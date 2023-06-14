Большая стройка по-московски: луганчане оценили перемены. Видео - 14.06.2023 Украина.ру
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Большая стройка по-московски: луганчане оценили перемены. Видео
Большая стройка по-московски: луганчане оценили перемены. Видео - 14.06.2023 Украина.ру
Большая стройка по-московски: луганчане оценили перемены. Видео
В нашем спецрепортаже вы узнаете, как меняется Луганск при России. Силами московских подрядчиков строятся скверы, парки, дороги и коммуникации. Облик города... Украина.ру, 14.06.2023
2023-06-14T11:24
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луганск
стройка
видео
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В нашем спецрепортаже вы узнаете, как меняется Луганск при России. Силами московских подрядчиков строятся скверы, парки, дороги и коммуникации. Облик города меняется на глазах - луганчане оценили преобразования.
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луганск, стройка, видео, видео
Луганск, стройка, Видео

Большая стройка по-московски: луганчане оценили перемены. Видео

11:24 14.06.2023
 
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В нашем спецрепортаже вы узнаете, как меняется Луганск при России. Силами московских подрядчиков строятся скверы, парки, дороги и коммуникации. Облик города меняется на глазах - луганчане оценили преобразования.
 
ЛуганскстройкаВидео
 
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