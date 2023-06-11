Макрон призвал Иран прекратить поддержку России в украинском конфликте - СМИ
© Laurie Dieffembacq / Zuma / Global Look PressМакрон звонит, телефон
© Laurie Dieffembacq / Zuma / Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Эбрахимом Раиси призвал его немедленно прекратить поддерживать Россию в конфликте на Украине, сообщило 10 июня агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец
Ранее в администрации президента Ирана заявили, что Эбрахим Раиси провёл с Эммануэлем Макроном 10 июня телефонный разговор. Сообщалось, что разговор продлился полтора часа, стороны обсудили развитие отношений между Тегераном и Парижем.
В рамках беседы французский лидер „предупредил о тяжёлых последствиях в гуманитарной области и сфере безопасности из-за поставки Ираном“ и призвал Иран немедленно прекратить оказываемую России поддержку, сообщило издание.
Страны Запада не раз утверждали, что Иран поставляет России беспилотные летательные аппараты. Россия и Иран все обвинения опровергали.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что эта тема искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Украина не представила никаких документов, подтверждающих иранское происхождение БПЛА.
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