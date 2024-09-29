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Эксперт рассказал о важности Угледара лично для Зеленского

Эксперт рассказал о важности Угледара лично для Зеленского - 29.09.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал о важности Угледара лично для Зеленского

Украинская армия обладает хорошими возможностями удержания Угледара, который имеет важное политическое значение для Владимира Зеленского. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2024-09-29T05:15

2024-09-29T05:15

2024-09-29T05:15

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украинская армия

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Угледар более года удерживает 72-я бригада ВСУ, напомнил эксперт. Однако положение мощного укрепрайона ухудшается."Цель Зеленского – удержать этот укрепрайон за время своего нахождения на территории США, чтобы поток негативных новостей не помешал ему провести переговоры о новых пакетах финансовой и военной помощи", - сказал Клинцевич.Он не исключил возможности спасения и 72-й бригады ВСУ. Её перед сдачей Угледара могут заменить "менее ценными подразделениями их числа новых мобилизованных, чтобы хоть как-то замедлить наше наступление"."Угледар – это очень удобная точка обороны, - констатировал эксперт. - Во-первых, это компактный город с высотными зданиями, которые даже в случае обрушения верхних этажей сохраняют несущие конструкции и позволяют укрываться в подвалах"."Во-вторых, Угледар находится на возвышенности, а излучины рек и шахты на окраинах составляют естественные укрепления, что позволяет удерживать противника, - добавил Клинцевич. - В-третьих, у ВСУ долгое время сохранялась налаженная логистика по шоссе из Богоявленки".Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: ВС РФ только зашли в Угледар, а в Киеве уже придумывают оправдание ВСУ

https://ukraina.ru/20240925/1057671966.html

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