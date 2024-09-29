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"Война уже началась": Геворгян рассказала об интересах Запада на Ближнем Востоке

"Война уже началась": Геворгян рассказала об интересах Запада на Ближнем Востоке - 29.09.2024 Украина.ру

"Война уже началась": Геворгян рассказала об интересах Запада на Ближнем Востоке

Израиль и западные компании намерены извлечь прибыль из богатых месторождений у Ливанского шельфа, и этот фактор нельзя упускать из виду при анализе обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян

2024-09-29T06:00

2024-09-29T06:00

2024-09-29T06:28

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"Сейчас очень интересно анализировать непроявленные в СМИ конфликты и конкуренцию, которая существует между западными центрами. Я имею в виду Вашингтон и Лондон. Совсем списывать со счетов Париж, Рим и Берлин я бы тоже не стала", - сказала политолог.По её мнению, в нынешнем конфликте Израиля и Ливана проявилось снижение израильской роли для Вашингтона в плане нефтяных ресурсов. До 2009 года Израиль был гораздо более важен для США.Теперь в связи с открытием газовых месторождений в восточном Средиземноморье (Левиафан" и "Тамар") Израиль борется за то, чтобы быть главным выгодоприобретателем, отметила Геворгян."Месторождения у Ливанского шельфа оцениваются в 700 млрд кубометров. Разрабатывает его консорциум из трех компаний, в который входит российский НОВАТЭК. Ей принадлежат 20% акций. Еще 20% у итальянской "Эни", 40% - у французской "Тоталь". Эти компании выдавливаются из региона, потому что возникла угроза серьезных боевых действиях, а их легко будет начать, но трудно остановить", - констатировала востоковед.Она отметила: ранее аналитики разных компаний предполагали снижение цен на нефть до 60%. Теперь же наблюдается рост фьючерсов на 4%. Такая тенденция продолжится, считает Геворгян, потому что ожидается вступление Ирана в эту схватку, так как возникнут риски для нефтеналивных танкеров, которые будут проходить вблизи зон боевых действий."Израиль собирается начать наземную операцию, - сказала Геворгян. - Я не военный эксперт, но судя по всему, его интересует долина Бекаа, но там армейские части могут попасть в мешок, так что сухопутная операция будет сложной".Как и для чего сближают Британию и арабские страны и почему Иран не спешит воевать - Геворгян"Война уже началась, - констатировала эксперт. - Израиль совершил акт государственного террора. Но поскольку в нынешних турбулентных обстоятельствах международное право сдано в архив, то остановки конфликта не ожидается".По её мнению, в таких условиях выиграют лишь внерегиональные игроки. Они представлены государствами и межгосударственными объединениями."В этом конфликте замешаны интересы самых разных центров: Катар, Саудовская Аравия, Турция. И Лига арабских государств, и страны из организации исламской конференции (ОИК) это террариум единомышленников. Внутри этих объединений, созданных для взаимной поддержки, идет внутривидовая борьба", - констатировала Геворгян.Полный текст интервью Каринэ Геворгян о новой войне на Ближнем Востоке и о том, что ждет Армию обороны Израиля в Ливане читайте на сайте Украина.руРанее на эту тему: "Война за батарейки" вышла на новый уровень: армия Израиля бьет по ЛивануТакже на эту тему интервью Аббас Джума: Украина обожает террор, поэтому вместе с Израилем и США входит в один и тот же клуб

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