Российские военные находят мины с посланиями от мобилизованных украинцев - 11.06.2023 Украина.ру
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Российские военные находят мины с посланиями от мобилизованных украинцев
Российские военные находят мины с посланиями от мобилизованных украинцев - 11.06.2023 Украина.ру
Российские военные находят мины с посланиями от мобилизованных украинцев
Саперы Южной группировки войск РФ находят на донецком направлении мины с посланиями российским военным от мобилизованных украинцев. Об этом 11 июня рассказал начальник инженерной службы полка группировки войск "Юг" с позывным Кирпич, передает iz.ru
2023-06-11T12:00
2023-06-11T12:15
мины
новости
послания
мобилизация
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По его словам, зачастую мины не активированы или активированы частично.Мужчина рассказал, что видел на одной мине надпись "Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать. Надеюсь, я скоро уеду домой"".По словам начальника инженерной службы, российским военным при обнаружении мины было "очень приятно". Военнослужащий при этом уточнил, что можно встретить мины и с оскорблениями, угрозами или нацисткой символикой.Ранее в этот день Кирпич рассказал о недостатках подготовки боевиков ВСУ, из-за которых украинские боевики стали в несколько раз чаще подрываться на минах.
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мины, новости, послания, мобилизация, всу
мины, Новости, послания, мобилизация, ВСУ

Российские военные находят мины с посланиями от мобилизованных украинцев

12:00 11.06.2023 (обновлено: 12:15 11.06.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРазминирование территории комбината "Азовсталь" и бывших позиций ВСУ в Мариуполе
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Саперы Южной группировки войск РФ находят на донецком направлении мины с посланиями российским военным от мобилизованных украинцев. Об этом 11 июня рассказал начальник инженерной службы полка группировки войск "Юг" с позывным Кирпич, передает iz.ru
По его словам, зачастую мины не активированы или активированы частично.

"Бывает, они оставляют нам разные надписи или не до конца минируют. То есть он поставил мину, а верхнюю чеку не снял", — пояснил военный.

Мужчина рассказал, что видел на одной мине надпись "Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать. Надеюсь, я скоро уеду домой"".
По словам начальника инженерной службы, российским военным при обнаружении мины было "очень приятно".
Военнослужащий при этом уточнил, что можно встретить мины и с оскорблениями, угрозами или нацисткой символикой.
Ранее в этот день Кирпич рассказал о недостатках подготовки боевиков ВСУ, из-за которых украинские боевики стали в несколько раз чаще подрываться на минах.
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