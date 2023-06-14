Военный эксперт объяснил, чем ответят ВС РФ за разрушенный Украиной "хороший город Шебекино" - 14.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, чем ответят ВС РФ за разрушенный Украиной "хороший город Шебекино"
Военный эксперт объяснил, чем ответят ВС РФ за разрушенный Украиной "хороший город Шебекино" - 14.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, чем ответят ВС РФ за разрушенный Украиной "хороший город Шебекино"
Очевидно, что за то, что ВСУ натворили на белгородской земле, со стороны России будет мощная ответка. Поэтому сейчас Украине надо присматривать и за Харьковским направлением. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-06-14T05:00
2023-06-14T05:00
новости
белгородская область
брянская область
наступление
укрепления
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Украина уже пыталась отвлечь наши силы на белгородском направлении, разрушив хороший город Шебекино с макаронной фабрикой. И на Брянском направлении ВСУ тоже "куражились", рассказал эксперт.Я недавно приехал с Брянщины, теперь там укреплена вся наша линия вдоль границы. Чтобы наступать на этом направлении, ВСУ нужно как минимум трехкратное превосходство, добавил он.В целом потери Украины сейчас гораздо больше, чем это было до их наступления. Судя по сводкам, они потеряли целый батальон, причем не простой, а усиленный. Получается, что за неделю ВСУ потеряли больше бригады, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгородская область, брянская область, наступление, укрепления
Новости, Белгородская область, Брянская область, наступление, укрепления

Военный эксперт объяснил, чем ответят ВС РФ за разрушенный Украиной "хороший город Шебекино"

05:00 14.06.2023
 
© Фото : скриншот видео из социальных сетейпострадавший от удара ВСУ дом в Шебекино
пострадавший от удара ВСУ дом в Шебекино - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото : скриншот видео из социальных сетей
Читать в
Очевидно, что за то, что ВСУ натворили на белгородской земле, со стороны России будет мощная ответка. Поэтому сейчас Украине надо присматривать и за Харьковским направлением. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Украина уже пыталась отвлечь наши силы на белгородском направлении, разрушив хороший город Шебекино с макаронной фабрикой. И на Брянском направлении ВСУ тоже "куражились", рассказал эксперт.
Я недавно приехал с Брянщины, теперь там укреплена вся наша линия вдоль границы. Чтобы наступать на этом направлении, ВСУ нужно как минимум трехкратное превосходство, добавил он.
"Скоро наши удары будут еще эффективнее. Потому что в этом году у нашего флота появятся еще три малых ракетных корабля (МРК) с носителями "Калибров". Так что время на нашей стороне. А они пусть думают. Враг думает, что может победить нас в информационной войне, где надо просто врать. Но на полях сражений всё серьезнее", - подчеркнул Дандыкин.
В целом потери Украины сейчас гораздо больше, чем это было до их наступления. Судя по сводкам, они потеряли целый батальон, причем не простой, а усиленный. Получается, что за неделю ВСУ потеряли больше бригады, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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