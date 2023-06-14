https://ukraina.ru/20230614/1047206040.html

Большая стройка по-московски: луганчане оценили перемены. Видео

Большая стройка по-московски: луганчане оценили перемены. Видео - 14.06.2023 Украина.ру

Большая стройка по-московски: луганчане оценили перемены. Видео

В нашем спецрепортаже вы узнаете, как меняется Луганск при России. Силами московских подрядчиков строятся скверы, парки, дороги и коммуникации. Облик города... Украина.ру, 14.06.2023

2023-06-14T11:24

2023-06-14T11:24

2023-06-14T11:24

луганск

стройка

видео

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В нашем спецрепортаже вы узнаете, как меняется Луганск при России. Силами московских подрядчиков строятся скверы, парки, дороги и коммуникации. Облик города меняется на глазах - луганчане оценили преобразования.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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