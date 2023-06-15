Военный эксперт рассказал, как бойцы ВС РФ показали Западу, что могут легко сжигать немецкие "Леопарды" - 15.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как бойцы ВС РФ показали Западу, что могут легко сжигать немецкие "Леопарды"
Военный эксперт рассказал, как бойцы ВС РФ показали Западу, что могут легко сжигать немецкие "Леопарды" - 15.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как бойцы ВС РФ показали Западу, что могут легко сжигать немецкие "Леопарды"
Первые дни "контрнаступа" ВСУ развеяли миф о "непобедимой" натовской технике. И развенчание этого мифа значительно усилило моральный дух российской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
2023-06-15T05:30
2023-06-15T05:30
новости
новые регионы
леопард
танки
наступление
всу
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Все увидели, что российские бойцы могут спокойно бить натовскую технику. Считалось, что "Леопарды" и "Бредли" тяжело подбить. Но оказалось, что они довольно уязвимы и легко горят на поле боя, рассказал блогер.То, что тяжелая натовская техника массово очень быстро гибнет в степях Новороссии будет иметь большие последствия. Ведь не зря американцы не передали Украине свои "Абрамсы", а заставили немцев дать "Леопарды". Таким образом США просто убрали с рынка конкурентов, добавил он.Нужно понимать, что "Леопард" не приспособлен для серьезного внедорожья, потому что его создавали для европейского театра боевых действий, а не для полей Новороссии. И по сути, это дальнобойная САУ, созданная чтобы расстреливать наступающие танки с безопасной дистанции, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новые регионы, леопард, танки, наступление, всу
Новости, Новые регионы, леопард, танки, наступление, ВСУ

Военный эксперт рассказал, как бойцы ВС РФ показали Западу, что могут легко сжигать немецкие "Леопарды"

05:30 15.06.2023
 
© AP / Martin Meissner
- РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP / Martin Meissner
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Первые дни "контрнаступа" ВСУ развеяли миф о "непобедимой" натовской технике. И развенчание этого мифа значительно усилило моральный дух российской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
Все увидели, что российские бойцы могут спокойно бить натовскую технику. Считалось, что "Леопарды" и "Бредли" тяжело подбить. Но оказалось, что они довольно уязвимы и легко горят на поле боя, рассказал блогер.
То, что тяжелая натовская техника массово очень быстро гибнет в степях Новороссии будет иметь большие последствия. Ведь не зря американцы не передали Украине свои "Абрамсы", а заставили немцев дать "Леопарды". Таким образом США просто убрали с рынка конкурентов, добавил он.
"Надо понимать для чего "Леопард" строился. Он строился для того, чтобы отражать широкомасштабное танковое советское наступление. У нас была концепция – НАТО нападает, начинается ядерная война, у нас 12 тысяч танков идут на Ла-Манш, доходим до Британии и все, капут капитализму", - подчеркнул Живов.
Нужно понимать, что "Леопард" не приспособлен для серьезного внедорожья, потому что его создавали для европейского театра боевых действий, а не для полей Новороссии. И по сути, это дальнобойная САУ, созданная чтобы расстреливать наступающие танки с безопасной дистанции, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиНовые регионылеопардтанкинаступлениеВСУ
 
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