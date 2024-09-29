Эксперт рассказал, как Санду надеется "протащить саму себя на второй срок" - 29.09.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как Санду надеется "протащить саму себя на второй срок"
Эксперт рассказал, как Санду надеется "протащить саму себя на второй срок" - 29.09.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Санду надеется "протащить саму себя на второй срок"
Нынешний молдавский президент Майя Санду может сохранить должность только при условии победы в первом туре выборов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович
2024-09-29T05:00
2024-09-29T05:00
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"Санду надо переизбраться на второй срок, а когда ее антирейтинг 60%, сделать это очень проблематично", - констатировал Носович.По мнению эксперта, если жульнические приемы политтехнологов в штабах Санду не помогут ей выиграть выборы в первом туре, то во втором она эти выборы проиграет."Поэтому используются манипулятивные приемы, которые должны оживить мотивацию людей, голосовавших за нее четыре года назад", - сказал Носович.По его оценкам, фантазий избирательного штаба действующего президента Молдавии хватает только на идею евроинтеграции. В центре избирательной кампании Санду будет референдум о "евроинтеграции" - вступлении постсоветской республики в Евросоюз.Этот референдум Санду административными методами протолкнула в один день с первым туром президентских выборов, отметил Носович. Однако молдавский референдум не имеет никакой юридической силы, обязывающей ЕС к чему-либо, констатировал эксперт. Поэтому, пояснил он, "молдавские политтехнологи навязывают народу мысль, что вступление в ЕС равно голосованию за Санду"."Но за четыре года ее президентства Европа ближе к Молдове не стала, а европейская идея в республике популярна, - заметил Носович. - И Санду надеется за счет красивой европейской сказки протащить саму себя на второй срок".Оценивая риторику молдавского президента Майи Санду о том, что Кишинёв может вступить в ЕС без Приднестровья, эксперт указал на нереалистичность такого сценария. Вступать в Евросоюз с неурегулированным территориальным конфликтом, по мнению Носовича – это нонсенс."Поэтому Санду говорит, ничего страшного, идите голосуйте, вступим и без Приднестровья, хотя юридически это невозможно", - сказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru.Полный текст интервью Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад читайте на сайте Украина.руРанее на эту тему: Эксперт: Зеленский отказался от выборов во время "войны" и Санду такой сценарий понравился
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новости, выборы, молдавия, приднестровье, европа, александр носович, владимир зеленский, ес, пмр, приднестровская молдавская республика, эскалация, президентские выборы, постсоветское пространство, санду майя, евроинтеграция
Новости, выборы, Молдавия, Приднестровье, Европа, Александр Носович, Владимир Зеленский, ЕС, ПМР, Приднестровская Молдавская Республика, эскалация, президентские выборы, постсоветское пространство, Санду Майя, евроинтеграция

Эксперт рассказал, как Санду надеется "протащить саму себя на второй срок"

05:00 29.09.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПресс-конференция избранного президента Молдавии М. Санду
Пресс-конференция избранного президента Молдавии М. Санду
© Sputnik
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Нынешний молдавский президент Майя Санду может сохранить должность только при условии победы в первом туре выборов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович
"Санду надо переизбраться на второй срок, а когда ее антирейтинг 60%, сделать это очень проблематично", - констатировал Носович.
По мнению эксперта, если жульнические приемы политтехнологов в штабах Санду не помогут ей выиграть выборы в первом туре, то во втором она эти выборы проиграет.
"Поэтому используются манипулятивные приемы, которые должны оживить мотивацию людей, голосовавших за нее четыре года назад", - сказал Носович.
По его оценкам, фантазий избирательного штаба действующего президента Молдавии хватает только на идею евроинтеграции. В центре избирательной кампании Санду будет референдум о "евроинтеграции" - вступлении постсоветской республики в Евросоюз.
Этот референдум Санду административными методами протолкнула в один день с первым туром президентских выборов, отметил Носович. Однако молдавский референдум не имеет никакой юридической силы, обязывающей ЕС к чему-либо, констатировал эксперт. Поэтому, пояснил он, "молдавские политтехнологи навязывают народу мысль, что вступление в ЕС равно голосованию за Санду".
"Но за четыре года ее президентства Европа ближе к Молдове не стала, а европейская идея в республике популярна, - заметил Носович. - И Санду надеется за счет красивой европейской сказки протащить саму себя на второй срок".
Оценивая риторику молдавского президента Майи Санду о том, что Кишинёв может вступить в ЕС без Приднестровья, эксперт указал на нереалистичность такого сценария. Вступать в Евросоюз с неурегулированным территориальным конфликтом, по мнению Носовича – это нонсенс.
"Поэтому Санду говорит, ничего страшного, идите голосуйте, вступим и без Приднестровья, хотя юридически это невозможно", - сказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru.
Полный текст интервью Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад читайте на сайте Украина.ру
Ранее на эту тему: Эксперт: Зеленский отказался от выборов во время "войны" и Санду такой сценарий понравился
 
НовостивыборыМолдавияПриднестровьеЕвропаАлександр НосовичВладимир ЗеленскийЕСПМРПриднестровская Молдавская Республикаэскалацияпрезидентские выборыпостсоветское пространствоСанду Майяевроинтеграция
 
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