https://ukraina.ru/20230614/1047161268.html

"Потеряли целый батальон". Военный эксперт о том, что бросили в атаку ВСУ, пока горели их "Леопарды"

"Потеряли целый батальон". Военный эксперт о том, что бросили в атаку ВСУ, пока горели их "Леопарды" - 14.06.2023 Украина.ру

"Потеряли целый батальон". Военный эксперт о том, что бросили в атаку ВСУ, пока горели их "Леопарды"

После начала наступления ВСУ пытались использовать ту же тактику, какую они применяли осенью 2022 года, но сейчас у них ничего не получилось. Потому что ВС РФ была создана мощная эшелонированная оборона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2023-06-14T04:15

2023-06-14T04:15

2023-06-14T04:15

новости

леопарды

потери всу

наступление

оборона

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103396/49/1033964936_0:0:4070:2290_1920x0_80_0_0_3c76ceb054e35ce1e60fd21870841c52.jpg

Когда ВСУ занимали островки на Днепре и с 2014 года занимали серую зону в Донбассе, они применяли тактику "жабьих прыжков". (Её суть состоит в быстром входе и закреплении в серой зоне, с дальнейшим обострением обстановки на участке фронта – ред.), рассказал эксперт.Теперь ВС РФ взяли её на вооружение и можно сказать, что мы бьем врага его же оружием, добавил он."Остатки "Леопардов" зализывают раны, а "Челленджеры" они [ВСУ] вообще не использовали. Видимо, британцы запретили их применять после дебюта немецких танков. Особенно это касается Запорожского направления. В целом потери Украины сейчас гораздо больше, чем это было до их наступления. Судя по сводкам, они потеряли целый батальон, причем не простой, а усиленный", - подчеркнул Дандыкин.Вообще это черта российской армии с древних времен – быстро учиться на собственных ошибках. Наша космическая и авиационная разведка стала работать эффективнее. У нас есть самолеты с дальним радиолокационным обнаружением, указал эксперт. Также стоит отметить различные добровольческие формирования, которые сейчас переходят под крыло армии РФ в вопросе снабжения. это тоже очень правильное решение, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, леопарды, потери всу, наступление, оборона