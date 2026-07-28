Запад локализует на Украине "отверточную сборку": Шкурлатов рассказал про угрозы для России - 28.07.2026 Украина.ру
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Запад локализует на Украине "отверточную сборку": Шкурлатов рассказал про угрозы для России
Запад локализует на Украине "отверточную сборку": Шкурлатов рассказал про угрозы для России - 28.07.2026 Украина.ру
Запад локализует на Украине "отверточную сборку": Шкурлатов рассказал про угрозы для России
Локализация отверточной сборки западного оружия на Украине сокращает логистическое плечо для ВСУ и приближает поставки к линии фронта и границам России. Это создаёт дополнительные риски для безопасности страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
2026-07-28T15:33
2026-07-28T15:33
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Продолжая тему западного ВПК, Шкурлатов заявил, что Украина уже стала для Запада полигоном, где он обкатывает и дорабатывает свои вооружения. По его оценке, если конфликт перерастёт в прямую войну с НАТО, западные армии подойдут к ней более подготовленными.По мнению эксперта, не менее опасна и локализация производства на Украине. "Вторая причина — сокращение "плеча" подвоза. Они локализуют на Украине так называемую отверточную сборку", — пояснил Шкурлатов.Как отметил эксперт, хотя сложные технологии и комплектующие для ракет производятся не на Украине, сама сборка приближает логистику к российским границам и линии боевого соприкосновения. "Это приближает логистику к нашим границам и линии боевого соприкосновения, избегая лишних рисков. Это нельзя считать безопасным", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки" на сайте Украина.ру.О специфике работы штурмовиков, первом боестолкновении, наградах и доверии командиров — в материале "Замкомандира штурмового взвода "Седой": я возвращался сюда, зная, что не уйду, пока СВО не закончится" на сайте Украина.ру.
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Запад локализует на Украине "отверточную сборку": Шкурлатов рассказал про угрозы для России

15:33 28.07.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Локализация отверточной сборки западного оружия на Украине сокращает логистическое плечо для ВСУ и приближает поставки к линии фронта и границам России. Это создаёт дополнительные риски для безопасности страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
Продолжая тему западного ВПК, Шкурлатов заявил, что Украина уже стала для Запада полигоном, где он обкатывает и дорабатывает свои вооружения. По его оценке, если конфликт перерастёт в прямую войну с НАТО, западные армии подойдут к ней более подготовленными.
По мнению эксперта, не менее опасна и локализация производства на Украине. "Вторая причина — сокращение "плеча" подвоза. Они локализуют на Украине так называемую отверточную сборку", — пояснил Шкурлатов.
Как отметил эксперт, хотя сложные технологии и комплектующие для ракет производятся не на Украине, сама сборка приближает логистику к российским границам и линии боевого соприкосновения.
"Это приближает логистику к нашим границам и линии боевого соприкосновения, избегая лишних рисков. Это нельзя считать безопасным", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки" на сайте Украина.ру.
О специфике работы штурмовиков, первом боестолкновении, наградах и доверии командиров — в материале "Замкомандира штурмового взвода "Седой": я возвращался сюда, зная, что не уйду, пока СВО не закончится" на сайте Украина.ру.
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