https://ukraina.ru/20230614/1047184073.html
Не просто через Украину. Эксперт рассказал, каким хитрым способом США рассчитывают покончить с Россией
Не просто через Украину. Эксперт рассказал, каким хитрым способом США рассчитывают покончить с Россией - 14.06.2023 Украина.ру
Не просто через Украину. Эксперт рассказал, каким хитрым способом США рассчитывают покончить с Россией
Оттягивая крах украинского государства, США зарабатывают на этом деньги и готовят свой ОПК для войны с Россией. Даже если им сейчас чего-то не хватает, то через пару лет у них это будет. Это уже было и во Вторую мировую, и в холодную войну, рассказал в интервью Украина.ру глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-06-14T06:15
2023-06-14T06:15
2023-06-14T06:15
новости
запад
вооружение
война
экономика
владимир путин
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И замораживание конфликта на Украине будет означать крах российской государственности как таковой. Потому что в этом случае у нас никто точно не будет переводить экономику на военные рельсы, полагая, что все рассосется, считает эксперт.Именно таким способом американцы рассчитывают покончить с Россией в обозримом будущем. Президент России Владимир Путин понимает недопустимость заморозки конфликта на Украине. Вопрос в том, понимают ли это те, кто должен выполнять распоряжения нашего президента, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/01/1043996087_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_0aa3aa5a508a608035ca149cf1e4259b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, вооружение, война, экономика, владимир путин
Новости, Запад, вооружение, война, экономика, Владимир Путин
Не просто через Украину. Эксперт рассказал, каким хитрым способом США рассчитывают покончить с Россией
Оттягивая крах украинского государства, США зарабатывают на этом деньги и готовят свой ОПК для войны с Россией. Даже если им сейчас чего-то не хватает, то через пару лет у них это будет. Это уже было и во Вторую мировую, и в холодную войну, рассказал в интервью Украина.ру глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков
И замораживание конфликта на Украине будет означать крах российской государственности как таковой. Потому что в этом случае у нас никто точно не будет переводить экономику на военные рельсы, полагая, что все рассосется, считает эксперт.
"А за это время Запад перевооружит украинскую армию. США переведут свои оборонные предприятия на производство всего, что нужно для разгрома России, усилят максимальное экономическое давление на Москву и будут давить на Китай, чтобы Пекин не поставлял нам необходимое оборудование и комплектующие", - подчеркнул Кочетков.
Именно таким способом американцы рассчитывают покончить с Россией в обозримом будущем. Президент России Владимир Путин понимает недопустимость заморозки конфликта на Украине. Вопрос в том, понимают ли это те, кто должен выполнять распоряжения нашего президента, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь