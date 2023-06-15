https://ukraina.ru/20230615/1047207004.html

Сергей Марков: НАТО ведет войну более успешно, чем это ожидалось, но в итоге мы победим Украину

Сергей Марков: НАТО ведет войну более успешно, чем это ожидалось, но в итоге мы победим Украину - 15.06.2023 Украина.ру

Сергей Марков: НАТО ведет войну более успешно, чем это ожидалось, но в итоге мы победим Украину

НАТО в полном объеме еще не вступил в боевые действия, потому что Альянс и без того удачно ведет войну против России с помощью своих прокси-сил в виде украинской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков

2023-06-15T04:30

2023-06-15T04:30

2023-06-15T10:18

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Безусловно, при любом военном конфликте лучше использовать обычное вооружение, без применения тактического ядерного оружия (ТЯО). Но России надо думать и о возможной ядерной войне. Потому что ТЯО как раз и создается на случай, когда есть проблемы с обычными средствами, рассказал эксперт.По мнению Маркова, в первую очередь России надо усилить собственную армию. Нужно исправлять парадокс, когда население РФ в пять раз больше населения Украины, а вооруженные силы у нее — в полтора раза меньше. Это значительно легче исправить, чем начать применять ТЯО, добавил онСША могут передать тактическое ядерное оружие (ТЯО) украинской армии. Этот вопрос наверняка обсуждается. А если Россия начнет удары ТЯО, Вашингтон тоже может их начать. Сами они вряд ли начнут эту войну, но смогут это сделать с помощью своих украинских прокси.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ядерное оружие, ядерная безопасность, украина, вооружение