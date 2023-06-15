https://ukraina.ru/20230615/1047226235.html

Военный эксперт рассказал, как бойцы ВС РФ показали Западу, что могут легко сжигать немецкие "Леопарды"

Военный эксперт рассказал, как бойцы ВС РФ показали Западу, что могут легко сжигать немецкие "Леопарды" - 15.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как бойцы ВС РФ показали Западу, что могут легко сжигать немецкие "Леопарды"

Первые дни "контрнаступа" ВСУ развеяли миф о "непобедимой" натовской технике. И развенчание этого мифа значительно усилило моральный дух российской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов

2023-06-15T05:30

2023-06-15T05:30

2023-06-15T05:30

новости

новые регионы

леопард

танки

наступление

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/05/1046914322_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_665f5b7280eb62b603bfb2727458d10f.jpg

Все увидели, что российские бойцы могут спокойно бить натовскую технику. Считалось, что "Леопарды" и "Бредли" тяжело подбить. Но оказалось, что они довольно уязвимы и легко горят на поле боя, рассказал блогер.То, что тяжелая натовская техника массово очень быстро гибнет в степях Новороссии будет иметь большие последствия. Ведь не зря американцы не передали Украине свои "Абрамсы", а заставили немцев дать "Леопарды". Таким образом США просто убрали с рынка конкурентов, добавил он.Нужно понимать, что "Леопард" не приспособлен для серьезного внедорожья, потому что его создавали для европейского театра боевых действий, а не для полей Новороссии. И по сути, это дальнобойная САУ, созданная чтобы расстреливать наступающие танки с безопасной дистанции, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новые регионы, леопард, танки, наступление, всу