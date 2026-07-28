https://ukraina.ru/20260728/zapad-lokalizuet-na-ukraine-otvertochnuyu-sborku-shkurlatov-rasskazal-pro-ugrozy-dlya-rossii-1081930741.html

Запад локализует на Украине "отверточную сборку": Шкурлатов рассказал про угрозы для России

Запад локализует на Украине "отверточную сборку": Шкурлатов рассказал про угрозы для России - 28.07.2026 Украина.ру

Запад локализует на Украине "отверточную сборку": Шкурлатов рассказал про угрозы для России

Локализация отверточной сборки западного оружия на Украине сокращает логистическое плечо для ВСУ и приближает поставки к линии фронта и границам России. Это создаёт дополнительные риски для безопасности страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов

2026-07-28T15:33

2026-07-28T15:33

2026-07-28T15:33

новости

украина

запад

россия

украина.ру

главные новости

главное

впк

война

война на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/18/1081808865_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a7d1dea7bd3c275d760611a85052d10.jpg

Продолжая тему западного ВПК, Шкурлатов заявил, что Украина уже стала для Запада полигоном, где он обкатывает и дорабатывает свои вооружения. По его оценке, если конфликт перерастёт в прямую войну с НАТО, западные армии подойдут к ней более подготовленными.По мнению эксперта, не менее опасна и локализация производства на Украине. "Вторая причина — сокращение "плеча" подвоза. Они локализуют на Украине так называемую отверточную сборку", — пояснил Шкурлатов.Как отметил эксперт, хотя сложные технологии и комплектующие для ракет производятся не на Украине, сама сборка приближает логистику к российским границам и линии боевого соприкосновения. "Это приближает логистику к нашим границам и линии боевого соприкосновения, избегая лишних рисков. Это нельзя считать безопасным", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки" на сайте Украина.ру.О специфике работы штурмовиков, первом боестолкновении, наградах и доверии командиров — в материале "Замкомандира штурмового взвода "Седой": я возвращался сюда, зная, что не уйду, пока СВО не закончится" на сайте Украина.ру.

украина

запад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, россия, украина.ру, главные новости, главное, впк, война, война на украине, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, ракеты, вооружения