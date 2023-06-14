Несовместимое - реально. Русский писатель Шевченко, он же - украинский националистический бренд "Тарас" - 14.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Культура обложка
Культура
https://ukraina.ru/20230614/1047182493.html
Несовместимое - реально. Русский писатель Шевченко, он же - украинский националистический бренд "Тарас"
Несовместимое - реально. Русский писатель Шевченко, он же - украинский националистический бренд "Тарас" - 14.06.2023 Украина.ру
Несовместимое - реально. Русский писатель Шевченко, он же - украинский националистический бренд "Тарас"
С 12 июня 1857 г. по 13 июля 1858 г. украинский поэт, прозаик и художник Тарас Шевченко вел дневник, в котором описал свою жизнь в ссылке и возвращение в Санкт-Петербург. Свои записи, как и все прозаические произведения, он вел на русском языке
2023-06-14T05:49
2023-06-14T05:51
культура
литература
украина
тарас шевченко
писатель
поэт
эксклюзив
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0d/1047183228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f0b17daa298f6f979985c39ad6fdada.jpg
Личные записи Шевченко, озаглавленные как "Дневник", впервые были опубликованы в 1925 году под редакцией Иеремии Айзенштока, в эти же годы шла работа над созданием "Шевченковской энциклопедии". К личности Шевченко в те годы с особым трепетом относился нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский, называвший поэта "лучшей жемчужиной в сокровищнице украинской литературы".При царской власти полноценное издание дневника было невозможно: слишком многое пришлось бы вырезать цензуре, включая строки стихотворений, которые Шевченко вкраплял в текст."Стал конюх цензором, шут царский адмиралом,Клейнмихель графом стал!Россия отдана в аренду обиралам…Что-ж русский? Русский спал…"Встречаются в "Дневнике" и более хлесткие выражения против царской власти и чиновничьего произвола. Стихи – на обоих языках, прозаический текст, заметки – только на русском.Большую часть записей составляют воспоминания поэта о его дороге из ссылки в Петербург. В 1857 году ему было дозволено вернуться в столицу, но по дороге Шевченко подолгу останавливался в Нижнем Новгороде, Москве, и других городах. Путь был в творческом смысле плодотворным: Шевченко написал несколько поэм, стихотворных сборников, художественных набросков и гравюр. В эти же годы написана и последняя его повесть – "Прогулка с удовольствием и не без морали".В "Дневнике" Шевченко, среди прочего, пишет о своем освобождении, о котором узнал из письма Михаила Лазаревского, и о том, что значит быть русским солдатом.— писал Шевченко в заметке от 14 июня.Много в своих записях размышляет он о других писателях и поэтах, отзываясь хвалебно о Лермонтове, Гоголе, Александре Островском. И многократно настаивает: век "лубочных притчей в русской литературе прошел", народу нужна злая сатира и правда…Русскому народу. Шевченко был бы сильно удивлен, услышав о том, что он писал нечто против русских, оделяя от них украинцев, хотя именно это знает теперь любой украинских школьник. Впрочем, как любой художник, он подмечал тонкие различия между разными российскими регионами, замечая, например, что новгородцы ему куда симпатичнее москвичей.Украина, при этом, а вернее сказать – Малороссия, как писал сам Тарас Шевченко, — занимает в его сердце особую роль:— пишет он в своем путешествии. На Украине с тех пор он побывает лишь единожды, прочно основавшись в Петербурге, но сам Шевченко еще не знает этого."О, моя столица!"Такими словами приветствовал писатель долгожданный Петербург, ненавидя в нем лишь одно здание – Петропавловскую крепость, которая, в его глазах, была символом царизма и угнетения. Строки о ней встречаются и в "Кобзаре", и в заметках Шевченко.За время его двенадцатилетней ссылки и солдатства столица империи преобразилась: появилась железная дорога, центром культурной жизни стал "Пассаж", в котором Шевченко бывал теперь часто, встречаясь с композиторами Модестом Мусоргским и Александром Бородиным, писателями Николаем Некрасовым и Николаем Лесковым.