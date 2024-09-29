https://ukraina.ru/20240929/1057649371.html
Эксперт рассказал о последствиях размещения ракет средней и малой дальности в Эстонии
Эксперт рассказал о последствиях размещения ракет средней и малой дальности в Эстонии - 29.09.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал о последствиях размещения ракет средней и малой дальности в Эстонии
Угроза ядерной войны снова может стать реальностью из-за создания напряжённости в Прибалтике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович.
2024-09-29T05:40
2024-09-29T05:40
2024-09-29T05:40
новости
эстония
россия
финский залив
александр носович
владимир зеленский
нато
генштаб
прибалтика
бывший ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101963/60/1019636007_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1645e8b248088f117087f544dfdf59fa.jpg
"Размещение на территории Эстонии ракет средней и малой дальности - это ситуация, аналогичная Карибскому кризису. Будем смотреть, какой будет реакция России", - сказал эксперт.По мнению Носовича, такое развитие событий может быть следующим этапом после попытки блокировки Финского залива для российских кораблей. О возможности блокировки совместно с Финляндией заявлял командующий эстонской армией генерал-майор Андрус Мерило.Вдобавок к этому, отметил эксперт, глава эстонского Генштаба заявил о том, что из штаб-квартиры НАТО Эстонии дано задание пересмотреть свою военную доктрину и рассматривать возможность стратегических ударов по России."И после размещения в Эстонии натовской базы это может стать реальностью", - констатировал Носович.Эксперт предложил присмотреться к тому, "что будет делать Россия, если начнутся практические действия по блокаде Финского залива". От этого, по мнению Носовича, зависит эскалация конфликта вплоть до войны России с НАТО.Полный текст интервью Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад читайте на сайте Украина.руРанее на эту тему: Воевать с Россией: в Европе назвали дату, когда Москва "должна" напасть, и решили готовитьсяТакже на эту тему интервью: "Откроют ящик Пандоры": Ераносян о желании Эстонии и Финляндии выгнать РФ из Финского залива
эстония
россия
финский залив
прибалтика
бывший ссср
балтийское море
финляндия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101963/60/1019636007_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9c62829cd2428b32af0ee8060cb0c20d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эстония, россия, финский залив, александр носович, владимир зеленский, нато, генштаб, прибалтика, бывший ссср, ес, военная эскалация, ядерная угроза, договор о рсмд, ракеты, балтийское море, вмф, финляндия, ракеты средней и меньшей дальности, ракетный удар, ракетные войска, международные отношения
Новости, Эстония, Россия, Финский залив, Александр Носович, Владимир Зеленский, НАТО, Генштаб, Прибалтика, бывший СССР, ЕС, военная эскалация, ядерная угроза, Договор о РСМД, ракеты, Балтийское море, ВМФ, Финляндия, ракеты средней и меньшей дальности, ракетный удар, ракетные войска, международные отношения
Эксперт рассказал о последствиях размещения ракет средней и малой дальности в Эстонии
Угроза ядерной войны снова может стать реальностью из-за создания напряжённости в Прибалтике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович.