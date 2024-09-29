Эксперт рассказал о важности Угледара лично для Зеленского
Владимир Зеленский
Украинская армия обладает хорошими возможностями удержания Угледара, который имеет важное политическое значение для Владимира Зеленского. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Угледар более года удерживает 72-я бригада ВСУ, напомнил эксперт. Однако положение мощного укрепрайона ухудшается.
Он не исключил возможности спасения и 72-й бригады ВСУ. Её перед сдачей Угледара могут заменить "менее ценными подразделениями их числа новых мобилизованных, чтобы хоть как-то замедлить наше наступление".
"Угледар – это очень удобная точка обороны, - констатировал эксперт. - Во-первых, это компактный город с высотными зданиями, которые даже в случае обрушения верхних этажей сохраняют несущие конструкции и позволяют укрываться в подвалах".
25 сентября, 12:18В какую новую авантюру взлезет Украина после вывода боевиков ВСУ из Курской области - КлинцевичГлава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в эфире Украина.ру рассказал о том, как проходит наступление России на Угледарском направлении, где стоит ожидать нового контрудара ВСУ и как Россия ответит на очередные агрессивные поползновения НАТО
"Во-вторых, Угледар находится на возвышенности, а излучины рек и шахты на окраинах составляют естественные укрепления, что позволяет удерживать противника, - добавил Клинцевич. - В-третьих, у ВСУ долгое время сохранялась налаженная логистика по шоссе из Богоявленки".
Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.ру
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