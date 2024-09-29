Клинцевич рассказал об эффективных средствах борьбы с дронами в СВО - 29.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240929/1057679129.html
Клинцевич рассказал об эффективных средствах борьбы с дронами в СВО
Клинцевич рассказал об эффективных средствах борьбы с дронами в СВО - 29.09.2024 Украина.ру
Клинцевич рассказал об эффективных средствах борьбы с дронами в СВО
Средства радиоэлектронной борьбы помогают защититься от дронов, однако опасность с воздуха будет сохраняться до конца СВО, Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-09-29T06:15
2024-09-29T06:15
новости
россия
сша
европа
клинцевич
вооруженные силы украины
военный эксперт
рэб
дроны
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1b/1056517825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28cee4a9b2953a76e7214429fcbfa2ef.jpg
"Сейчас от них можно прикрыться РЭБом, - сказал Клинцевич, рассказывая о противодействии дронам ВСУ. - Сейчас у нас есть системы на стандартных и нестандартных частотах, которые за 100-150 метров заваливают каналы управления дронами и они падают, но долго это не длится. Мы в какой-то части опередили противника и переходим на совсем нестандартные частоты, которые РЭБ не закрывает. У нас уже появляется оптоволокно".Армия России уже использует дроны с катушками на 10 километров, рассказал Клинцевич. Они летают низко вдоль земли, чтобы не летать ниже радиогоризонта и не попасть под поражение средств РЭБ."Наконец, есть искусственный интеллект – машинное зрение на борту, которое может распознавать цели. Ты отправляешь дрон в квадрат, а дальше он начинает сам действовать. Это не за горами. Поэтому единственная возможность справиться с вражеским дроном – физически уничтожить его, когда он к тебе подлетает", - сообщил эксперт.По его мнению, в борьбе с БПЛА уже показали свою эффективность гладкоствольные вооружения, но сейчас нужна автоматическая туррель с картечью, которая будет уничтожать подлетающие средства в верхней полусфере.Под гладкоствольные вооружения в России есть специальные патроны. По словам эксперта, они "стреляют мини-сетками, когда дробинки между собой увязаны стропами, сделанными из кевлара: они пауком летят и сразу на винты наматываются".Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему высказался автор издания Украина.ру Иван Лизан в публикации Беспилотники (БПЛА) в небе войны. Паллиатив, а не вундерваффе, какое у них будущее
россия
сша
европа
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1b/1056517825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74894e54ec61c038e4b50eadfeee2674.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, европа, клинцевич, вооруженные силы украины, военный эксперт, рэб, дроны, бпла, пво, сво, искусственный интеллект, украина, всу, минобороны рф
Новости, Россия, США, Европа, Клинцевич, Вооруженные силы Украины, военный эксперт, РЭБ, дроны, БПЛА, ПВО, СВО, искусственный интеллект, Украина, ВСУ, Минобороны РФ

Клинцевич рассказал об эффективных средствах борьбы с дронами в СВО

06:15 29.09.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Средства радиоэлектронной борьбы помогают защититься от дронов, однако опасность с воздуха будет сохраняться до конца СВО, Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
"Сейчас от них можно прикрыться РЭБом, - сказал Клинцевич, рассказывая о противодействии дронам ВСУ. - Сейчас у нас есть системы на стандартных и нестандартных частотах, которые за 100-150 метров заваливают каналы управления дронами и они падают, но долго это не длится. Мы в какой-то части опередили противника и переходим на совсем нестандартные частоты, которые РЭБ не закрывает. У нас уже появляется оптоволокно".
Армия России уже использует дроны с катушками на 10 километров, рассказал Клинцевич. Они летают низко вдоль земли, чтобы не летать ниже радиогоризонта и не попасть под поражение средств РЭБ.
"Наконец, есть искусственный интеллект – машинное зрение на борту, которое может распознавать цели. Ты отправляешь дрон в квадрат, а дальше он начинает сам действовать. Это не за горами. Поэтому единственная возможность справиться с вражеским дроном – физически уничтожить его, когда он к тебе подлетает", - сообщил эксперт.
По его мнению, в борьбе с БПЛА уже показали свою эффективность гладкоствольные вооружения, но сейчас нужна автоматическая туррель с картечью, которая будет уничтожать подлетающие средства в верхней полусфере.
Под гладкоствольные вооружения в России есть специальные патроны. По словам эксперта, они "стреляют мини-сетками, когда дробинки между собой увязаны стропами, сделанными из кевлара: они пауком летят и сразу на винты наматываются".
Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему высказался автор издания Украина.ру Иван Лизан в публикации Беспилотники (БПЛА) в небе войны. Паллиатив, а не вундерваффе, какое у них будущее
 
НовостиРоссияСШАЕвропаКлинцевичВооруженные силы Украинывоенный экспертРЭБдроныБПЛАПВОСВОискусственный интеллектУкраинаВСУМинобороны РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00"В республике идет сложный демократический процесс". Затулин рассказал об абхазской оппозиции
07:45Геворгян рассказала, какое "серьезное предупреждение" услышит Индия от Ирана
07:40"Сейчас все гораздо хуже холодной войны" - Фененко
07:30"Это не желание навредить России, а грубый просчет": Затулин об оскандалившемся музее Абхазии
07:15Клинцевич рассказал о перспективах нового "контрнаступа" ВСУ на Крым
07:10Западная Украина за минувшую неделю: Заблокировать мусоропереработку и украсть на недострое
07:00Фененко рассказал, почему США разрешают удары по России избирательно
06:45Клинцевич: Деблокировать угледарский укрепрайон у ВСУ не получатся
06:40 "США выберут самый неприятный для нас сценарий ползучей эскалации" - Фененко
06:30Вступит ли Иран в военный конфликт с Израилем – мнение эксперта
06:15Клинцевич рассказал об эффективных средствах борьбы с дронами в СВО
06:00"Война уже началась": Геворгян рассказала об интересах Запада на Ближнем Востоке
05:45"Бобры" и "Фурии" против "Гераней": Эксперт сравнил российские и украинские БПЛА
05:40Эксперт рассказал о последствиях размещения ракет средней и малой дальности в Эстонии
05:30 "Все, что делает НАТО, представляет для нас опасность" - Клинцевич
05:20Профессор МГУ рассказал, что делать России в век ограниченных войн
05:15Эксперт рассказал о важности Угледара лично для Зеленского
05:00Эксперт рассказал, как Санду надеется "протащить саму себя на второй срок"
04:30Клинцевич рассказал, как Россия может наказать США за атаки ВСУ на российские АЭС
18:40Мирное предложение Китая и Бразилии, уловка США, ГУР заявило об убийстве. Итоги 28 сентября на Украине
Лента новостейМолния