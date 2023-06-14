https://ukraina.ru/20230614/1047165044.html

Военный эксперт объяснил, чем ответят ВС РФ за разрушенный Украиной "хороший город Шебекино"

Военный эксперт объяснил, чем ответят ВС РФ за разрушенный Украиной "хороший город Шебекино" - 14.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, чем ответят ВС РФ за разрушенный Украиной "хороший город Шебекино"

Очевидно, что за то, что ВСУ натворили на белгородской земле, со стороны России будет мощная ответка. Поэтому сейчас Украине надо присматривать и за Харьковским направлением. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2023-06-14T05:00

2023-06-14T05:00

2023-06-14T05:00

новости

белгородская область

брянская область

наступление

укрепления

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Украина уже пыталась отвлечь наши силы на белгородском направлении, разрушив хороший город Шебекино с макаронной фабрикой. И на Брянском направлении ВСУ тоже "куражились", рассказал эксперт.Я недавно приехал с Брянщины, теперь там укреплена вся наша линия вдоль границы. Чтобы наступать на этом направлении, ВСУ нужно как минимум трехкратное превосходство, добавил он.В целом потери Украины сейчас гораздо больше, чем это было до их наступления. Судя по сводкам, они потеряли целый батальон, причем не простой, а усиленный. Получается, что за неделю ВСУ потеряли больше бригады, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, брянская область, наступление, укрепления