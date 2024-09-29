"Бобры" и "Фурии" против "Гераней": Эксперт сравнил российские и украинские БПЛА
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
На миллион украинских дронов Россия отвечает 1,4 миллионами своих, сохраняя преимущество в СВО и по другим видам вооружений. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Лидирует российская армия не только по беспилотным летательным аппаратам, но и дальнобойным ракетам – "это тоже турбореактивные дроны", отметил эксперт. Он также заметил, что по некоторым их категориям Россия превосходит Запад.
"По дальнобойным дронам вроде "Герани" Украина тоже ничего серьезного не предложила. Хотя она создала приличные БПЛА вроде "Бобра" и "Фурии", - продолжил Клинцевич. - По дронам-разведчикам у противника есть неплохие решения, но у нас они более технологичные: "Орланы" и "Суперкамы". В этом отношении у нас паритет".
При этом он обратил внимание: украинских адекватных альтернатив российскому "Ланцету" до сих пор нет.
"По дронам-перехватчикам, способных сбивать высотные дроны, у противника есть комплекс "Пластун", который в Курской области приземлили немалое количество наших высотных медленных птиц. В этой части Украина сделала резкий рывок. Мы такие дроны пока не создали. Надеюсь, они скоро появятся", - сказал Клинцевич.
Он также констатировал паритет по fpv-дронам, работающим на коротких дистанциях.
"Нельзя сказать, что у Украины появилось что-то, чего нет у нас, - заметил Клинцевич. - Другое дело, что на разных участках везде по-разному. Где-то у нас преимущество, где-то Украина может быстро нарастить силы и средства. Но в глобальном плане мы их превосходим".
Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.ру
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