Стали известны подробности гибели первого наемника ВСУ из Финляндии

На Украине ликвидирован первый иностранный наемник ВСУ из Финляндии. Об этом 12 июня сообщила газета Helsingin Sanomat

Известно, что еще в самом начале СВО 30-летний мужчина добровольно вступил в ряды украинской армии, на ее стороне принимал участие в боях за Артемовск, а также занимался оказанием медицинской помощи.Имя наемника не называется, его семья отказалась давать комментарии СМИ.После начала специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны для привлечения добровольцев из-за рубежа.В Минобороны Украины утверждали, что вступить туда выразили желание более 20 тысяч человек из 52 стран, заявляли в Минобороны Украины, однако The New York Times назвала эту цифру завышенной.В конце мая министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что на стороне ВСУ воюют более 2,5 тысяч иностранных наемников из США, Канады, Великобритании, Польши, Румынии и других стран.Периодически с фронта приходят сообщения о ликвидации наемников. Одной из самых громких таких историй стало уничтожение американца Николаса Дуэйн Меймера - ветерана спецподразделений армии США, специалиста по саперному делу. На Украину Меймер прибыл более года назад и сначала присоединился к ЧВК "The Mozart Group", но вскоре покинул компанию и стал заниматься обучением украинских боевиков.

