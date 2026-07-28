https://ukraina.ru/20260728/sk-predlozhil-uzhestochit-nakazanie-za-prestupleniya-s-primeneniem-iskusstvennogo-intellekta-1081931353.html

СК предложил ужесточить наказание за преступления с применением искусственного интеллекта

СК предложил ужесточить наказание за преступления с применением искусственного интеллекта - 28.07.2026 Украина.ру

СК предложил ужесточить наказание за преступления с применением искусственного интеллекта

Следственный комитет России (СК РФ) подготовил законопроект об усилении ответственности за использование цифровых технологий в преступных целях. Об этом 28 июля заявил глава СК Александр Бастрыкин

2026-07-28T15:36

2026-07-28T15:36

2026-07-28T15:36

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россия

ск рф

александр бастрыкин

следственный комитет

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Ведомство предлагает закрепить в Уголовном кодексе новый отягчающий признак — применение информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта. По словам Бастрыкина, действующие нормы не позволяют применять единый подход ко всем подобным деяниям, а точечные правки быстро устареют из-за стремительного развития технологий.Новая норма должна охватить весь спектр преступлений — от убийств и сексуального насилия до терроризма и экстремизма. При этом речь не идёт об автоматическом усилении наказания за любой гаджет: отягчающий фактор будет учитываться, только когда технологии становятся главным средством достижения криминального результата.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Теракт в Горловке, дело против Арахамии, массовая атака БПЛА на Москву. Хроника событий на 14:00 28 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, ск рф, александр бастрыкин, следственный комитет