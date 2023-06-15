https://ukraina.ru/20230615/1047207004.html
Сергей Марков: НАТО ведет войну более успешно, чем это ожидалось, но в итоге мы победим Украину
Сергей Марков: НАТО ведет войну более успешно, чем это ожидалось, но в итоге мы победим Украину - 15.06.2023 Украина.ру
Сергей Марков: НАТО ведет войну более успешно, чем это ожидалось, но в итоге мы победим Украину
НАТО в полном объеме еще не вступил в боевые действия, потому что Альянс и без того удачно ведет войну против России с помощью своих прокси-сил в виде украинской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
2023-06-15T04:30
2023-06-15T04:30
2023-06-15T10:18
новости
ядерное оружие
ядерная безопасность
украина
вооружение
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Безусловно, при любом военном конфликте лучше использовать обычное вооружение, без применения тактического ядерного оружия (ТЯО). Но России надо думать и о возможной ядерной войне. Потому что ТЯО как раз и создается на случай, когда есть проблемы с обычными средствами, рассказал эксперт.По мнению Маркова, в первую очередь России надо усилить собственную армию. Нужно исправлять парадокс, когда население РФ в пять раз больше населения Украины, а вооруженные силы у нее — в полтора раза меньше. Это значительно легче исправить, чем начать применять ТЯО, добавил онСША могут передать тактическое ядерное оружие (ТЯО) украинской армии. Этот вопрос наверняка обсуждается. А если Россия начнет удары ТЯО, Вашингтон тоже может их начать. Сами они вряд ли начнут эту войну, но смогут это сделать с помощью своих украинских прокси.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ядерное оружие, ядерная безопасность, украина, вооружение
Сергей Марков: НАТО ведет войну более успешно, чем это ожидалось, но в итоге мы победим Украину
04:30 15.06.2023 (обновлено: 10:18 15.06.2023)
НАТО в полном объеме еще не вступил в боевые действия, потому что Альянс и без того удачно ведет войну против России с помощью своих прокси-сил в виде украинской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
Безусловно, при любом военном конфликте лучше использовать обычное вооружение, без применения тактического ядерного оружия (ТЯО). Но России надо думать и о возможной ядерной войне. Потому что ТЯО как раз и создается на случай, когда есть проблемы с обычными средствами, рассказал эксперт.
По мнению Маркова, в первую очередь России надо усилить собственную армию. Нужно исправлять парадокс, когда население РФ в пять раз больше населения Украины, а вооруженные силы у нее — в полтора раза меньше. Это значительно легче исправить, чем начать применять ТЯО, добавил он
"Опыт СВО показал, что мы проиграем НАТО в обычной войне. <...> НАТО пока ведет войну более успешно, чем это ожидалось. А ВС РФ ведут военные действия существенно хуже, чем это прогнозировалось два года назад", - подчеркнул Марков.
США могут передать тактическое ядерное оружие (ТЯО) украинской армии. Этот вопрос наверняка обсуждается. А если Россия начнет удары ТЯО, Вашингтон тоже может их начать. Сами они вряд ли начнут эту войну, но смогут это сделать с помощью своих украинских прокси.
Полный текст интервью можно прочитать здесь