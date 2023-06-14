https://ukraina.ru/20230614/1047182493.html

Несовместимое - реально. Русский писатель Шевченко, он же - украинский националистический бренд "Тарас"

Несовместимое - реально. Русский писатель Шевченко, он же - украинский националистический бренд "Тарас" - 14.06.2023 Украина.ру

Несовместимое - реально. Русский писатель Шевченко, он же - украинский националистический бренд "Тарас"

С 12 июня 1857 г. по 13 июля 1858 г. украинский поэт, прозаик и художник Тарас Шевченко вел дневник, в котором описал свою жизнь в ссылке и возвращение в Санкт-Петербург. Свои записи, как и все прозаические произведения, он вел на русском языке

2023-06-14T05:49

2023-06-14T05:49

2023-06-14T05:51

культура

литература

украина

тарас шевченко

писатель

поэт

эксклюзив

россия

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Личные записи Шевченко, озаглавленные как "Дневник", впервые были опубликованы в 1925 году под редакцией Иеремии Айзенштока, в эти же годы шла работа над созданием "Шевченковской энциклопедии". К личности Шевченко в те годы с особым трепетом относился нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский, называвший поэта "лучшей жемчужиной в сокровищнице украинской литературы".При царской власти полноценное издание дневника было невозможно: слишком многое пришлось бы вырезать цензуре, включая строки стихотворений, которые Шевченко вкраплял в текст."Стал конюх цензором, шут царский адмиралом,Клейнмихель графом стал!Россия отдана в аренду обиралам…Что-ж русский? Русский спал…"Встречаются в "Дневнике" и более хлесткие выражения против царской власти и чиновничьего произвола. Стихи – на обоих языках, прозаический текст, заметки – только на русском.Большую часть записей составляют воспоминания поэта о его дороге из ссылки в Петербург. В 1857 году ему было дозволено вернуться в столицу, но по дороге Шевченко подолгу останавливался в Нижнем Новгороде, Москве, и других городах. Путь был в творческом смысле плодотворным: Шевченко написал несколько поэм, стихотворных сборников, художественных набросков и гравюр. В эти же годы написана и последняя его повесть – "Прогулка с удовольствием и не без морали".В "Дневнике" Шевченко, среди прочего, пишет о своем освобождении, о котором узнал из письма Михаила Лазаревского, и о том, что значит быть русским солдатом.— писал Шевченко в заметке от 14 июня.Много в своих записях размышляет он о других писателях и поэтах, отзываясь хвалебно о Лермонтове, Гоголе, Александре Островском. И многократно настаивает: век "лубочных притчей в русской литературе прошел", народу нужна злая сатира и правда…Русскому народу. Шевченко был бы сильно удивлен, услышав о том, что он писал нечто против русских, оделяя от них украинцев, хотя именно это знает теперь любой украинских школьник. Впрочем, как любой художник, он подмечал тонкие различия между разными российскими регионами, замечая, например, что новгородцы ему куда симпатичнее москвичей.Украина, при этом, а вернее сказать – Малороссия, как писал сам Тарас Шевченко, — занимает в его сердце особую роль:— пишет он в своем путешествии. На Украине с тех пор он побывает лишь единожды, прочно основавшись в Петербурге, но сам Шевченко еще не знает этого."О, моя столица!"Такими словами приветствовал писатель долгожданный Петербург, ненавидя в нем лишь одно здание – Петропавловскую крепость, которая, в его глазах, была символом царизма и угнетения. Строки о ней встречаются и в "Кобзаре", и в заметках Шевченко.За время его двенадцатилетней ссылки и солдатства столица империи преобразилась: появилась железная дорога, центром культурной жизни стал "Пассаж", в котором Шевченко бывал теперь часто, встречаясь с композиторами Модестом Мусоргским и Александром Бородиным, писателями Николаем Некрасовым и Николаем Лесковым.Символично завершилась в Петербурге и жизнь поэта: он умер 26 февраля 1861 года, спустя всего неделю после выхода Манифеста Александра Освободителя об отмене крепостного права, о чем так страстно всю жизнь мечтал Шевченко – бывший крепостной, "мужицкий поэт", как он сам себя называл.Шевченковский поп-артВсе эти страницы биографии старательно стираются украинскими биографами поэта. На Украине он теперь поднят на знамя "национально-освободительных" идей, а его имя бесконечно используется не только в политических спекуляциях, но и в маркетинговом креативе.Все чаще, особенно с 2014, на улицах украинских городов встречается молодежь в футболках и кепках с адаптированными портретами Шевченко, облаченном в форму ВСУ, держащим в руках современное оружие, восклицающим (почему-то) речевки повстанцев из XX века.Режиссер Инга Балицкая, снимая в 2008 году о Шевченко документальный фильм для телеканала "Интер", рассказала, что мифологизированным образом поэта общество было пресыщенно уже тогда:"Хотелось отказаться от стандартной биографии Шевченко. Мы понимали, что Шевченко – это уже бренд, это очень большой штамп, и нам хотелось немного отойти от этого штампа. Мы рассказали не только о Шевченко, а о культе Шевченко. С тех пор как его не стало, в течение многих веков, каждая власть и каждая партия считала его своим. Мы пытались показать Шевченко-человека - в отличие от Шевченко-иконы."В 2019 году поп-арт художник Александр Греков устроил выставку, посвященную Шевченко на киевской станции метро "Тарас Шевченко". Выставка "Квантовый скачок Шевченко. Метро" предлагала взглянуть на писателя в образах современных супергероев, артистов, исторических личностей – Джека Воробья, Дарт Вейдера, Дэвида Боуи, и даже Эрнесто Че Гевары.Неназванный в украинских СМИ вандал порезал картины ножом, объяснив, что они "оскорбили его чувства националиста". Выставка тем не менее продолжила работу в нескольких городах, а сувенирный бренд Nevpynno выпустил серию значков по ее мотивам.Впрочем, мифологизировать образ Шевченко впервые предложил, еще в далеком 1879 году, ученый и публицист Михаил Драгоманов:"Шевченко - нигилист и социалист. Шевченко - Христос и Белиал. Шевченко для посвященных и непосвященных. Так всегда с пророками"

https://ukraina.ru/20230411/1045178047.html

https://ukraina.ru/20230610/1046996520.html

https://ukraina.ru/20230504/1044506008.html

https://ukraina.ru/20230415/1045356001.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Мария Нестерова

литература, украина, тарас шевченко, писатель, поэт, эксклюзив, россия