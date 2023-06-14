https://ukraina.ru/20230614/1047210343.html

Подземный лабиринт под гаражным кооперативом: база иностранных диверсантов выявлена в ЛНР

Подземный лабиринт под гаражным кооперативом: база иностранных диверсантов выявлена в ЛНР - 14.06.2023 Украина.ру

Подземный лабиринт под гаражным кооперативом: база иностранных диверсантов выявлена в ЛНР

Росгвардия в ЛНР выявила базу диверсантов в гаражном кооперативе, обнаружены взрывчатка, оружие и боеприпасы, а также свидетельства присутствия иностранных наемников, сообщили в пресс-службе ведомства

2023-06-14T12:04

2023-06-14T12:04

2023-06-14T12:04

диверсии

украина

россия

лнр

новости

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"Росгвардейцы обнаружили в ЛНР базу ВСУ, на которой шла подготовка к диверсиям... подпольное производство было организовано в одном из гаражных кооперативов. Несколько гаражей, связанных сетью подземных ходов, усеяны вскрытыми боеприпасами и минами различного типа", - говорится в сообщении ведомства.В подземном лабиринте силовики нашли "плакаты с подробными тактико-техническими характеристиками военной техники указывают на подготовку диверсий".Также в подземельях были найдены автомобильные номера Евросоюза и надписи на польском языке, которые, по мнению силовиков, свидетельствуют о деятельности иностранных наемников в составе террористов.

https://ukraina.ru/20230526/1046567828.html

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диверсии, украина, россия, лнр, новости