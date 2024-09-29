https://ukraina.ru/20240929/1057679969.html

Клинцевич рассказал, как Россия может наказать США за атаки ВСУ на российские АЭС

Клинцевич рассказал, как Россия может наказать США за атаки ВСУ на российские АЭС - 29.09.2024 Украина.ру

Клинцевич рассказал, как Россия может наказать США за атаки ВСУ на российские АЭС

Британию и США устроит вариант ограниченной ядерной войны в Европе, на реализацию которого руками ВСУ у России есть варианты ответных мер. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2024-09-29T04:30

2024-09-29T04:30

2024-09-29T04:30

новости

запад

сша

россия

клинцевич

вооруженные силы украины

ес

всу

сво

storm shadow

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053452774_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_95277a9370b25a2c0e95f2d972ed95d7.jpg

Москва может реализовать чувствительные для Запада ответные меры на реализации Киевом вашингтонских и лондонских сценариев ядерной войны в Европе, уверен эксперт. По словам Клинцевича, Россия может ответить по-разному."Допустим, под Курском мы сбиваем ракету Storm Shadow, которая летела в направлении Курчатова. Без одобрения Запада и без их трехмерных карт этого бы не случилось. Мы можем это или не заметить, или ответить на это. Отвечать надо. Но, на мой взгляд, следовало бы ответить не по конкретным военным объектам Запада, а по их интересам", - сказал Клинцевич.По его мнению, российские экономические удары по Западу могут быть крайне болезненными. При этом наноситься они могут не по территории ЕС или США."Если Украина нанесла по нам удар из французского Scalp, нам нужно где-то будет прищемить их петушиный хвост. Мы можем помочь каким-то боевикам захватить французский завод по добыче золота или урана в Африке, который давал им прибыль в миллиарды долларов", - предположил Клинцевич.Руководитель российского Центра изучения военных и политических конфликтов убеждён в том, что "наш ответ Западу должен быть нелинейным и неожиданным".Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.руРанее в новостях: "Слабоумие и отвага": Захарова рассказала о недооценке Западом ядерной угрозы Таже на эту тему: Эксперт рассказал, когда "уровень эскалации будет близок к ограниченному ядерному конфликту"

запад

сша

россия

африка

латинская америка

америка

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, сша, россия, клинцевич, вооруженные силы украины, ес, всу, сво, storm shadow , ракеты, scalp , atacms, ракеты средней и меньшей дальности, ракетный удар, африка, латинская америка, америка, курская область, кто, аэс, ядерная безопасность, ядерная угроза, ядерная энергетика