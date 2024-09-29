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Эксперт рассказал, как Санду надеется "протащить саму себя на второй срок"

Эксперт рассказал, как Санду надеется "протащить саму себя на второй срок" - 29.09.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, как Санду надеется "протащить саму себя на второй срок"

Нынешний молдавский президент Майя Санду может сохранить должность только при условии победы в первом туре выборов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович

2024-09-29T05:00

2024-09-29T05:00

2024-09-29T05:00

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"Санду надо переизбраться на второй срок, а когда ее антирейтинг 60%, сделать это очень проблематично", - констатировал Носович.По мнению эксперта, если жульнические приемы политтехнологов в штабах Санду не помогут ей выиграть выборы в первом туре, то во втором она эти выборы проиграет."Поэтому используются манипулятивные приемы, которые должны оживить мотивацию людей, голосовавших за нее четыре года назад", - сказал Носович.По его оценкам, фантазий избирательного штаба действующего президента Молдавии хватает только на идею евроинтеграции. В центре избирательной кампании Санду будет референдум о "евроинтеграции" - вступлении постсоветской республики в Евросоюз.Этот референдум Санду административными методами протолкнула в один день с первым туром президентских выборов, отметил Носович. Однако молдавский референдум не имеет никакой юридической силы, обязывающей ЕС к чему-либо, констатировал эксперт. Поэтому, пояснил он, "молдавские политтехнологи навязывают народу мысль, что вступление в ЕС равно голосованию за Санду"."Но за четыре года ее президентства Европа ближе к Молдове не стала, а европейская идея в республике популярна, - заметил Носович. - И Санду надеется за счет красивой европейской сказки протащить саму себя на второй срок".Оценивая риторику молдавского президента Майи Санду о том, что Кишинёв может вступить в ЕС без Приднестровья, эксперт указал на нереалистичность такого сценария. Вступать в Евросоюз с неурегулированным территориальным конфликтом, по мнению Носовича – это нонсенс."Поэтому Санду говорит, ничего страшного, идите голосуйте, вступим и без Приднестровья, хотя юридически это невозможно", - сказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru.Полный текст интервью Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад читайте на сайте Украина.руРанее на эту тему: Эксперт: Зеленский отказался от выборов во время "войны" и Санду такой сценарий понравился

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