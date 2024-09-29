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"Бобры" и "Фурии" против "Гераней": Эксперт сравнил российские и украинские БПЛА

"Бобры" и "Фурии" против "Гераней": Эксперт сравнил российские и украинские БПЛА - 29.09.2024 Украина.ру

"Бобры" и "Фурии" против "Гераней": Эксперт сравнил российские и украинские БПЛА

На миллион украинских дронов Россия отвечает 1,4 миллионами своих, сохраняя преимущество в СВО и по другим видам вооружений. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2024-09-29T05:45

2024-09-29T05:45

2024-09-29T05:45

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Лидирует российская армия не только по беспилотным летательным аппаратам, но и дальнобойным ракетам – "это тоже турбореактивные дроны", отметил эксперт. Он также заметил, что по некоторым их категориям Россия превосходит Запад.При этом он обратил внимание: украинских адекватных альтернатив российскому "Ланцету" до сих пор нет."По дронам-перехватчикам, способных сбивать высотные дроны, у противника есть комплекс "Пластун", который в Курской области приземлили немалое количество наших высотных медленных птиц. В этой части Украина сделала резкий рывок. Мы такие дроны пока не создали. Надеюсь, они скоро появятся", - сказал Клинцевич.Он также констатировал паритет по fpv-дронам, работающим на коротких дистанциях."Нельзя сказать, что у Украины появилось что-то, чего нет у нас, - заметил Клинцевич. - Другое дело, что на разных участках везде по-разному. Где-то у нас преимущество, где-то Украина может быстро нарастить силы и средства. Но в глобальном плане мы их превосходим".Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью: Не самолет и не птица. Как БПЛА изменили характер боевых действий на фронте

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