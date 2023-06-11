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Российские военные находят мины с посланиями от мобилизованных украинцев

Российские военные находят мины с посланиями от мобилизованных украинцев - 11.06.2023 Украина.ру

Российские военные находят мины с посланиями от мобилизованных украинцев

Саперы Южной группировки войск РФ находят на донецком направлении мины с посланиями российским военным от мобилизованных украинцев. Об этом 11 июня рассказал начальник инженерной службы полка группировки войск "Юг" с позывным Кирпич, передает iz.ru

2023-06-11T12:00

2023-06-11T12:00

2023-06-11T12:15

мины

новости

послания

мобилизация

всу

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По его словам, зачастую мины не активированы или активированы частично.Мужчина рассказал, что видел на одной мине надпись "Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать. Надеюсь, я скоро уеду домой"".По словам начальника инженерной службы, российским военным при обнаружении мины было "очень приятно". Военнослужащий при этом уточнил, что можно встретить мины и с оскорблениями, угрозами или нацисткой символикой.Ранее в этот день Кирпич рассказал о недостатках подготовки боевиков ВСУ, из-за которых украинские боевики стали в несколько раз чаще подрываться на минах.

https://ukraina.ru/20230608/1047045894.html

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мины, новости, послания, мобилизация, всу