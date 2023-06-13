https://ukraina.ru/20230613/1047168122.html
Автор "Ешь, молись, люби" отказалась от выхода новой антисоветской книги из-за давления с Украины
Автор "Ешь, молись, люби" отказалась от выхода новой антисоветской книги из-за давления с Украины - 13.06.2023 Украина.ру
Автор "Ешь, молись, люби" отказалась от выхода новой антисоветской книги из-за давления с Украины
Поддавшись критике украинцев американская писательница Элизабет Гилберт приняла решение не выпускать свой новый труд "Снежный лес", так как он посвящен жизни россиян в Сибири. Об этом писательница сообщила 13 июня в своих соцсетях
2023-06-13T13:06
2023-06-13T13:06
2023-06-13T13:06
новости
украина
книга
автор
писатель
украинцы
давление
элизабет гилберт
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Книга "Снежный лес" уже написана Гилберт, и не так давно состоялась презентация. Однако в ответ на писательницу посыпался шквал гневных сообщений от украинских "патриотов", они потребовали автора не писать о русских. Гилберт отреагировала.Между тем, критики уже успели заметить, что "Снежный лес" - это совершенно антисоветская история. Действие книги, как и было обещано Гилберт, происходит в Сибири в 1930-е годы. По сюжету, русская семья пытается противостоять правительству страны Советов.Выход книги планировался 13 февраля 2024 года.Элизабет Гилберт - американская писательница, автор книг "Ешь, молись, люби", "Город женщин", "Происхождение всех вещей", "Большое волшебство. Творчество без страха", "Последний романтик", "Путешествие во времени. Кулинарная книга моей прабабушки" и многих других.
https://ukraina.ru/20230613/1047164886.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, книга, автор, писатель, украинцы, давление, элизабет гилберт
Новости, Украина, книга, автор, писатель, украинцы, давление, Элизабет Гилберт
Автор "Ешь, молись, люби" отказалась от выхода новой антисоветской книги из-за давления с Украины
Поддавшись критике украинцев американская писательница Элизабет Гилберт приняла решение не выпускать свой новый труд "Снежный лес", так как он посвящен жизни россиян в Сибири. Об этом писательница сообщила 13 июня в своих соцсетях
Книга "Снежный лес" уже написана Гилберт, и не так давно состоялась презентация. Однако в ответ на писательницу посыпался шквал гневных сообщений от украинских "патриотов", они потребовали автора не писать о русских. Гилберт отреагировала.
"Хочу сказать, что услышала и прочла все сообщения, и отношусь к ним с уважением. Поэтому я снимаю книгу из календаря публикаций. Сейчас не время для публикации этой книги. Я не хочу добавлять какой-либо боли людям, которые уже испытывают и продолжают испытывать тяжелые страдания. Это выбор, который я сделала", - написала Гилберт.
Между тем, критики уже успели заметить, что "Снежный лес" - это совершенно антисоветская история. Действие книги, как и было обещано Гилберт, происходит в Сибири в 1930-е годы. По сюжету, русская семья пытается противостоять правительству страны Советов.
Выход книги планировался 13 февраля 2024 года.
Элизабет Гилберт - американская писательница, автор книг "Ешь, молись, люби", "Город женщин", "Происхождение всех вещей", "Большое волшебство. Творчество без страха", "Последний романтик", "Путешествие во времени. Кулинарная книга моей прабабушки" и многих других.