Стало известно о странной тактике наступления ВСУ на Донецком направлении - 10.06.2023 Украина.ру
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Стало известно о странной тактике наступления ВСУ на Донецком направлении
Стало известно о странной тактике наступления ВСУ на Донецком направлении - 10.06.2023 Украина.ру
Стало известно о странной тактике наступления ВСУ на Донецком направлении
Украинские войска идут в наступление без артподготовки, рассказал российский военнослужащий с позывным "Медведь". Его слова прозвучали в эфире телеканала РЕН ТВ
2023-06-10T10:56
2023-06-10T10:56
новости
наступление
всу
вс рф
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Они должны были нанести артиллерийские удары перед атакой, добавил военный.На данный момент, на этом участке фронта продолжаются ожесточённые бои, в ходе которых ВС РФ успешно отражают атаки противника, в которых он задействуют свои резервы и несёт большие потери, говорится в репортаже.Ранее президент России Владимир Путин сказал на заседании совета глав правительств стран СНГ, что наступление украинских войск уже началось, так как они задействуют стратегические резервы в ходе своих атак.ВСУ не достигли успехов в ходе этого благодаря мужеству российских солдат и правильной организации российских войск, отметил глава государства.Украинские военные подразделения понесли значительные потери, добавил президент.Вооружённые силы РФ успешно выполняют поставленные задачи на всех участках фронта, в том числе и на Донецком направлении, сказал эксперт в сфере комплексной безопасности Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру.Они удерживают свои позиции, наносят огневое поражение военной технике и живой силе ВСУ, подчеркнул он.Подробнее можно прочитать в интервью Романа Насонова на нашем сайте.
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новости, наступление, всу, вс рф
Новости, наступление, ВСУ, ВС РФ

Стало известно о странной тактике наступления ВСУ на Донецком направлении

10:56 10.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУпулемётчик ВСУ
пулемётчик ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Украинские войска идут в наступление без артподготовки, рассказал российский военнослужащий с позывным "Медведь". Его слова прозвучали в эфире телеканала РЕН ТВ
"Они сейчас становятся непредсказуемыми", – отметил он.
Они должны были нанести артиллерийские удары перед атакой, добавил военный.
На данный момент, на этом участке фронта продолжаются ожесточённые бои, в ходе которых ВС РФ успешно отражают атаки противника, в которых он задействуют свои резервы и несёт большие потери, говорится в репортаже.
Ранее президент России Владимир Путин сказал на заседании совета глав правительств стран СНГ, что наступление украинских войск уже началось, так как они задействуют стратегические резервы в ходе своих атак.
ВСУ не достигли успехов в ходе этого благодаря мужеству российских солдат и правильной организации российских войск, отметил глава государства.
Украинские военные подразделения понесли значительные потери, добавил президент.
Вооружённые силы РФ успешно выполняют поставленные задачи на всех участках фронта, в том числе и на Донецком направлении, сказал эксперт в сфере комплексной безопасности Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру.
Они удерживают свои позиции, наносят огневое поражение военной технике и живой силе ВСУ, подчеркнул он.
Подробнее можно прочитать в интервью Романа Насонова на нашем сайте.
Российская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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