Путин подписал закон о денонсации российско-украинского договора по Азовскому морю и Керченскому проливу - 13.06.2023 Украина.ру
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Путин подписал закон о денонсации российско-украинского договора по Азовскому морю и Керченскому проливу
Путин подписал закон о денонсации российско-украинского договора по Азовскому морю и Керченскому проливу - 13.06.2023 Украина.ру
Путин подписал закон о денонсации российско-украинского договора по Азовскому морю и Керченскому проливу
Владимир Путин подписал закон о денонсации договора России с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 13 июня
2023-06-13T15:38
2023-06-13T15:38
новости
керченский пролив
крым
владимир путин
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На сайте президента России сообщается, что в результате принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только Российской Федерации.Отмечается, что в связи с этим Украина утратила статус прибрежного государства в отношении Азовского моря и Керченского пролива.В 2003 году РФ и Украина было подписано соглашение о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, речи о госгранице в договоре не шло.
https://ukraina.ru/20210515/1031282759.html
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новости, керченский пролив, крым, владимир путин
Новости, Керченский пролив, Крым, Владимир Путин

Путин подписал закон о денонсации российско-украинского договора по Азовскому морю и Керченскому проливу

15:38 13.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Владимир Путин подписал закон о денонсации договора России с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 13 июня
На сайте президента России сообщается, что в результате принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только Российской Федерации.
Отмечается, что в связи с этим Украина утратила статус прибрежного государства в отношении Азовского моря и Керченского пролива.
В 2003 году РФ и Украина было подписано соглашение о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, речи о госгранице в договоре не шло.
Что ели пиндосы на берегах Черного моря
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Заголовок открываемого материала
16:10Североатлантический альянс не готов вступить в конфликт с РФ - СМИ
15:38Путин подписал закон о денонсации российско-украинского договора по Азовскому морю и Керченскому проливу
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