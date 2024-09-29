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Эксперт рассказал о последствиях размещения ракет средней и малой дальности в Эстонии

Эксперт рассказал о последствиях размещения ракет средней и малой дальности в Эстонии - 29.09.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал о последствиях размещения ракет средней и малой дальности в Эстонии

Угроза ядерной войны снова может стать реальностью из-за создания напряжённости в Прибалтике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович.

2024-09-29T05:40

2024-09-29T05:40

2024-09-29T05:40

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"Размещение на территории Эстонии ракет средней и малой дальности - это ситуация, аналогичная Карибскому кризису. Будем смотреть, какой будет реакция России", - сказал эксперт.По мнению Носовича, такое развитие событий может быть следующим этапом после попытки блокировки Финского залива для российских кораблей. О возможности блокировки совместно с Финляндией заявлял командующий эстонской армией генерал-майор Андрус Мерило.Вдобавок к этому, отметил эксперт, глава эстонского Генштаба заявил о том, что из штаб-квартиры НАТО Эстонии дано задание пересмотреть свою военную доктрину и рассматривать возможность стратегических ударов по России."И после размещения в Эстонии натовской базы это может стать реальностью", - констатировал Носович.Эксперт предложил присмотреться к тому, "что будет делать Россия, если начнутся практические действия по блокаде Финского залива". От этого, по мнению Носовича, зависит эскалация конфликта вплоть до войны России с НАТО.Полный текст интервью Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад читайте на сайте Украина.руРанее на эту тему: Воевать с Россией: в Европе назвали дату, когда Москва "должна" напасть, и решили готовитьсяТакже на эту тему интервью: "Откроют ящик Пандоры": Ераносян о желании Эстонии и Финляндии выгнать РФ из Финского залива

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