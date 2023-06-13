Путин подписал закон о денонсации российско-украинского договора по Азовскому морю и Керченскому проливу
Владимир Путин подписал закон о денонсации договора России с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 13 июня
На сайте президента России сообщается, что в результате принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только Российской Федерации.
Отмечается, что в связи с этим Украина утратила статус прибрежного государства в отношении Азовского моря и Керченского пролива.
В 2003 году РФ и Украина было подписано соглашение о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, речи о госгранице в договоре не шло.
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