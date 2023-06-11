https://ukraina.ru/20230611/1047117664.html
В США рассказали о последствиях для ВСУ провала контрнаступления
В США рассказали о последствиях для ВСУ провала контрнаступления - 11.06.2023 Украина.ру
В США рассказали о последствиях для ВСУ провала контрнаступления
Украинские войска потеряли до пяти процентов каждой партии бронетехники за бой, что может иметь серьезные последствия, заявил обозревать Forbes Дэвид Экс 9 июня
2023-06-11T12:56
2023-06-11T12:56
2023-06-11T12:56
новости
украина
контрнаступление
всу
запорожское направление
техника
leopard-2 (танк)
m2 bradley
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По мнению Экса, первоначальные попытки украинских войск прорвать оборону российских сил закончились серьёзным провалом.По его сведениям, Запад предоставил Украине всего 21 длинноствольный Leopard 2A6 и 109 ракетных комплексов M-2.Ранее 8 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о попытке ВСУ прорвать российскую оборону на Запорожском и Южнодонецком направлениях.По его данным, украинские войска потеряли 300 человек личного состава, 9 танков, из которых 4 немецких танка Leopard, 11 БМП, в том числе 5 американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку Cezar производства Франции.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, контрнаступление, всу, запорожское направление, техника, leopard-2 (танк), m2 bradley
Новости, Украина, контрнаступление, ВСУ, Запорожское направление, техника, Leopard-2 (танк), M2 Bradley
В США рассказали о последствиях для ВСУ провала контрнаступления
Украинские войска потеряли до пяти процентов каждой партии бронетехники за бой, что может иметь серьезные последствия, заявил обозревать Forbes Дэвид Экс 9 июня
По мнению Экса, первоначальные попытки украинских войск прорвать оборону российских сил закончились серьёзным провалом.
„Это неудача. И последствия будут серьезные, если украинцы не смогут восстановить и отремонтировать некоторые из поврежденных машин“. - пишет журналист.
По его сведениям, Запад предоставил Украине всего 21 длинноствольный Leopard 2A6 и 109 ракетных комплексов M-2.
„Боевая группа 33-й бригады и 47-й бригады за одно утро потеряла до пяти процентов каждой партии машин", — заключил Экс.
Ранее 8 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о попытке ВСУ прорвать российскую оборону на Запорожском и Южнодонецком направлениях.
По его данным, украинские войска потеряли 300 человек личного состава, 9 танков, из которых 4 немецких танка Leopard, 11 БМП, в том числе 5 американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку Cezar производства Франции.
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