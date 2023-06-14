https://ukraina.ru/20230614/1047184073.html

Не просто через Украину. Эксперт рассказал, каким хитрым способом США рассчитывают покончить с Россией

Не просто через Украину. Эксперт рассказал, каким хитрым способом США рассчитывают покончить с Россией - 14.06.2023 Украина.ру

Не просто через Украину. Эксперт рассказал, каким хитрым способом США рассчитывают покончить с Россией

Оттягивая крах украинского государства, США зарабатывают на этом деньги и готовят свой ОПК для войны с Россией. Даже если им сейчас чего-то не хватает, то через пару лет у них это будет. Это уже было и во Вторую мировую, и в холодную войну, рассказал в интервью Украина.ру глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-06-14T06:15

2023-06-14T06:15

2023-06-14T06:15

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И замораживание конфликта на Украине будет означать крах российской государственности как таковой. Потому что в этом случае у нас никто точно не будет переводить экономику на военные рельсы, полагая, что все рассосется, считает эксперт.Именно таким способом американцы рассчитывают покончить с Россией в обозримом будущем. Президент России Владимир Путин понимает недопустимость заморозки конфликта на Украине. Вопрос в том, понимают ли это те, кто должен выполнять распоряжения нашего президента, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, вооружение, война, экономика, владимир путин