Символично завершилась в Петербурге и жизнь поэта: он умер 26 февраля 1861 года, спустя всего неделю после выхода Манифеста Александра Освободителя об отмене крепостного права, о чем так страстно всю жизнь мечтал Шевченко – бывший крепостной, "мужицкий поэт", как он сам себя называл.Шевченковский поп-артВсе эти страницы биографии старательно стираются украинскими биографами поэта. На Украине он теперь поднят на знамя "национально-освободительных" идей, а его имя бесконечно используется не только в политических спекуляциях, но и в маркетинговом креативе.Все чаще, особенно с 2014, на улицах украинских городов встречается молодежь в футболках и кепках с адаптированными портретами Шевченко, облаченном в форму ВСУ, держащим в руках современное оружие, восклицающим (почему-то) речевки повстанцев из XX века.Режиссер Инга Балицкая, снимая в 2008 году о Шевченко документальный фильм для телеканала "Интер", рассказала, что мифологизированным образом поэта общество было пресыщенно уже тогда:"Хотелось отказаться от стандартной биографии Шевченко. Мы понимали, что Шевченко – это уже бренд, это очень большой штамп, и нам хотелось немного отойти от этого штампа. Мы рассказали не только о Шевченко, а о культе Шевченко. С тех пор как его не стало, в течение многих веков, каждая власть и каждая партия считала его своим. Мы пытались показать Шевченко-человека - в отличие от Шевченко-иконы."В 2019 году поп-арт художник Александр Греков устроил выставку, посвященную Шевченко на киевской станции метро "Тарас Шевченко". Выставка "Квантовый скачок Шевченко. Метро" предлагала взглянуть на писателя в образах современных супергероев, артистов, исторических личностей – Джека Воробья, Дарт Вейдера, Дэвида Боуи, и даже Эрнесто Че Гевары.Неназванный в украинских СМИ вандал порезал картины ножом, объяснив, что они "оскорбили его чувства националиста". Выставка тем не менее продолжила работу в нескольких городах, а сувенирный бренд Nevpynno выпустил серию значков по ее мотивам.Впрочем, мифологизировать образ Шевченко впервые предложил, еще в далеком 1879 году, ученый и публицист Михаил Драгоманов:"Шевченко - нигилист и социалист. Шевченко - Христос и Белиал. Шевченко для посвященных и непосвященных. Так всегда с пророками"
https://ukraina.ru/20230411/1045178047.html
https://ukraina.ru/20230610/1046996520.html
https://ukraina.ru/20230504/1044506008.html
https://ukraina.ru/20230415/1045356001.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Мария Нестерова
Мария Нестерова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0d/1047183228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c5892ce3ab6cb4e4e9aba5876b8dcef.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
литература, украина, тарас шевченко, писатель, поэт, эксклюзив, россия
Культура, литература, Украина, Тарас Шевченко, писатель, поэт, Эксклюзив, Россия

Несовместимое - реально. Русский писатель Шевченко, он же - украинский националистический бренд "Тарас"

05:49 14.06.2023 (обновлено: 05:51 14.06.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Мелитополе
Повседневная жизнь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
С 12 июня 1857 г. по 13 июля 1858 г. украинский поэт, прозаик и художник Тарас Шевченко вел дневник, в котором описал свою жизнь в ссылке и возвращение в Санкт-Петербург. Свои записи, как и все прозаические произведения, он вел на русском языке
Личные записи Шевченко, озаглавленные как "Дневник", впервые были опубликованы в 1925 году под редакцией Иеремии Айзенштока, в эти же годы шла работа над созданием "Шевченковской энциклопедии". К личности Шевченко в те годы с особым трепетом относился нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский, называвший поэта "лучшей жемчужиной в сокровищнице украинской литературы".
При царской власти полноценное издание дневника было невозможно: слишком многое пришлось бы вырезать цензуре, включая строки стихотворений, которые Шевченко вкраплял в текст.
"Стал конюх цензором, шут царский адмиралом,
Клейнмихель графом стал!
Россия отдана в аренду обиралам…
Что-ж русский? Русский спал…"
Встречаются в "Дневнике" и более хлесткие выражения против царской власти и чиновничьего произвола. Стихи – на обоих языках, прозаический текст, заметки – только на русском.
