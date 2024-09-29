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Клинцевич рассказал об эффективных средствах борьбы с дронами в СВО

Клинцевич рассказал об эффективных средствах борьбы с дронами в СВО - 29.09.2024 Украина.ру

Клинцевич рассказал об эффективных средствах борьбы с дронами в СВО

Средства радиоэлектронной борьбы помогают защититься от дронов, однако опасность с воздуха будет сохраняться до конца СВО, Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2024-09-29T06:15

2024-09-29T06:15

2024-09-29T06:15

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"Сейчас от них можно прикрыться РЭБом, - сказал Клинцевич, рассказывая о противодействии дронам ВСУ. - Сейчас у нас есть системы на стандартных и нестандартных частотах, которые за 100-150 метров заваливают каналы управления дронами и они падают, но долго это не длится. Мы в какой-то части опередили противника и переходим на совсем нестандартные частоты, которые РЭБ не закрывает. У нас уже появляется оптоволокно".Армия России уже использует дроны с катушками на 10 километров, рассказал Клинцевич. Они летают низко вдоль земли, чтобы не летать ниже радиогоризонта и не попасть под поражение средств РЭБ."Наконец, есть искусственный интеллект – машинное зрение на борту, которое может распознавать цели. Ты отправляешь дрон в квадрат, а дальше он начинает сам действовать. Это не за горами. Поэтому единственная возможность справиться с вражеским дроном – физически уничтожить его, когда он к тебе подлетает", - сообщил эксперт.По его мнению, в борьбе с БПЛА уже показали свою эффективность гладкоствольные вооружения, но сейчас нужна автоматическая туррель с картечью, которая будет уничтожать подлетающие средства в верхней полусфере.Под гладкоствольные вооружения в России есть специальные патроны. По словам эксперта, они "стреляют мини-сетками, когда дробинки между собой увязаны стропами, сделанными из кевлара: они пауком летят и сразу на винты наматываются".Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему высказался автор издания Украина.ру Иван Лизан в публикации Беспилотники (БПЛА) в небе войны. Паллиатив, а не вундерваффе, какое у них будущее

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