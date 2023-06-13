Путин подписал закон о денонсации российско-украинского договора по Азовскому морю и Керченскому проливу

От Керчи до Одессы и дальше. Что ели пиндосы на берегах Черного моря

В прежние времена в эти дни у рыбаков на Галатском мосту была излюбленная пора. С конца осени и по февраль на их удочки попадалась рыба, способ приготовления которой дал название популярному у рыбаков всего Черного моря блюду. В рубрике «Литературная кулинария» мы вспомним об этом блюде и о его судьбе