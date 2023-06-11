https://ukraina.ru/20230611/1047117664.html

В США рассказали о последствиях для ВСУ провала контрнаступления

В США рассказали о последствиях для ВСУ провала контрнаступления - 11.06.2023 Украина.ру

В США рассказали о последствиях для ВСУ провала контрнаступления

Украинские войска потеряли до пяти процентов каждой партии бронетехники за бой, что может иметь серьезные последствия, заявил обозревать Forbes Дэвид Экс 9 июня

2023-06-11T12:56

2023-06-11T12:56

2023-06-11T12:56

новости

украина

контрнаступление

всу

запорожское направление

техника

leopard-2 (танк)

m2 bradley

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По мнению Экса, первоначальные попытки украинских войск прорвать оборону российских сил закончились серьёзным провалом.По его сведениям, Запад предоставил Украине всего 21 длинноствольный Leopard 2A6 и 109 ракетных комплексов M-2.Ранее 8 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о попытке ВСУ прорвать российскую оборону на Запорожском и Южнодонецком направлениях.По его данным, украинские войска потеряли 300 человек личного состава, 9 танков, из которых 4 немецких танка Leopard, 11 БМП, в том числе 5 американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку Cezar производства Франции.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, контрнаступление, всу, запорожское направление, техника, leopard-2 (танк), m2 bradley