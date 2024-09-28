"Сырский прячется на даче под Харьковом": Безуглая потребовала объяснений от главкома ВСУ - 28.09.2024 Украина.ру
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"Сырский прячется на даче под Харьковом": Безуглая потребовала объяснений от главкома ВСУ
"Сырский прячется на даче под Харьковом": Безуглая потребовала объяснений от главкома ВСУ - 28.09.2024 Украина.ру
"Сырский прячется на даче под Харьковом": Безуглая потребовала объяснений от главкома ВСУ
Депутат ВР Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский "продолжает прятаться в Харьковской области" и потребовала объяснений. Об этом она написала в своем Telegram-канале
2024-09-28T18:24
2024-09-28T18:40
новости
россия
украина
марьяна безуглая
александр сырский
всу
угледар
сво
селидово
взятка
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По ее словам, слухи о том, что Брагилевича якобы арестовали за взятку быстро распространилась среди украинских военных, что еще больше усугубляет и без того низкий авторитет Генштаба ВСУ среди боевых подразделений.При этом Безуглая добавила, что сейчас все документы вместо Баргилевича подписывает его заместитель."Надеюсь, слухи о даче и взятке являются лишь выдумками. Но они распространяются повсюду, поэтому покажитесь и опровергните их. Оба. Прошу", — заключила она.Ранее снятая с поста замглавы парламентского комитета по обороне Безуглая сообщила о скором падении Угледара. Она заявила, что потеря города является вопросом времени из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского."За Часов Яром фортификаций нет, Константиновка не подготовлена к обороне. Курахово также. Селидово внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления русских и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени", - написала Безуглая.О том, как развивается наступление армии РФ на Угледар — в интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, марьяна безуглая, александр сырский, всу, угледар, сво, селидово, взятка, харьков, украинская армия, верховная рада, депутат
Новости, Россия, Украина, Марьяна Безуглая, Александр Сырский, ВСУ, Угледар, СВО, Селидово, взятка, Харьков, украинская армия, Верховная Рада, депутат

"Сырский прячется на даче под Харьковом": Безуглая потребовала объяснений от главкома ВСУ

18:24 28.09.2024 (обновлено: 18:40 28.09.2024)
 
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- РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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Депутат ВР Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский "продолжает прятаться в Харьковской области" и потребовала объяснений. Об этом она написала в своем Telegram-канале

"Интересно, почему Сырский продолжает прятаться в Харьковской области, в частности, по моей информации, на своей даче, а начальника Генерального штаба Баргилевича уже давно не видели?", — задалась вопросом политик.

По ее словам, слухи о том, что Брагилевича якобы арестовали за взятку быстро распространилась среди украинских военных, что еще больше усугубляет и без того низкий авторитет Генштаба ВСУ среди боевых подразделений.
При этом Безуглая добавила, что сейчас все документы вместо Баргилевича подписывает его заместитель.
"Надеюсь, слухи о даче и взятке являются лишь выдумками. Но они распространяются повсюду, поэтому покажитесь и опровергните их. Оба. Прошу", — заключила она.
Ранее снятая с поста замглавы парламентского комитета по обороне Безуглая сообщила о скором падении Угледара. Она заявила, что потеря города является вопросом времени из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского.
"За Часов Яром фортификаций нет, Константиновка не подготовлена к обороне. Курахово также. Селидово внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления русских и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени", - написала Безуглая.
О том, как развивается наступление армии РФ на Угледар — в интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру
Генеральный штаб ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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