Эксперт рассказал о важности Угледара лично для Зеленского - 29.09.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал о важности Угледара лично для Зеленского
Эксперт рассказал о важности Угледара лично для Зеленского - 29.09.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал о важности Угледара лично для Зеленского
Украинская армия обладает хорошими возможностями удержания Угледара, который имеет важное политическое значение для Владимира Зеленского. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-09-29T05:15
2024-09-29T05:15
новости
сша
угледар
россия
владимир зеленский
клинцевич
вооруженные силы украины
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украинская армия
всу
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Угледар более года удерживает 72-я бригада ВСУ, напомнил эксперт. Однако положение мощного укрепрайона ухудшается."Цель Зеленского – удержать этот укрепрайон за время своего нахождения на территории США, чтобы поток негативных новостей не помешал ему провести переговоры о новых пакетах финансовой и военной помощи", - сказал Клинцевич.Он не исключил возможности спасения и 72-й бригады ВСУ. Её перед сдачей Угледара могут заменить "менее ценными подразделениями их числа новых мобилизованных, чтобы хоть как-то замедлить наше наступление"."Угледар – это очень удобная точка обороны, - констатировал эксперт. - Во-первых, это компактный город с высотными зданиями, которые даже в случае обрушения верхних этажей сохраняют несущие конструкции и позволяют укрываться в подвалах"."Во-вторых, Угледар находится на возвышенности, а излучины рек и шахты на окраинах составляют естественные укрепления, что позволяет удерживать противника, - добавил Клинцевич. - В-третьих, у ВСУ долгое время сохранялась налаженная логистика по шоссе из Богоявленки".Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: ВС РФ только зашли в Угледар, а в Киеве уже придумывают оправдание ВСУ
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новости, сша, угледар, россия, владимир зеленский, клинцевич, вооруженные силы украины, украина.ру, украинская армия, всу, днр, новые регионы, сво, пропаганда
Новости, США, Угледар, Россия, Владимир Зеленский, Клинцевич, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, украинская армия, ВСУ, ДНР, Новые регионы, СВО, пропаганда

Эксперт рассказал о важности Угледара лично для Зеленского

05:15 29.09.2024
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Украинская армия обладает хорошими возможностями удержания Угледара, который имеет важное политическое значение для Владимира Зеленского. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Угледар более года удерживает 72-я бригада ВСУ, напомнил эксперт. Однако положение мощного укрепрайона ухудшается.
"Цель Зеленского – удержать этот укрепрайон за время своего нахождения на территории США, чтобы поток негативных новостей не помешал ему провести переговоры о новых пакетах финансовой и военной помощи", - сказал Клинцевич.
Он не исключил возможности спасения и 72-й бригады ВСУ. Её перед сдачей Угледара могут заменить "менее ценными подразделениями их числа новых мобилизованных, чтобы хоть как-то замедлить наше наступление".
"Угледар – это очень удобная точка обороны, - констатировал эксперт. - Во-первых, это компактный город с высотными зданиями, которые даже в случае обрушения верхних этажей сохраняют несущие конструкции и позволяют укрываться в подвалах".
Клинцевич
25 сентября, 12:18
В какую новую авантюру взлезет Украина после вывода боевиков ВСУ из Курской области - КлинцевичГлава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в эфире Украина.ру рассказал о том, как проходит наступление России на Угледарском направлении, где стоит ожидать нового контрудара ВСУ и как Россия ответит на очередные агрессивные поползновения НАТО
"Во-вторых, Угледар находится на возвышенности, а излучины рек и шахты на окраинах составляют естественные укрепления, что позволяет удерживать противника, - добавил Клинцевич. - В-третьих, у ВСУ долгое время сохранялась налаженная логистика по шоссе из Богоявленки".
Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему: ВС РФ только зашли в Угледар, а в Киеве уже придумывают оправдание ВСУ
 
НовостиСШАУгледарРоссияВладимир ЗеленскийКлинцевичВооруженные силы УкраиныУкраина.руукраинская армияВСУДНРНовые регионыСВОпропаганда
 
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