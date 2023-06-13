Автор "Ешь, молись, люби" отказалась от выхода новой антисоветской книги из-за давления с Украины - 13.06.2023 Украина.ру
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Автор "Ешь, молись, люби" отказалась от выхода новой антисоветской книги из-за давления с Украины
Автор "Ешь, молись, люби" отказалась от выхода новой антисоветской книги из-за давления с Украины - 13.06.2023 Украина.ру
Автор "Ешь, молись, люби" отказалась от выхода новой антисоветской книги из-за давления с Украины
Поддавшись критике украинцев американская писательница Элизабет Гилберт приняла решение не выпускать свой новый труд "Снежный лес", так как он посвящен жизни россиян в Сибири. Об этом писательница сообщила 13 июня в своих соцсетях
2023-06-13T13:06
2023-06-13T13:06
новости
украина
книга
автор
писатель
украинцы
давление
элизабет гилберт
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Книга "Снежный лес" уже написана Гилберт, и не так давно состоялась презентация. Однако в ответ на писательницу посыпался шквал гневных сообщений от украинских "патриотов", они потребовали автора не писать о русских. Гилберт отреагировала.Между тем, критики уже успели заметить, что "Снежный лес" - это совершенно антисоветская история. Действие книги, как и было обещано Гилберт, происходит в Сибири в 1930-е годы. По сюжету, русская семья пытается противостоять правительству страны Советов.Выход книги планировался 13 февраля 2024 года.Элизабет Гилберт - американская писательница, автор книг "Ешь, молись, люби", "Город женщин", "Происхождение всех вещей", "Большое волшебство. Творчество без страха", "Последний романтик", "Путешествие во времени. Кулинарная книга моей прабабушки" и многих других.
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новости, украина, книга, автор, писатель, украинцы, давление, элизабет гилберт
Новости, Украина, книга, автор, писатель, украинцы, давление, Элизабет Гилберт

Автор "Ешь, молись, люби" отказалась от выхода новой антисоветской книги из-за давления с Украины

13:06 13.06.2023
 
© commons.wikimedia.org / Erik Charlton
- РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© commons.wikimedia.org / Erik Charlton
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Поддавшись критике украинцев американская писательница Элизабет Гилберт приняла решение не выпускать свой новый труд "Снежный лес", так как он посвящен жизни россиян в Сибири. Об этом писательница сообщила 13 июня в своих соцсетях
Книга "Снежный лес" уже написана Гилберт, и не так давно состоялась презентация. Однако в ответ на писательницу посыпался шквал гневных сообщений от украинских "патриотов", они потребовали автора не писать о русских. Гилберт отреагировала.
"Хочу сказать, что услышала и прочла все сообщения, и отношусь к ним с уважением. Поэтому я снимаю книгу из календаря публикаций. Сейчас не время для публикации этой книги. Я не хочу добавлять какой-либо боли людям, которые уже испытывают и продолжают испытывать тяжелые страдания. Это выбор, который я сделала", - написала Гилберт.
Между тем, критики уже успели заметить, что "Снежный лес" - это совершенно антисоветская история. Действие книги, как и было обещано Гилберт, происходит в Сибири в 1930-е годы. По сюжету, русская семья пытается противостоять правительству страны Советов.
Выход книги планировался 13 февраля 2024 года.
Элизабет Гилберт - американская писательница, автор книг "Ешь, молись, люби", "Город женщин", "Происхождение всех вещей", "Большое волшебство. Творчество без страха", "Последний романтик", "Путешествие во времени. Кулинарная книга моей прабабушки" и многих других.
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