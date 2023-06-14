https://ukraina.ru/20230614/1047174139.html
Эксперт объяснил, почему малейшая заморозка СВО на Украине приведёт к неизбежному краху России
Эксперт объяснил, почему малейшая заморозка СВО на Украине приведёт к неизбежному краху России - 14.06.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему малейшая заморозка СВО на Украине приведёт к неизбежному краху России
Авиационные учения НАТО и наступление ВСУ — звенья одной цепи. Запад действительно намекает части российских элит, что нужно сесть за стол переговоров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-06-14T05:45
2023-06-14T05:45
2023-06-14T05:45
новости
перемирие
заморозка
сво
потери всу
запад
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Маневры и учения НАТО ставят целью поднять боевой дух ВСУ. Мол, мы вам ничем помочь не можем, но мы мысленно с вами. Мол, сейчас мы как погрозим этой страшной России, и она испугается, рассказал политолог.Сейчас Украина находится в патовой ситуации. Наступление приводит к ее огромным потерям, поэтому Киев пытается заморозить конфликт по образцу 2014—2015 годов, перегруппироваться и подготовить новые силы, добавил он.Любые мирные переговоры с Украиной будут означать не просто моральное поражение России, а катастрофу на ближайшую перспективу. Может, в очередной раз повторится история, когда Запад победил Россию не на поле боя, а за счет пятой колонны среди элит, заставив подписать губительные мирные соглашения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103371/02/1033710271_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b455e52ee7a827ff9f1f477ed591c1c4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, перемирие, заморозка, сво, потери всу, запад
Эксперт объяснил, почему малейшая заморозка СВО на Украине приведёт к неизбежному краху России
Авиационные учения НАТО и наступление ВСУ — звенья одной цепи. Запад действительно намекает части российских элит, что нужно сесть за стол переговоров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Маневры и учения НАТО ставят целью поднять боевой дух ВСУ. Мол, мы вам ничем помочь не можем, но мы мысленно с вами. Мол, сейчас мы как погрозим этой страшной России, и она испугается, рассказал политолог.
Сейчас Украина находится в патовой ситуации. Наступление приводит к ее огромным потерям, поэтому Киев пытается заморозить конфликт по образцу 2014—2015 годов, перегруппироваться и подготовить новые силы, добавил он.
"На Западе считают, что российская "партия мира" сейчас воспользуется этим предлогом ("Ой-ой, сейчас будет невиданная эскалация конфликта, поэтому надо сдаваться и выполнить условия Украины"), чтобы как минимум согласиться на заморозку конфликта. Но мы же понимаем, что любое даже временное перемирие будет означать поражение России", - подчеркнул Кочетков.
Любые мирные переговоры с Украиной будут означать не просто моральное поражение России, а катастрофу на ближайшую перспективу. Может, в очередной раз повторится история, когда Запад победил Россию не на поле боя, а за счет пятой колонны среди элит, заставив подписать губительные мирные соглашения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь