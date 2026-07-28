СК предложил ужесточить наказание за преступления с применением искусственного интеллекта
Следственный комитет России (СК РФ) подготовил законопроект об усилении ответственности за использование цифровых технологий в преступных целях. Об этом 28 июля заявил глава СК Александр Бастрыкин
Ведомство предлагает закрепить в Уголовном кодексе новый отягчающий признак — применение информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта.
По словам Бастрыкина, действующие нормы не позволяют применять единый подход ко всем подобным деяниям, а точечные правки быстро устареют из-за стремительного развития технологий.
Новая норма должна охватить весь спектр преступлений — от убийств и сексуального насилия до терроризма и экстремизма. При этом речь не идёт об автоматическом усилении наказания за любой гаджет: отягчающий фактор будет учитываться, только когда технологии становятся главным средством достижения криминального результата.
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