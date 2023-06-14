https://ukraina.ru/20230614/1047185091.html

"В патовой ситуации". Эксперт о том, как Запад пытается уговорить российские элиты заморозить СВО

"В патовой ситуации". Эксперт о том, как Запад пытается уговорить российские элиты заморозить СВО - 14.06.2023 Украина.ру

"В патовой ситуации". Эксперт о том, как Запад пытается уговорить российские элиты заморозить СВО

Любые мирные переговоры с Украиной будут означать не просто моральное поражение России, а её катастрофу на ближайшую перспективу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-06-14T06:45

2023-06-14T06:45

2023-06-14T06:45

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наступление

переговоры

потери всу

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Запад действительно намекает части российских элит, что нужно сесть за стол переговоров. На Западе считают, что российская "партия мира" сейчас воспользуется предлогом эскалации конфликта, чтобы как минимум согласиться на заморозку СВО, рассказал политолог. Столкнувшись с непреодолимыми препятствиями, Запад пытается обыграть Россию не на поле боя, а заставить сесть за стол переговоров в таких условиях, когда ни одна из целей СВО не будет достигнута. Но мы же понимаем, что любое даже временное перемирие будет означать поражение РФ, добавил он.Может, в очередной раз повторится история, когда Запад победил нас не на поле боя, а за счет пятой колонны среди элит, заставив подписать губительные мирные соглашения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, переговоры, потери всу