Николай Иванович Костомаров
11 апреля, 08:01История
Украинский философ, предвосхитивший Ленина и Джорджа Оруэлла
Большую часть записей составляют воспоминания поэта о его дороге из ссылки в Петербург. В 1857 году ему было дозволено вернуться в столицу, но по дороге Шевченко подолгу останавливался в Нижнем Новгороде, Москве, и других городах. Путь был в творческом смысле плодотворным: Шевченко написал несколько поэм, стихотворных сборников, художественных набросков и гравюр. В эти же годы написана и последняя его повесть – "Прогулка с удовольствием и не без морали".
В "Дневнике" Шевченко, среди прочего, пишет о своем освобождении, о котором узнал из письма Михаила Лазаревского, и о том, что значит быть русским солдатом.
"Солдаты — самое бедное, самое жалкое сословие в нашем православном отечестве. У него отнято все, чем только жизнь красна: семейство, родина, свобода, одним словом, все. Ему простительно окунуть иногда свою сирую, одинокую душу в полштофе сивухи. Но офицеры, которым отдано все, все человеческие права и привилегии, чем же они разнятся от бедняка солдата? (Я говорю о Новопетровском гарнизоне.) Ничем они, бедные, не разнятся, кроме мундира"
— писал Шевченко в заметке от 14 июня.
Много в своих записях размышляет он о других писателях и поэтах, отзываясь хвалебно о Лермонтове, Гоголе, Александре Островском. И многократно настаивает: век "лубочных притчей в русской литературе прошел", народу нужна злая сатира и правда…
Русскому народу. Шевченко был бы сильно удивлен, услышав о том, что он писал нечто против русских, оделяя от них украинцев, хотя именно это знает теперь любой украинских школьник. Впрочем, как любой художник, он подмечал тонкие различия между разными российскими регионами, замечая, например, что новгородцы ему куда симпатичнее москвичей.
Украина, при этом, а вернее сказать – Малороссия, как писал сам Тарас Шевченко, — занимает в его сердце особую роль:
"В Малороссии совсем не то. Там деревня и даже город укрыли свои белые приветливые хаты в тени черешневых и вишневых садов. Там бедный неулыбающийся мужик окутал себя великолепною вечно улыбающеюся природою и поет свою унылую задушевную песню в надежде на лучшее существование. О моя бедная, моя прекрасная, моя милая родина! Скоро ли я вздохну твоим живительным, сладким воздухом? Милосердый Бог — моя нетленная надежда",
— пишет он в своем путешествии.
На Украине с тех пор он побывает лишь единожды, прочно основавшись в Петербурге, но сам Шевченко еще не знает этого.
- РИА Новости, 1920, 10.06.2023
10 июня, 18:01История
Тарас Шевченко на фронтах Холодной войны
"О, моя столица!"
Такими словами приветствовал писатель долгожданный Петербург, ненавидя в нем лишь одно здание – Петропавловскую крепость, которая, в его глазах, была символом царизма и угнетения. Строки о ней встречаются и в "Кобзаре", и в заметках Шевченко.
За время его двенадцатилетней ссылки и солдатства столица империи преобразилась: появилась железная дорога, центром культурной жизни стал "Пассаж", в котором Шевченко бывал теперь часто, встречаясь с композиторами Модестом Мусоргским и Александром Бородиным, писателями Николаем Некрасовым и Николаем Лесковым.
Символично завершилась в Петербурге и жизнь поэта: он умер 26 февраля 1861 года, спустя всего неделю после выхода Манифеста Александра Освободителя об отмене крепостного права, о чем так страстно всю жизнь мечтал Шевченко – бывший крепостной, "мужицкий поэт", как он сам себя называл.
Шевченковский поп-арт
Все эти страницы биографии старательно стираются украинскими биографами поэта. На Украине он теперь поднят на знамя "национально-освободительных" идей, а его имя бесконечно используется не только в политических спекуляциях, но и в маркетинговом креативе.
Все чаще, особенно с 2014, на улицах украинских городов встречается молодежь в футболках и кепках с адаптированными портретами Шевченко, облаченном в форму ВСУ, держащим в руках современное оружие, восклицающим (почему-то) речевки повстанцев из XX века.
