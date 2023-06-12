Премьер-министр Японии пообещал не бросать Украину и помочь материально Польше и Молдавии - 12.06.2023 Украина.ру
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Премьер-министр Японии пообещал не бросать Украину и помочь материально Польше и Молдавии
Премьер-министр Японии пообещал не бросать Украину и помочь материально Польше и Молдавии - 12.06.2023 Украина.ру
Премьер-министр Японии пообещал не бросать Украину и помочь материально Польше и Молдавии
Япония продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине в разминировании и восстановлении территорий. Такое заявление 11 июня на слушаниях в парламенте сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида
2023-06-12T12:14
2023-06-12T13:00
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Он пояснил, что речь идет о помощи в области разминирования, восстановления жизнеобеспечения, разборе завалов, энергетики, сельском хозяйстве и "укреплении управления демократическими процессами". Кроме того, Токио будет лечить раненых украинских военных.В пятницу, 9 июня, в МИД РФ вызвали посла Японии в России Тоёхису Кодзуки из-за решения Токио поставить военную технику Украине.О том, что Япония собирается помочь Киеву оружием сообщалось еще в марте, однако никаких практических ходов Токио не делал до конца мая. И несколько дней назад стало известно, что страна все же передала киевскому режиму 100 единиц военной техники.В прошлом году Япония ввела санкции против России. В качестве ответной меры на недружественные шаги Токио Москва отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекратила безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова и объявила о выходе из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
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Премьер-министр Японии пообещал не бросать Украину и помочь материально Польше и Молдавии

12:14 12.06.2023 (обновлено: 13:00 12.06.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Кисида
Зеленский Кисида
© Пресс-служба президента Украины
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Япония продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине в разминировании и восстановлении территорий. Такое заявление 11 июня на слушаниях в парламенте сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида

"Япония уже заявила об оказании помощи Украине и соседним странам (имеются в виду Молдавия и Польша - Ред.) в размере $7,6 млрд. Кроме того, Япония оказывает разностороннюю помощь в самых разных областях, в том числе в предоставлении снаряжения в целях обороны. На днях силами государства и частных компаний мы для ускорения экономического восстановления Украины создали Совет по подготовке продвижения экономического восстановления Украины. С помощью этого совета мы решительно настроены оказывать помощь, соответствующую нуждам Украины", - сказал Кисида.

Он пояснил, что речь идет о помощи в области разминирования, восстановления жизнеобеспечения, разборе завалов, энергетики, сельском хозяйстве и "укреплении управления демократическими процессами". Кроме того, Токио будет лечить раненых украинских военных.
В пятницу, 9 июня, в МИД РФ вызвали посла Японии в России Тоёхису Кодзуки из-за решения Токио поставить военную технику Украине.
О том, что Япония собирается помочь Киеву оружием сообщалось еще в марте, однако никаких практических ходов Токио не делал до конца мая. И несколько дней назад стало известно, что страна все же передала киевскому режиму 100 единиц военной техники.
В прошлом году Япония ввела санкции против России. В качестве ответной меры на недружественные шаги Токио Москва отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекратила безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова и объявила о выходе из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
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