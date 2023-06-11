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Макрон призвал Иран прекратить поддержку России в украинском конфликте - СМИ

Макрон призвал Иран прекратить поддержку России в украинском конфликте - СМИ - 11.06.2023 Украина.ру

Макрон призвал Иран прекратить поддержку России в украинском конфликте - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Эбрахимом Раиси призвал его немедленно прекратить поддерживать Россию в конфликте на Украине, сообщило 10 июня агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец

2023-06-11T10:23

2023-06-11T10:23

2023-06-11T10:23

новости

эммануэль макрон

иран

франция

париж

тегеран

эбрахим (ибрахим) раиси

телефонный разговор

россия

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Ранее в администрации президента Ирана заявили, что Эбрахим Раиси провёл с Эммануэлем Макроном 10 июня телефонный разговор. Сообщалось, что разговор продлился полтора часа, стороны обсудили развитие отношений между Тегераном и Парижем.В рамках беседы французский лидер „предупредил о тяжёлых последствиях в гуманитарной области и сфере безопасности из-за поставки Ираном“ и призвал Иран немедленно прекратить оказываемую России поддержку, сообщило издание.Страны Запада не раз утверждали, что Иран поставляет России беспилотные летательные аппараты. Россия и Иран все обвинения опровергали.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что эта тема искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Украина не представила никаких документов, подтверждающих иранское происхождение БПЛА.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров

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новости, эммануэль макрон, иран, франция, париж, тегеран , эбрахим (ибрахим) раиси, телефонный разговор, россия, бпла, поставки