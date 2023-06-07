https://ukraina.ru/20230607/1046982545.html

Подрыв "Северных потоков" курировал Залужный втайне от Зеленского - The Washington Post

Подрыв "Северных потоков" курировал Залужный втайне от Зеленского - The Washington Post - 07.06.2023 Украина.ру

Подрыв "Северных потоков" курировал Залужный втайне от Зеленского - The Washington Post

Вашингтон заранее узнал о планах Киева атаковать "Северные потоки", а также о том, что руководил терактом главком ВСУ Валерий Залужный. Такое сообщение 6 июня опубликовала американская газета The Washington Post со ссылкой на утечку документов

2023-06-07T10:34

2023-06-07T10:34

2023-06-07T10:34

новости

северный поток

подрыв

обвинение

валерий залужный

the washington post

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/07/1046982423_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_6bdbfa045c1fe844e0b6e1a83144f2df.jpg.webp

Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября прошлого года.Практически сразу западные СМИ распространили версию о том, что подрыв трубопроводов якобы совершила Россия. Однако спустя какое-то время Вашингтон обвинил в совершении теракта "некую проукраинскую группировку".Однако это сообщение не стыковалось с информацией, которую в начале февраля опубликовал американский журналист Сеймур Херш. Он сообщил, что взрывчатку еще летом прошлого года под трубопровод заложили водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО, а активировали норвежские военные уже в сентябре.По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал лично президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации.На данный момент Вашингтон делает все, чтобы расследование взрывов не было прозрачным, а также всячески препятствует участию России в этом процессе.

https://ukraina.ru/20230607/1046978546.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, северный поток, подрыв, обвинение, валерий залужный, the washington post