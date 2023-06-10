https://ukraina.ru/20230610/1047094179.html
Стало известно о странной тактике наступления ВСУ на Донецком направлении
Стало известно о странной тактике наступления ВСУ на Донецком направлении - 10.06.2023 Украина.ру
Стало известно о странной тактике наступления ВСУ на Донецком направлении
Украинские войска идут в наступление без артподготовки, рассказал российский военнослужащий с позывным "Медведь". Его слова прозвучали в эфире телеканала РЕН ТВ
2023-06-10T10:56
2023-06-10T10:56
2023-06-10T10:56
новости
наступление
всу
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046859535_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_a0e39d57838bcfc6504d781a87009334.jpg.webp
Они должны были нанести артиллерийские удары перед атакой, добавил военный.На данный момент, на этом участке фронта продолжаются ожесточённые бои, в ходе которых ВС РФ успешно отражают атаки противника, в которых он задействуют свои резервы и несёт большие потери, говорится в репортаже.Ранее президент России Владимир Путин сказал на заседании совета глав правительств стран СНГ, что наступление украинских войск уже началось, так как они задействуют стратегические резервы в ходе своих атак.ВСУ не достигли успехов в ходе этого благодаря мужеству российских солдат и правильной организации российских войск, отметил глава государства.Украинские военные подразделения понесли значительные потери, добавил президент.Вооружённые силы РФ успешно выполняют поставленные задачи на всех участках фронта, в том числе и на Донецком направлении, сказал эксперт в сфере комплексной безопасности Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру.Они удерживают свои позиции, наносят огневое поражение военной технике и живой силе ВСУ, подчеркнул он.Подробнее можно прочитать в интервью Романа Насонова на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230608/1047039457.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046859535_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_de9ce8a955bda444a7fb5a9fda03db9c.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, наступление, всу, вс рф
Стало известно о странной тактике наступления ВСУ на Донецком направлении
Украинские войска идут в наступление без артподготовки, рассказал российский военнослужащий с позывным "Медведь". Его слова прозвучали в эфире телеканала РЕН ТВ
"Они сейчас становятся непредсказуемыми", – отметил он.
Они должны были нанести артиллерийские удары перед атакой, добавил военный.
На данный момент, на этом участке фронта продолжаются ожесточённые бои, в ходе которых ВС РФ успешно отражают атаки противника, в которых он задействуют свои резервы и несёт большие потери, говорится в репортаже.
Ранее президент России Владимир Путин сказал на заседании совета глав правительств стран СНГ, что наступление украинских войск уже началось, так как они задействуют стратегические резервы в ходе своих атак.
ВСУ не достигли успехов в ходе этого благодаря мужеству российских солдат и правильной организации российских войск, отметил глава государства.
Украинские военные подразделения понесли значительные потери, добавил президент.
Вооружённые силы РФ успешно выполняют поставленные задачи на всех участках фронта, в том числе и на Донецком направлении, сказал эксперт в сфере комплексной безопасности Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру.
Они удерживают свои позиции, наносят огневое поражение военной технике и живой силе ВСУ, подчеркнул он.
Подробнее можно прочитать
в интервью Романа Насонова на нашем сайте.