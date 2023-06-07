Подрыв "Северных потоков" курировал Залужный втайне от Зеленского - The Washington Post - 07.06.2023 Украина.ру
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Подрыв "Северных потоков" курировал Залужный втайне от Зеленского - The Washington Post
Подрыв "Северных потоков" курировал Залужный втайне от Зеленского - The Washington Post - 07.06.2023 Украина.ру
Подрыв "Северных потоков" курировал Залужный втайне от Зеленского - The Washington Post
Вашингтон заранее узнал о планах Киева атаковать "Северные потоки", а также о том, что руководил терактом главком ВСУ Валерий Залужный. Такое сообщение 6 июня опубликовала американская газета The Washington Post со ссылкой на утечку документов
2023-06-07T10:34
2023-06-07T10:34
новости
северный поток
подрыв
обвинение
валерий залужный
the washington post
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Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября прошлого года.Практически сразу западные СМИ распространили версию о том, что подрыв трубопроводов якобы совершила Россия. Однако спустя какое-то время Вашингтон обвинил в совершении теракта "некую проукраинскую группировку".Однако это сообщение не стыковалось с информацией, которую в начале февраля опубликовал американский журналист Сеймур Херш. Он сообщил, что взрывчатку еще летом прошлого года под трубопровод заложили водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО, а активировали норвежские военные уже в сентябре.По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал лично президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации.На данный момент Вашингтон делает все, чтобы расследование взрывов не было прозрачным, а также всячески препятствует участию России в этом процессе.
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новости, северный поток, подрыв, обвинение, валерий залужный, the washington post
Новости, Северный поток, подрыв, обвинение, Валерий Залужный, The Washington Post

Подрыв "Северных потоков" курировал Залужный втайне от Зеленского - The Washington Post

10:34 07.06.2023
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP / Efrem Lukatsky
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Вашингтон заранее узнал о планах Киева атаковать "Северные потоки", а также о том, что руководил терактом главком ВСУ Валерий Залужный. Такое сообщение 6 июня опубликовала американская газета The Washington Post со ссылкой на утечку документов

"Все причастные к операции подчинялись непосредственно генералу Валерию Залужному, высшему военному офицеру Украины, который был поставлен во главе, чтобы президент страны Владимир Зеленский не узнал об операции, говорится в отчете разведки. Удерживание Зеленского в стороне дало украинскому лидеру возможность правдоподобно отрицать свою причастность к дерзкому нападению на гражданскую инфраструктуру, которое могло вызвать общественное возмущение и поставить под угрозу поддержку Украины Западом", - говорится в публикации.

Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября прошлого года.
Практически сразу западные СМИ распространили версию о том, что подрыв трубопроводов якобы совершила Россия. Однако спустя какое-то время Вашингтон обвинил в совершении теракта "некую проукраинскую группировку".
Однако это сообщение не стыковалось с информацией, которую в начале февраля опубликовал американский журналист Сеймур Херш. Он сообщил, что взрывчатку еще летом прошлого года под трубопровод заложили водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО, а активировали норвежские военные уже в сентябре.
По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал лично президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации.
На данный момент Вашингтон делает все, чтобы расследование взрывов не было прозрачным, а также всячески препятствует участию России в этом процессе.
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