Эксперт рассказал о последствиях размещения ракет средней и малой дальности в Эстонии - 29.09.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал о последствиях размещения ракет средней и малой дальности в Эстонии
Эксперт рассказал о последствиях размещения ракет средней и малой дальности в Эстонии - 29.09.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал о последствиях размещения ракет средней и малой дальности в Эстонии
Угроза ядерной войны снова может стать реальностью из-за создания напряжённости в Прибалтике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович.
2024-09-29T05:40
2024-09-29T05:40
новости
эстония
россия
финский залив
александр носович
владимир зеленский
нато
генштаб
прибалтика
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"Размещение на территории Эстонии ракет средней и малой дальности - это ситуация, аналогичная Карибскому кризису. Будем смотреть, какой будет реакция России", - сказал эксперт.По мнению Носовича, такое развитие событий может быть следующим этапом после попытки блокировки Финского залива для российских кораблей. О возможности блокировки совместно с Финляндией заявлял командующий эстонской армией генерал-майор Андрус Мерило.Вдобавок к этому, отметил эксперт, глава эстонского Генштаба заявил о том, что из штаб-квартиры НАТО Эстонии дано задание пересмотреть свою военную доктрину и рассматривать возможность стратегических ударов по России."И после размещения в Эстонии натовской базы это может стать реальностью", - констатировал Носович.Эксперт предложил присмотреться к тому, "что будет делать Россия, если начнутся практические действия по блокаде Финского залива". От этого, по мнению Носовича, зависит эскалация конфликта вплоть до войны России с НАТО.Полный текст интервью Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад читайте на сайте Украина.руРанее на эту тему: Воевать с Россией: в Европе назвали дату, когда Москва "должна" напасть, и решили готовитьсяТакже на эту тему интервью: "Откроют ящик Пандоры": Ераносян о желании Эстонии и Финляндии выгнать РФ из Финского залива
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новости, эстония, россия, финский залив, александр носович, владимир зеленский, нато, генштаб, прибалтика, бывший ссср, ес, военная эскалация, ядерная угроза, договор о рсмд, ракеты, балтийское море, вмф, финляндия, ракеты средней и меньшей дальности, ракетный удар, ракетные войска, международные отношения
Новости, Эстония, Россия, Финский залив, Александр Носович, Владимир Зеленский, НАТО, Генштаб, Прибалтика, бывший СССР, ЕС, военная эскалация, ядерная угроза, Договор о РСМД, ракеты, Балтийское море, ВМФ, Финляндия, ракеты средней и меньшей дальности, ракетный удар, ракетные войска, международные отношения

Эксперт рассказал о последствиях размещения ракет средней и малой дальности в Эстонии

05:40 29.09.2024
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкРакетный комплекс РСД-10 "ПИОНЕР"
Ракетный комплекс РСД-10 ПИОНЕР - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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Угроза ядерной войны снова может стать реальностью из-за создания напряжённости в Прибалтике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович.
"Размещение на территории Эстонии ракет средней и малой дальности - это ситуация, аналогичная Карибскому кризису. Будем смотреть, какой будет реакция России", - сказал эксперт.
По мнению Носовича, такое развитие событий может быть следующим этапом после попытки блокировки Финского залива для российских кораблей. О возможности блокировки совместно с Финляндией заявлял командующий эстонской армией генерал-майор Андрус Мерило.
Вдобавок к этому, отметил эксперт, глава эстонского Генштаба заявил о том, что из штаб-квартиры НАТО Эстонии дано задание пересмотреть свою военную доктрину и рассматривать возможность стратегических ударов по России.
"И после размещения в Эстонии натовской базы это может стать реальностью", - констатировал Носович.
Эксперт предложил присмотреться к тому, "что будет делать Россия, если начнутся практические действия по блокаде Финского залива". От этого, по мнению Носовича, зависит эскалация конфликта вплоть до войны России с НАТО.
Полный текст интервью Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад читайте на сайте Украина.ру
Ранее на эту тему: Воевать с Россией: в Европе назвали дату, когда Москва "должна" напасть, и решили готовиться
Также на эту тему интервью: "Откроют ящик Пандоры": Ераносян о желании Эстонии и Финляндии выгнать РФ из Финского залива
 
НовостиЭстонияРоссияФинский заливАлександр НосовичВладимир ЗеленскийНАТОГенштабПрибалтикабывший СССРЕСвоенная эскалацияядерная угрозаДоговор о РСМДракетыБалтийское мореВМФФинляндияракеты средней и меньшей дальностиракетный ударракетные войскамеждународные отношения
 
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