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Премьер-министр Японии пообещал не бросать Украину и помочь материально Польше и Молдавии

Премьер-министр Японии пообещал не бросать Украину и помочь материально Польше и Молдавии - 12.06.2023 Украина.ру

Премьер-министр Японии пообещал не бросать Украину и помочь материально Польше и Молдавии

Япония продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине в разминировании и восстановлении территорий. Такое заявление 11 июня на слушаниях в парламенте сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида

2023-06-12T12:14

2023-06-12T12:14

2023-06-12T13:00

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Он пояснил, что речь идет о помощи в области разминирования, восстановления жизнеобеспечения, разборе завалов, энергетики, сельском хозяйстве и "укреплении управления демократическими процессами". Кроме того, Токио будет лечить раненых украинских военных.В пятницу, 9 июня, в МИД РФ вызвали посла Японии в России Тоёхису Кодзуки из-за решения Токио поставить военную технику Украине.О том, что Япония собирается помочь Киеву оружием сообщалось еще в марте, однако никаких практических ходов Токио не делал до конца мая. И несколько дней назад стало известно, что страна все же передала киевскому режиму 100 единиц военной техники.В прошлом году Япония ввела санкции против России. В качестве ответной меры на недружественные шаги Токио Москва отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекратила безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова и объявила о выходе из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

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