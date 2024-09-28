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"Сырский прячется на даче под Харьковом": Безуглая потребовала объяснений от главкома ВСУ

"Сырский прячется на даче под Харьковом": Безуглая потребовала объяснений от главкома ВСУ - 28.09.2024 Украина.ру

"Сырский прячется на даче под Харьковом": Безуглая потребовала объяснений от главкома ВСУ

Депутат ВР Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский "продолжает прятаться в Харьковской области" и потребовала объяснений. Об этом она написала в своем Telegram-канале

2024-09-28T18:24

2024-09-28T18:24

2024-09-28T18:40

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По ее словам, слухи о том, что Брагилевича якобы арестовали за взятку быстро распространилась среди украинских военных, что еще больше усугубляет и без того низкий авторитет Генштаба ВСУ среди боевых подразделений.При этом Безуглая добавила, что сейчас все документы вместо Баргилевича подписывает его заместитель."Надеюсь, слухи о даче и взятке являются лишь выдумками. Но они распространяются повсюду, поэтому покажитесь и опровергните их. Оба. Прошу", — заключила она.Ранее снятая с поста замглавы парламентского комитета по обороне Безуглая сообщила о скором падении Угледара. Она заявила, что потеря города является вопросом времени из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского."За Часов Яром фортификаций нет, Константиновка не подготовлена к обороне. Курахово также. Селидово внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления русских и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени", - написала Безуглая.О том, как развивается наступление армии РФ на Угледар — в интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру

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