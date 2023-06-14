"Потеряли целый батальон". Военный эксперт о том, что бросили в атаку ВСУ, пока горели их "Леопарды" - 14.06.2023 Украина.ру
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"Потеряли целый батальон". Военный эксперт о том, что бросили в атаку ВСУ, пока горели их "Леопарды"
"Потеряли целый батальон". Военный эксперт о том, что бросили в атаку ВСУ, пока горели их "Леопарды" - 14.06.2023 Украина.ру
"Потеряли целый батальон". Военный эксперт о том, что бросили в атаку ВСУ, пока горели их "Леопарды"
После начала наступления ВСУ пытались использовать ту же тактику, какую они применяли осенью 2022 года, но сейчас у них ничего не получилось. Потому что ВС РФ была создана мощная эшелонированная оборона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-06-14T04:15
2023-06-14T04:15
новости
леопарды
потери всу
наступление
оборона
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Когда ВСУ занимали островки на Днепре и с 2014 года занимали серую зону в Донбассе, они применяли тактику "жабьих прыжков". (Её суть состоит в быстром входе и закреплении в серой зоне, с дальнейшим обострением обстановки на участке фронта – ред.), рассказал эксперт.Теперь ВС РФ взяли её на вооружение и можно сказать, что мы бьем врага его же оружием, добавил он."Остатки "Леопардов" зализывают раны, а "Челленджеры" они [ВСУ] вообще не использовали. Видимо, британцы запретили их применять после дебюта немецких танков. Особенно это касается Запорожского направления. В целом потери Украины сейчас гораздо больше, чем это было до их наступления. Судя по сводкам, они потеряли целый батальон, причем не простой, а усиленный", - подчеркнул Дандыкин.Вообще это черта российской армии с древних времен – быстро учиться на собственных ошибках. Наша космическая и авиационная разведка стала работать эффективнее. У нас есть самолеты с дальним радиолокационным обнаружением, указал эксперт. Также стоит отметить различные добровольческие формирования, которые сейчас переходят под крыло армии РФ в вопросе снабжения. это тоже очень правильное решение, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, леопарды, потери всу, наступление, оборона
Новости, леопарды, потери ВСУ, наступление, оборона

"Потеряли целый батальон". Военный эксперт о том, что бросили в атаку ВСУ, пока горели их "Леопарды"

04:15 14.06.2023
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр
ВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP / Vadim Ghirda
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После начала наступления ВСУ пытались использовать ту же тактику, какую они применяли осенью 2022 года, но сейчас у них ничего не получилось. Потому что ВС РФ была создана мощная эшелонированная оборона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Когда ВСУ занимали островки на Днепре и с 2014 года занимали серую зону в Донбассе, они применяли тактику "жабьих прыжков". (Её суть состоит в быстром входе и закреплении в серой зоне, с дальнейшим обострением обстановки на участке фронта – ред.), рассказал эксперт.
Теперь ВС РФ взяли её на вооружение и можно сказать, что мы бьем врага его же оружием, добавил он.
"Остатки "Леопардов" зализывают раны, а "Челленджеры" они [ВСУ] вообще не использовали. Видимо, британцы запретили их применять после дебюта немецких танков. Особенно это касается Запорожского направления. В целом потери Украины сейчас гораздо больше, чем это было до их наступления. Судя по сводкам, они потеряли целый батальон, причем не простой, а усиленный", - подчеркнул Дандыкин.
Вообще это черта российской армии с древних времен – быстро учиться на собственных ошибках. Наша космическая и авиационная разведка стала работать эффективнее. У нас есть самолеты с дальним радиолокационным обнаружением, указал эксперт.
Также стоит отметить различные добровольческие формирования, которые сейчас переходят под крыло армии РФ в вопросе снабжения. это тоже очень правильное решение, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
Новостилеопардыпотери ВСУнаступлениеоборона
 
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