Тарас Шевченко - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
4 мая, 08:00История
Как создавался культ Шевченко
Режиссер Инга Балицкая, снимая в 2008 году о Шевченко документальный фильм для телеканала "Интер", рассказала, что мифологизированным образом поэта общество было пресыщенно уже тогда:
"Хотелось отказаться от стандартной биографии Шевченко. Мы понимали, что Шевченко – это уже бренд, это очень большой штамп, и нам хотелось немного отойти от этого штампа. Мы рассказали не только о Шевченко, а о культе Шевченко. С тех пор как его не стало, в течение многих веков, каждая власть и каждая партия считала его своим. Мы пытались показать Шевченко-человека - в отличие от Шевченко-иконы."
В 2019 году поп-арт художник Александр Греков устроил выставку, посвященную Шевченко на киевской станции метро "Тарас Шевченко". Выставка "Квантовый скачок Шевченко. Метро" предлагала взглянуть на писателя в образах современных супергероев, артистов, исторических личностей – Джека Воробья, Дарт Вейдера, Дэвида Боуи, и даже Эрнесто Че Гевары.
© weekend.today
© weekend.today
Неназванный в украинских СМИ вандал порезал картины ножом, объяснив, что они "оскорбили его чувства националиста". Выставка тем не менее продолжила работу в нескольких городах, а сувенирный бренд Nevpynno выпустил серию значков по ее мотивам.
Впрочем, мифологизировать образ Шевченко впервые предложил, еще в далеком 1879 году, ученый и публицист Михаил Драгоманов:
"Шевченко - нигилист и социалист. Шевченко - Христос и Белиал. Шевченко для посвященных и непосвященных. Так всегда с пророками"
Съемки Новогодней программы телеканала Культура - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
15 апреля, 05:25Культура
От Тараса Шевченко до Софии Ротару: три мифа о культуре УкраиныВ середине весны, 15 апреля, в России как и во многих других странах отмечается Международный день культуры – праздник, своей историей обязанный художнику и философу Николаю Рериху
 
КультуралитератураУкраинаТарас ШевченкописательпоэтЭксклюзивРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:12Со всеми утекающими. Эксперты в Киеве начинают задумываться — а что потом, как жить после войны
07:04Виктор Кутырь: России было бы проще воевать с НАТО, чем нервно играть в прятки с ВСУ по всему фронту
06:56Контрнаступление Байдена. Почему для Запада так важны хоть какие-нибудь успехи ВСУ
06:45"В патовой ситуации". Эксперт о том, как Запад пытается уговорить российские элиты заморозить СВО
06:42Традиции Киева. Видного политика и националиста Тараса Черновола облили мочой и запихнули в мусорный бак
06:25Олег "Кан" Ликонцев: Под Бахмутом мы поняли - скорость и взаимодействие - главное, что даст победу
06:15Не просто через Украину. Эксперт рассказал, каким хитрым способом США рассчитывают покончить с Россией
06:00Эксперт рассказал, как именно Запад готовится к войне с Россией, оттягивая крах Украины
05:49Несовместимое - реально. Русский писатель Шевченко, он же - украинский националистический бренд "Тарас"
05:45Эксперт объяснил, почему малейшая заморозка СВО на Украине приведёт к неизбежному краху России
05:43Военный эксперт предположил, как будут действовать ВСУ после разрушения дамбы Каховской ГЭС
05:40Выстрел в ногу. Как подрыв Каховской ГЭС обрушил украинскую металлургию
05:30"Одним селом дело не ограничится". Военный эксперт рассказал, чем ответят ВС РФ на удар ВСУ по Брянщине
05:15Пока "Леопарды" зализывают раны. Военный эксперт о том, как ВСУ продавливают оборону ВС РФ старыми Т-72
05:14Алексей Живов: Мы учли многие ошибки начала СВО, но чепчики кидать в воздух рано
05:00Военный эксперт объяснил, чем ответят ВС РФ за разрушенный Украиной "хороший город Шебекино"
04:15"Потеряли целый батальон". Военный эксперт о том, что бросили в атаку ВСУ, пока горели их "Леопарды"
04:00Военный эксперт объяснил, как ВС РФ переняли у ВСУ хитрую тактику "жабьих прыжков"
22:08Лукашенко заявил о получении ядерного оружия от России втрое мощнее, чем применили в Хиросиме и Нагасаки
21:51Президент России обратился к жителям Украины, которые хотят жить в независимой стране
Лента новостейМолния