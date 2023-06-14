https://ukraina.ru/20230614/1047185091.html
"В патовой ситуации". Эксперт о том, как Запад пытается уговорить российские элиты заморозить СВО
"В патовой ситуации". Эксперт о том, как Запад пытается уговорить российские элиты заморозить СВО - 14.06.2023 Украина.ру
"В патовой ситуации". Эксперт о том, как Запад пытается уговорить российские элиты заморозить СВО
Любые мирные переговоры с Украиной будут означать не просто моральное поражение России, а её катастрофу на ближайшую перспективу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-06-14T06:45
2023-06-14T06:45
2023-06-14T06:45
новости
наступление
переговоры
потери всу
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Запад действительно намекает части российских элит, что нужно сесть за стол переговоров. На Западе считают, что российская "партия мира" сейчас воспользуется предлогом эскалации конфликта, чтобы как минимум согласиться на заморозку СВО, рассказал политолог. Столкнувшись с непреодолимыми препятствиями, Запад пытается обыграть Россию не на поле боя, а заставить сесть за стол переговоров в таких условиях, когда ни одна из целей СВО не будет достигнута. Но мы же понимаем, что любое даже временное перемирие будет означать поражение РФ, добавил он.Может, в очередной раз повторится история, когда Запад победил нас не на поле боя, а за счет пятой колонны среди элит, заставив подписать губительные мирные соглашения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, наступление, переговоры, потери всу
"В патовой ситуации". Эксперт о том, как Запад пытается уговорить российские элиты заморозить СВО
Любые мирные переговоры с Украиной будут означать не просто моральное поражение России, а её катастрофу на ближайшую перспективу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Запад действительно намекает части российских элит, что нужно сесть за стол переговоров. На Западе считают, что российская "партия мира" сейчас воспользуется предлогом эскалации конфликта, чтобы как минимум согласиться на заморозку СВО, рассказал политолог.
Столкнувшись с непреодолимыми препятствиями, Запад пытается обыграть Россию не на поле боя, а заставить сесть за стол переговоров в таких условиях, когда ни одна из целей СВО не будет достигнута. Но мы же понимаем, что любое даже временное перемирие будет означать поражение РФ, добавил он.
"Сейчас Украина находится в патовой ситуации. Наступление приводит к ее огромным потерям, поэтому Киев пытается заморозить конфликт по образцу 2014—2015 годов, перегруппироваться, подготовить силы, додавить российскую экономику и уничтожить нас", - подчеркнул Кочетков.
Может, в очередной раз повторится история, когда Запад победил нас не на поле боя, а за счет пятой колонны среди элит, заставив подписать губительные мирные соглашения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь