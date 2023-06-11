Макрон призвал Иран прекратить поддержку России в украинском конфликте - СМИ - 11.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230611/1047112047.html
Макрон призвал Иран прекратить поддержку России в украинском конфликте - СМИ
Макрон призвал Иран прекратить поддержку России в украинском конфликте - СМИ - 11.06.2023 Украина.ру
Макрон призвал Иран прекратить поддержку России в украинском конфликте - СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Эбрахимом Раиси призвал его немедленно прекратить поддерживать Россию в конфликте на Украине, сообщило 10 июня агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец
2023-06-11T10:23
2023-06-11T10:23
новости
эммануэль макрон
иран
франция
париж
тегеран
эбрахим (ибрахим) раиси
телефонный разговор
россия
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040212017_0:18:590:350_1920x0_80_0_0_eab9ee20152634daf876834088c23bd1.jpg
Ранее в администрации президента Ирана заявили, что Эбрахим Раиси провёл с Эммануэлем Макроном 10 июня телефонный разговор. Сообщалось, что разговор продлился полтора часа, стороны обсудили развитие отношений между Тегераном и Парижем.В рамках беседы французский лидер „предупредил о тяжёлых последствиях в гуманитарной области и сфере безопасности из-за поставки Ираном“ и призвал Иран немедленно прекратить оказываемую России поддержку, сообщило издание.Страны Запада не раз утверждали, что Иран поставляет России беспилотные летательные аппараты. Россия и Иран все обвинения опровергали.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что эта тема искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Украина не представила никаких документов, подтверждающих иранское происхождение БПЛА.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров
https://ukraina.ru/20230530/1046718502.html
тегеран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040212017_50:0:541:368_1920x0_80_0_0_a77dd0cc8b89d4143deb83f47af2b780.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, эммануэль макрон, иран, франция, париж, тегеран , эбрахим (ибрахим) раиси, телефонный разговор, россия, бпла, поставки
Новости, Эммануэль Макрон, Иран, Франция, Париж, Тегеран , Эбрахим (Ибрахим) Раиси, телефонный разговор, Россия, БПЛА, поставки

Макрон призвал Иран прекратить поддержку России в украинском конфликте - СМИ

10:23 11.06.2023
 
© Laurie Dieffembacq / Zuma / Global Look PressМакрон звонит, телефон
Макрон звонит, телефон
© Laurie Dieffembacq / Zuma / Global Look Press
Читать в
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Эбрахимом Раиси призвал его немедленно прекратить поддерживать Россию в конфликте на Украине, сообщило 10 июня агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец
Ранее в администрации президента Ирана заявили, что Эбрахим Раиси провёл с Эммануэлем Макроном 10 июня телефонный разговор. Сообщалось, что разговор продлился полтора часа, стороны обсудили развитие отношений между Тегераном и Парижем.
В рамках беседы французский лидер „предупредил о тяжёлых последствиях в гуманитарной области и сфере безопасности из-за поставки Ираном“ и призвал Иран немедленно прекратить оказываемую России поддержку, сообщило издание.
Страны Запада не раз утверждали, что Иран поставляет России беспилотные летательные аппараты. Россия и Иран все обвинения опровергали.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что эта тема искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Украина не представила никаких документов, подтверждающих иранское происхождение БПЛА.
Сейчас на Украина.ру читают:
Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у Зеленского
Родом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть
"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров
- РИА Новости, 1920, 30.05.2023
30 мая, 15:44
Вызов всему Востоку. Украина ввела санкции против Ирана на 50 летВерховная Рада ввела против Ирана масштабный пакет секторальных санкций сроком на пятьдесят лет. Это было сделано по представлению Владимира Зеленского и СНБО Украины, которые обвиняют иранское руководство в поддержке России
 
НовостиЭммануэль МакронИранФранцияПарижТегеранЭбрахим (Ибрахим) Раисителефонный разговорРоссияБПЛАпоставки
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:33К Киево-Печерской лавре приехал автобус с военными
11:15Пятнадцать вагонов сошли с рельсов в Белгородской области
11:10Ростислав Ищенко: Украине не жалко граждан своей страны, потому что они ее теряют
11:05В МИД Италии назвали сроки решения вопроса о вступлении Украины в НАТО
10:56Правительство Канады хочет арестовать российский Ан-124 и передать его Украине
10:33"Коммунисты России" предложили ввести новый праздник в честь начала спецоперации
10:23Макрон призвал Иран прекратить поддержку России в украинском конфликте - СМИ
10:13Экс-сотрудник Пентагона рассказал о больших потерях и неудачах ВСУ
10:03Потеря пленных, дроны в Калужской области, арест "Руслана". Главное на Украине на утро 11 июня
09:51Членство Украины в НАТО поддержали 20 стран альянса - Офис Зеленского
09:35Армен Гаспарян о том, почему Украину не зовут на саммит 20-ки и кто заинтересован в подрыве Каховской ГЭС
09:24Маск усомнился в пользе нового пакета американской военной помощи Украине
09:08Индия обсудила с ЮАР мирную инициативу по Украине
08:42Западная Украина за минувшую неделю.Фейковые страницы губернаторов и передача пленных закарпатцев Венгрии
08:00Антигетманское восстание Мартына Пушкаря
06:30"Момент истины". Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ не нужно ждать окончания наступления ВСУ
06:15Военный эксперт о том, как ВС РФ уничтожают ВСУ без "боев за избушку лесника"
06:00"Танки плавать не могут". Военный эксперт рассказал о положении ВСУ после подрыва ГЭС
05:10Родом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть
04:35Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у Зеленского
Лента новостейМолния