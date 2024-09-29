Клинцевич рассказал, как Россия может наказать США за атаки ВСУ на российские АЭС - 29.09.2024 Украина.ру
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Клинцевич рассказал, как Россия может наказать США за атаки ВСУ на российские АЭС
Клинцевич рассказал, как Россия может наказать США за атаки ВСУ на российские АЭС - 29.09.2024 Украина.ру
Клинцевич рассказал, как Россия может наказать США за атаки ВСУ на российские АЭС
Британию и США устроит вариант ограниченной ядерной войны в Европе, на реализацию которого руками ВСУ у России есть варианты ответных мер. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-09-29T04:30
2024-09-29T04:30
новости
запад
сша
россия
клинцевич
вооруженные силы украины
ес
всу
сво
storm shadow
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Москва может реализовать чувствительные для Запада ответные меры на реализации Киевом вашингтонских и лондонских сценариев ядерной войны в Европе, уверен эксперт. По словам Клинцевича, Россия может ответить по-разному."Допустим, под Курском мы сбиваем ракету Storm Shadow, которая летела в направлении Курчатова. Без одобрения Запада и без их трехмерных карт этого бы не случилось. Мы можем это или не заметить, или ответить на это. Отвечать надо. Но, на мой взгляд, следовало бы ответить не по конкретным военным объектам Запада, а по их интересам", - сказал Клинцевич.По его мнению, российские экономические удары по Западу могут быть крайне болезненными. При этом наноситься они могут не по территории ЕС или США."Если Украина нанесла по нам удар из французского Scalp, нам нужно где-то будет прищемить их петушиный хвост. Мы можем помочь каким-то боевикам захватить французский завод по добыче золота или урана в Африке, который давал им прибыль в миллиарды долларов", - предположил Клинцевич.Руководитель российского Центра изучения военных и политических конфликтов убеждён в том, что "наш ответ Западу должен быть нелинейным и неожиданным".Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.руРанее в новостях: "Слабоумие и отвага": Захарова рассказала о недооценке Западом ядерной угрозы Таже на эту тему: Эксперт рассказал, когда "уровень эскалации будет близок к ограниченному ядерному конфликту"
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новости, запад, сша, россия, клинцевич, вооруженные силы украины, ес, всу, сво, storm shadow , ракеты, scalp , atacms, ракеты средней и меньшей дальности, ракетный удар, африка, латинская америка, америка, курская область, кто, аэс, ядерная безопасность, ядерная угроза, ядерная энергетика
Новости, Запад, США, Россия, Клинцевич, Вооруженные силы Украины, ЕС, ВСУ, СВО, Storm Shadow , ракеты, SCALP , ATACMS, ракеты средней и меньшей дальности, ракетный удар, Африка, Латинская Америка, Америка, Курская область, КТО, АЭС, ядерная безопасность, ядерная угроза, Ядерная энергетика

Клинцевич рассказал, как Россия может наказать США за атаки ВСУ на российские АЭС

04:30 29.09.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Британию и США устроит вариант ограниченной ядерной войны в Европе, на реализацию которого руками ВСУ у России есть варианты ответных мер. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Москва может реализовать чувствительные для Запада ответные меры на реализации Киевом вашингтонских и лондонских сценариев ядерной войны в Европе, уверен эксперт. По словам Клинцевича, Россия может ответить по-разному.
"Допустим, под Курском мы сбиваем ракету Storm Shadow, которая летела в направлении Курчатова. Без одобрения Запада и без их трехмерных карт этого бы не случилось. Мы можем это или не заметить, или ответить на это. Отвечать надо. Но, на мой взгляд, следовало бы ответить не по конкретным военным объектам Запада, а по их интересам", - сказал Клинцевич.
По его мнению, российские экономические удары по Западу могут быть крайне болезненными. При этом наноситься они могут не по территории ЕС или США.
"Если Украина нанесла по нам удар из французского Scalp, нам нужно где-то будет прищемить их петушиный хвост. Мы можем помочь каким-то боевикам захватить французский завод по добыче золота или урана в Африке, который давал им прибыль в миллиарды долларов", - предположил Клинцевич.
Руководитель российского Центра изучения военных и политических конфликтов убеждён в том, что "наш ответ Западу должен быть нелинейным и неожиданным".
Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.ру
Ранее в новостях: "Слабоумие и отвага": Захарова рассказала о недооценке Западом ядерной угрозы
Таже на эту тему: Эксперт рассказал, когда "уровень эскалации будет близок к ограниченному ядерному конфликту"
 
НовостиЗападСШАРоссияКлинцевичВооруженные силы УкраиныЕСВСУСВОStorm ShadowракетыSCALPATACMSракеты средней и меньшей дальностиракетный ударАфрикаЛатинская АмерикаАмерикаКурская областьКТОАЭСядерная безопасностьядерная угрозаЯдерная энергетика
 
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