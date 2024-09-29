"Все, что делает НАТО, представляет для нас опасность" - Клинцевич - 29.09.2024 Украина.ру
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"Все, что делает НАТО, представляет для нас опасность" - Клинцевич
"Все, что делает НАТО, представляет для нас опасность" - Клинцевич - 29.09.2024 Украина.ру
"Все, что делает НАТО, представляет для нас опасность" - Клинцевич
Запад может создать неприятности России в Калининградской области и на белорусском направлении, чтобы принудить Москву к переговорам по Украине. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-09-29T05:30
2024-09-29T05:30
новости
запад
россия
калининградская область
клинцевич
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
всу
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"Мобилизация в России возможна только в том случае, если НАТО напрямую решиться на военный конфликт с нами на Украине или в "старых" российских регионах, - сказал эксперт. - Хотя Москва говорила, что мы не будем воевать с Западом пулеметами в окопах, поэтому мы рассмотрим вопрос о применении ядерного оружия. Но в рамках СВО у нас пока хватает добровольцев".По мнению Клинцевича, сейчас армии в сотни тысяч человек не актуальны. Он обратил внимание на то, как "те же беспилотники прорубают оборону противника и заходят для закрепления". Тем не менее, заметил он, угрозы от многочисленного Североатлантического военно-политического альянса исходят."Все, что делает НАТО, представляет для нас опасность", - констатировал глава Центра изучения военных и политических конфликтов.Он обратил внимание на усиление факторов Польши и Прибалтики для российской Калининградской области. В частности, Варшава закупает вооружение в кредит на десятки миллиардов долларов. Войско Польское пополняют 250 "Абрамсов" для создания 18-й механизированной дивизии, а тысяча южнокорейских танков К-2 ("Чёрная пантера") поступают для создания 16-й дивизии у границы с Белоруссией.Он также обратил внимание на то, что "поляки тренируются проводить десантные операции в Калининградскую область, чтобы заблокировать город"."То есть Запад может создать там неприятности России, чтобы вынудить ее к переговорам по Украине", - сделал вывод руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов.Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад
запад
россия
калининградская область
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новости, запад, россия, калининградская область, клинцевич, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, всу, украина, украина-нато, милитаризация, калининград, балтийское море, национальные интересы, национальная безопасность, сво, прибалтика, польша, эстония, латвия, литва
Новости, Запад, Россия, Калининградская область, Клинцевич, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Украина, Украина-НАТО, милитаризация, Калининград, Балтийское море, национальные интересы, национальная безопасность, СВО, Прибалтика, Польша, Эстония, Латвия, Литва

"Все, что делает НАТО, представляет для нас опасность" - Клинцевич

05:30 29.09.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Запад может создать неприятности России в Калининградской области и на белорусском направлении, чтобы принудить Москву к переговорам по Украине. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
"Мобилизация в России возможна только в том случае, если НАТО напрямую решиться на военный конфликт с нами на Украине или в "старых" российских регионах, - сказал эксперт. - Хотя Москва говорила, что мы не будем воевать с Западом пулеметами в окопах, поэтому мы рассмотрим вопрос о применении ядерного оружия. Но в рамках СВО у нас пока хватает добровольцев".
По мнению Клинцевича, сейчас армии в сотни тысяч человек не актуальны. Он обратил внимание на то, как "те же беспилотники прорубают оборону противника и заходят для закрепления". Тем не менее, заметил он, угрозы от многочисленного Североатлантического военно-политического альянса исходят.
"Все, что делает НАТО, представляет для нас опасность", - констатировал глава Центра изучения военных и политических конфликтов.
Он обратил внимание на усиление факторов Польши и Прибалтики для российской Калининградской области. В частности, Варшава закупает вооружение в кредит на десятки миллиардов долларов. Войско Польское пополняют 250 "Абрамсов" для создания 18-й механизированной дивизии, а тысяча южнокорейских танков К-2 ("Чёрная пантера") поступают для создания 16-й дивизии у границы с Белоруссией.
"Мы видим, что Прибалтика выстраивает линии обороны вдоль российской границы, понимая, что мы будем пробивать блокаду Калининграда. Литва, Латвия и Эстония прямо сейчас проводят учения по эвакуации населения, отрабатывая проведение операций против российско-белорусских войск", - констатировал эксперт.
Он также обратил внимание на то, что "поляки тренируются проводить десантные операции в Калининградскую область, чтобы заблокировать город".
"То есть Запад может создать там неприятности России, чтобы вынудить ее к переговорам по Украине", - сделал вывод руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов.
Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему: Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад
 
НовостиЗападРоссияКалининградская областьКлинцевичВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы УкраиныВСУУкраинаУкраина-НАТОмилитаризацияКалининградБалтийское моренациональные интересынациональная безопасностьСВОПрибалтикаПольшаЭстонияЛатвияЛитва
 
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