https://ukraina.ru/20230610/1047094179.html

Стало известно о странной тактике наступления ВСУ на Донецком направлении

Стало известно о странной тактике наступления ВСУ на Донецком направлении - 10.06.2023 Украина.ру

Стало известно о странной тактике наступления ВСУ на Донецком направлении

Украинские войска идут в наступление без артподготовки, рассказал российский военнослужащий с позывным "Медведь". Его слова прозвучали в эфире телеканала РЕН ТВ

2023-06-10T10:56

2023-06-10T10:56

2023-06-10T10:56

новости

наступление

всу

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046859535_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_a0e39d57838bcfc6504d781a87009334.jpg.webp

Они должны были нанести артиллерийские удары перед атакой, добавил военный.На данный момент, на этом участке фронта продолжаются ожесточённые бои, в ходе которых ВС РФ успешно отражают атаки противника, в которых он задействуют свои резервы и несёт большие потери, говорится в репортаже.Ранее президент России Владимир Путин сказал на заседании совета глав правительств стран СНГ, что наступление украинских войск уже началось, так как они задействуют стратегические резервы в ходе своих атак.ВСУ не достигли успехов в ходе этого благодаря мужеству российских солдат и правильной организации российских войск, отметил глава государства.Украинские военные подразделения понесли значительные потери, добавил президент.Вооружённые силы РФ успешно выполняют поставленные задачи на всех участках фронта, в том числе и на Донецком направлении, сказал эксперт в сфере комплексной безопасности Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру.Они удерживают свои позиции, наносят огневое поражение военной технике и живой силе ВСУ, подчеркнул он.Подробнее можно прочитать в интервью Романа Насонова на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230608/1047039457.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, всу, вс рф