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Мирный житель ранен при обстреле украинскими войсками Горловки
Мирный житель ранен при обстреле украинскими войсками Горловки - 10.06.2023 Украина.ру
Мирный житель ранен при обстреле украинскими войсками Горловки
Мирный житель ранен при обстреле ВСУ Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале 10 июня
2023-06-10T13:06
2023-06-10T13:06
2023-06-10T13:06
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Ранее сообщалось о двух обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе ракеты РСЗО.В интервью изданию "Украина.ру" подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач предположил, что Киев, возможно, стремился поднять себя в глазах Запада, чтобы сохранить получение масштабной военной помощи.По его мнению, им нужна была картинка действий, для того, чтобы показать, что НАТО поддерживает Украину не зря.Москва должна дать ответ на это, чтобы украинские неонацисты понимали, что на их диверсии будет реальная реакция, отметил Храпач.Подробнее об этом можно прочитать в интервью эксперта в статье "Подполковник ФСБ Сергей Храпач о диверсиях в РФ: В борьбе с укронацистами нам пригодится опыт Израиля" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230421/1045525881.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, горловка, всу, россия, украина
Новости, Горловка, ВСУ, Россия, Украина
Мирный житель ранен при обстреле украинскими войсками Горловки
Мирный житель ранен при обстреле ВСУ Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале 10 июня
"Обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько.
Ранее сообщалось о двух обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе ракеты РСЗО.
В интервью изданию "Украина.ру" подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач предположил, что Киев, возможно, стремился поднять себя в глазах Запада, чтобы сохранить получение масштабной военной помощи.
По его мнению, им нужна была картинка действий, для того, чтобы показать, что НАТО поддерживает Украину не зря.
Москва должна дать ответ на это, чтобы украинские неонацисты понимали, что на их диверсии будет реальная реакция, отметил Храпач.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью эксперта в статье "Подполковник ФСБ Сергей Храпач о диверсиях в РФ: В борьбе с укронацистами нам пригодится опыт Израиля" на сайте Украина.ру