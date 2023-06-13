Автор "Ешь, молись, люби" отказалась от выхода новой антисоветской книги из-за давления с Украины

Украинские "патриоты" вспомнили о зеленке и мусорном баке. На этот раз их целью стал Черновол

В Киеве напали на бывшего депутата Верховной Рады от Партии регионов Тараса Черновола. Экс-парламентария облили зеленкой и бросили в мусорный бак. Фото и видео инцидента 13 июня опубликовали украинские СМИ