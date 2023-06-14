https://ukraina.ru/20230614/1047174139.html

Эксперт объяснил, почему малейшая заморозка СВО на Украине приведёт к неизбежному краху России

Эксперт объяснил, почему малейшая заморозка СВО на Украине приведёт к неизбежному краху России - 14.06.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему малейшая заморозка СВО на Украине приведёт к неизбежному краху России

Авиационные учения НАТО и наступление ВСУ — звенья одной цепи. Запад действительно намекает части российских элит, что нужно сесть за стол переговоров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-06-14T05:45

2023-06-14T05:45

2023-06-14T05:45

новости

перемирие

заморозка

сво

потери всу

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Маневры и учения НАТО ставят целью поднять боевой дух ВСУ. Мол, мы вам ничем помочь не можем, но мы мысленно с вами. Мол, сейчас мы как погрозим этой страшной России, и она испугается, рассказал политолог.Сейчас Украина находится в патовой ситуации. Наступление приводит к ее огромным потерям, поэтому Киев пытается заморозить конфликт по образцу 2014—2015 годов, перегруппироваться и подготовить новые силы, добавил он.Любые мирные переговоры с Украиной будут означать не просто моральное поражение России, а катастрофу на ближайшую перспективу. Может, в очередной раз повторится история, когда Запад победил Россию не на поле боя, а за счет пятой колонны среди элит, заставив подписать губительные мирные соглашения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, перемирие, заморозка, сво, потери всу, запад