Эксперт объяснил, почему малейшая заморозка СВО на Украине приведёт к неизбежному краху России - 14.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230614/1047174139.html
Эксперт объяснил, почему малейшая заморозка СВО на Украине приведёт к неизбежному краху России
Эксперт объяснил, почему малейшая заморозка СВО на Украине приведёт к неизбежному краху России - 14.06.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему малейшая заморозка СВО на Украине приведёт к неизбежному краху России
Авиационные учения НАТО и наступление ВСУ — звенья одной цепи. Запад действительно намекает части российских элит, что нужно сесть за стол переговоров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-06-14T05:45
2023-06-14T05:45
новости
перемирие
заморозка
сво
потери всу
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103371/02/1033710271_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_062f6248d92586053a00584346693d43.jpg
Маневры и учения НАТО ставят целью поднять боевой дух ВСУ. Мол, мы вам ничем помочь не можем, но мы мысленно с вами. Мол, сейчас мы как погрозим этой страшной России, и она испугается, рассказал политолог.Сейчас Украина находится в патовой ситуации. Наступление приводит к ее огромным потерям, поэтому Киев пытается заморозить конфликт по образцу 2014—2015 годов, перегруппироваться и подготовить новые силы, добавил он.Любые мирные переговоры с Украиной будут означать не просто моральное поражение России, а катастрофу на ближайшую перспективу. Может, в очередной раз повторится история, когда Запад победил Россию не на поле боя, а за счет пятой колонны среди элит, заставив подписать губительные мирные соглашения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103371/02/1033710271_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b455e52ee7a827ff9f1f477ed591c1c4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, перемирие, заморозка, сво, потери всу, запад
Новости, перемирие, заморозка, СВО, потери ВСУ, Запад

Эксперт объяснил, почему малейшая заморозка СВО на Украине приведёт к неизбежному краху России

05:45 14.06.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского взвода народной милиции ЛНР
Работа артиллерийского взвода народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Авиационные учения НАТО и наступление ВСУ — звенья одной цепи. Запад действительно намекает части российских элит, что нужно сесть за стол переговоров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Маневры и учения НАТО ставят целью поднять боевой дух ВСУ. Мол, мы вам ничем помочь не можем, но мы мысленно с вами. Мол, сейчас мы как погрозим этой страшной России, и она испугается, рассказал политолог.
Сейчас Украина находится в патовой ситуации. Наступление приводит к ее огромным потерям, поэтому Киев пытается заморозить конфликт по образцу 2014—2015 годов, перегруппироваться и подготовить новые силы, добавил он.
"На Западе считают, что российская "партия мира" сейчас воспользуется этим предлогом ("Ой-ой, сейчас будет невиданная эскалация конфликта, поэтому надо сдаваться и выполнить условия Украины"), чтобы как минимум согласиться на заморозку конфликта. Но мы же понимаем, что любое даже временное перемирие будет означать поражение России", - подчеркнул Кочетков.
Любые мирные переговоры с Украиной будут означать не просто моральное поражение России, а катастрофу на ближайшую перспективу. Может, в очередной раз повторится история, когда Запад победил Россию не на поле боя, а за счет пятой колонны среди элит, заставив подписать губительные мирные соглашения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиперемириезаморозкаСВОпотери ВСУЗапад
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:12Со всеми утекающими. Эксперты в Киеве начинают задумываться — а что потом, как жить после войны
07:04Виктор Кутырь: России было бы проще воевать с НАТО, чем нервно играть в прятки с ВСУ по всему фронту
06:56Контрнаступление Байдена. Почему для Запада так важны хоть какие-нибудь успехи ВСУ
06:45"В патовой ситуации". Эксперт о том, как Запад пытается уговорить российские элиты заморозить СВО
06:42Традиции Киева. Видного политика и националиста Тараса Черновола облили мочой и запихнули в мусорный бак
06:25Олег "Кан" Ликонцев: Под Бахмутом мы поняли - скорость и взаимодействие - главное, что даст победу
06:15Не просто через Украину. Эксперт рассказал, каким хитрым способом США рассчитывают покончить с Россией
06:00Эксперт рассказал, как именно Запад готовится к войне с Россией, оттягивая крах Украины
05:49Несовместимое - реально. Русский писатель Шевченко, он же - украинский националистический бренд "Тарас"
05:45Эксперт объяснил, почему малейшая заморозка СВО на Украине приведёт к неизбежному краху России
05:43Военный эксперт предположил, как будут действовать ВСУ после разрушения дамбы Каховской ГЭС
05:40Выстрел в ногу. Как подрыв Каховской ГЭС обрушил украинскую металлургию
05:30"Одним селом дело не ограничится". Военный эксперт рассказал, чем ответят ВС РФ на удар ВСУ по Брянщине
05:15Пока "Леопарды" зализывают раны. Военный эксперт о том, как ВСУ продавливают оборону ВС РФ старыми Т-72
05:14Алексей Живов: Мы учли многие ошибки начала СВО, но чепчики кидать в воздух рано
05:00Военный эксперт объяснил, чем ответят ВС РФ за разрушенный Украиной "хороший город Шебекино"
04:15"Потеряли целый батальон". Военный эксперт о том, что бросили в атаку ВСУ, пока горели их "Леопарды"
04:00Военный эксперт объяснил, как ВС РФ переняли у ВСУ хитрую тактику "жабьих прыжков"
22:08Лукашенко заявил о получении ядерного оружия от России втрое мощнее, чем применили в Хиросиме и Нагасаки
21:51Президент России обратился к жителям Украины, которые хотят жить в независимой стране
Лента новостейМолния