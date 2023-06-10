"Нам не нужна Курская дуга". Военный эксперт о том, почему России нельзя любой ценой держать оборону - 10.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230610/1047076801.html
"Нам не нужна Курская дуга". Военный эксперт о том, почему России нельзя любой ценой держать оборону
"Нам не нужна Курская дуга". Военный эксперт о том, почему России нельзя любой ценой держать оборону - 10.06.2023 Украина.ру
"Нам не нужна Курская дуга". Военный эксперт о том, почему России нельзя любой ценой держать оборону
Сейчас мы видим основные силы противника и можем просчитать, какие средства огневого поражения нам нужно выставить на том или ином участке. По сравнению с Курской дугой на Южно-Донецком направлении сложилась совершенно другая ситуация. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-06-10T06:30
2023-06-10T06:30
новости
наступление
курская битва
оборона
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1b/1042173842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0cd9b2eb127cd7284ebf983d9d3194b.jpg
То, что произошло на Юго-Донецком направлении не похоже на Курскую дугу. Это была качественная работа российского военного командования. Очень хорошо, что мы дошли до такого уровня, когда уничтожаем тысячи вражеских солдат и десятки единиц бронетехники с минимальными потерями и затратами, рассказал эксперт.Враг на узких участках всегда будет иметь преимущество. Даже если ударная группировка противника уступает по численности обороняющейся стороне, на направлении главного удара он всегда будет иметь преимущество. Командование ВС РФ это понимает и не требует от ребят стоять насмерть и "рубиться за избушку лесника", добавил он.Времевский выступ на Южно-Донецком направлении – очень удобный участок для ВСУ, потому что он открывает выход на несколько направлений. Запад действительно "толкает в спину" украинские войска. Поэтому это была попытка наступать ради наступления, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1b/1042173842_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d4cfdcab2feb801c05a70089cdcb2de.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, наступление, курская битва, оборона, вс рф
Новости, наступление, Курская битва, оборона, ВС РФ

"Нам не нужна Курская дуга". Военный эксперт о том, почему России нельзя любой ценой держать оборону

06:30 10.06.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота бойцов на передовой в зоне спецоперации
Работа бойцов на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Сейчас мы видим основные силы противника и можем просчитать, какие средства огневого поражения нам нужно выставить на том или ином участке. По сравнению с Курской дугой на Южно-Донецком направлении сложилась совершенно другая ситуация. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
То, что произошло на Юго-Донецком направлении не похоже на Курскую дугу. Это была качественная работа российского военного командования. Очень хорошо, что мы дошли до такого уровня, когда уничтожаем тысячи вражеских солдат и десятки единиц бронетехники с минимальными потерями и затратами, рассказал эксперт.
Враг на узких участках всегда будет иметь преимущество. Даже если ударная группировка противника уступает по численности обороняющейся стороне, на направлении главного удара он всегда будет иметь преимущество. Командование ВС РФ это понимает и не требует от ребят стоять насмерть и "рубиться за избушку лесника", добавил он.
"Так что я повторюсь и буду повторять. Не нужна нам никакая Курская дуга. Нам нужно вскрывать противника на подходе, уничтожать его дистанционными средствами поражения и не заставлять наших бойцов держать оборону любой ценой", - подчеркнул Полищук.
Времевский выступ на Южно-Донецком направлении – очень удобный участок для ВСУ, потому что он открывает выход на несколько направлений. Запад действительно "толкает в спину" украинские войска. Поэтому это была попытка наступать ради наступления, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостинаступлениеКурская битваоборонаВС РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30"Нам не нужна Курская дуга". Военный эксперт о том, почему России нельзя любой ценой держать оборону
06:15Дело не в минных полях. Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ затопили Херсонскую область
06:00Военный эксперт: ВСУ взорвали Каховскую ГЭС, чтобы остановить наступление России на Одессу
21:26Белый дом не прокомментировал обвинения в адрес Трампа
21:02Приднестровский конфликт осложняет путь Молдавии в Евросоюз — посол ЕС
20:49Постпред США выразил сомнения о вступлении Украины в НАТО во время конфликта
20:34В Германии выступили против поддержки Украины после новой публикации WP
20:15Лавров: ООН и МАГАТЭ отказываются реагировать на ноты России об обстрелах ЗАЭС
20:03Премьер-министр Нидерландов обсудил с Зеленским обучение пилотов ВСУ
19:32Китай выразил поддержку мирной миссии африканских стран на Украину и Россию
19:06Российские военные перехватили три ударных беспилотника у Запорожской АЭС
18:15Уничтоженные "Леопарды" и "Брэдли", намёк на переговоры. Итоги 9 июня на Украине
18:01Путин: Украинское наступление началось
18:00Дурдом Петра I в Киеве: как история пишется на коленке
17:06Стало известно, сколько украинских мужчин нелегально уехали в Румынию, чтобы не идти на фронт
16:47В ООН решают, как квалифицировать ЧП на Каховской ГЭС
16:43Польские аграрии заблокировали движение украинских большегрузов
16:42Ущерб очевиден, прибыли никакой: Ищенко о том, почему Зеленского не позвали на G-20. Видео
16:33Экс-командующий сухопутными войсками Польши высказал мнение, когда Киев может получить F-16
16:32Шайка Зеленского привела страну к войне: что говорили об Украине в мире 9 июня
Лента новостейМолния