном участии главкома Валерия Залужного вызвало появление конспирологических версий в украинском экспертом сообществе. В СМИ они не появляются, но фигурируют в социальных сетях и упоминаются при личном общении.
Естественным следствием обсуждения версии о том, что "шаланду полную взрывчатки, Валера в Росток приводил", является предположение, что Залужный уже находится в таком состоянии, что ему всё равно… Ну, а если он в командировке в Великобритании – у хозяев? Такая версия, оказывается, популярна на Украине. И тут уже всё интереснее.
Залужный совершенно серьёзно рассматривается как серьёзный кандидат на пост президента. Да, у него нет политических амбиций и в интеллектуальном плане он уступает Зеленскому. Кроме итого, знающие Залужного люди намекают на его антисемитизм (непонятно только, в чём он выражается кроме разговоров на кухне). Но тем удобнее его использовать. Достаточно вспомнить самого Зеленского, который не имел политических амбиций и интеллектуально уступал Петру Порошенко
Первая версия заключается в том, что Залужного действительно решили "слить", обвинив его в совершении теракта европейского уровня. Кому это может быть выгодно?
- РИА Новости, 1920, 07.06.2023
7 июня, 10:34
Подрыв "Северных потоков" курировал Залужный втайне от Зеленского - The Washington PostВашингтон заранее узнал о планах Киева атаковать "Северные потоки", а также о том, что руководил терактом главком ВСУ Валерий Залужный. Такое сообщение 6 июня опубликовала американская газета The Washington Post со ссылкой на утечку документов
Во-первых, Зеленскому, его окружению и зарубежным центрам влияния, которые стоят за ним.
Логика тут очень простая – Зеленский всех достал своими требованиями оружия, денег и нежелания заморозить конфликт, хотя этого требует "вашингтонский обком". Причём понимают это и на Запада, и на Украине. Короче, как говорили в советские времена, "собираем пленум, будем менять первого".
Наиболее логичный ход в этой ситуации – сразу выбить основного конкурента. Социология наличия у него рейтингов не фиксирует, что украинские политологи уверены, что социологи врут и рейтинг всё же есть.
Во-вторых, начальнику ГУР Кириллу Буданову.
У Буданова, в отличие от Залужного, есть политические амбиции и это снижает его конкурентоспособность на политическом "рынке".
Рейтинг у него тоже есть – он присутствует в информационном пространстве, причём даже с определённым стратегическими замашками (достаточно вспомнить пресловутую карту разделённой России в его кабинете).
Ну и самое главное – если уж кого заподозрить в теракте, так именно Буданова! Но информация западных СМИ снимает ответственность с него и возлагает на конкурента.
Вторая версия, однако, представляется более логичной – а почему бы не предположить, что этот вброс сделан в интересах самого Залужного.
Во-первых, на Украине его за подрыв "Северного потока" точно никто не обвинит. Ведь оно как? Порошенко и Зеленский, получается, много говорили о том, что "Северный поток" должен быть остановлен, но дело стояло. А тут пришёл мужик с сделал.
Во-вторых, на Западе… На Западе его тоже ни в чём не обвинили. Да, информацию опубликовали, но никаких признаков процессуальных действий в связи с опубликованной информацией нет. И, похоже, не будет – немцы утёрлись.
Это, вообще, довольно жесткий вызов Европе – получается, на территории ЕС можно совершать теракты. Как минимум, если их делают украинцы в интересах противостояния "российской агрессии". И как они далеко пойдут в этом направлении страшно представить – ведь сколько на Западе "пророссийских политиков".
Но это проблемы ЕС. А вот у Залужного проблем как раз и нет – совершённое с его участием преступление преступлением не считается.
- РИА Новости, 1920, 16.10.2019
16 октября 2019, 13:19
Обратный отсчёт для преЗЕдента: когда Зеленский сдаст власть?Во время утомительнейшего пресс-марафона среди сотен ответов господина Зеленского несколько затерялся один весьма важный тезис: действующий президент Украины за власть не держится и в случае очередного Майдана спокойно готов уйти со своего поста. По сути это озвученный план сдачи власти
Мы, разумеется, понимаем, что "информация нидерландской разведки" совершенно бредовая – ну не могла Украина организовать там теракт. Тем более так, что спецслужбы НАТО этого "не заметили", а потом вдруг раскрыли дело, но выводов никаких не сделали… Понятно, что всё это придумано, чтобы убрать куда подальше самоочевидную версию об уничтожении газопровода США. Причём абсурдная версия вкидывает в расчёте на то, что "пипл схавает" – "хавает" же он старого маразматика и неадекватного наркомана как "лидеров цивилизованного мира".
И, тем не менее, эта версия почти наверняка будет задействована в украинской внутренней политике – её-то запускали, почти наверняка, без учёта этого фактора. И пока что нам кажется, что она скорее работает на Залужного.
 
ЭксклюзивУкраинапрезидентские выборыВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйКирилл БудановтерактСеверный поток-2
 
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