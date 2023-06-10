https://ukraina.ru/20230610/1047076801.html

"Нам не нужна Курская дуга". Военный эксперт о том, почему России нельзя любой ценой держать оборону

"Нам не нужна Курская дуга". Военный эксперт о том, почему России нельзя любой ценой держать оборону - 10.06.2023 Украина.ру

"Нам не нужна Курская дуга". Военный эксперт о том, почему России нельзя любой ценой держать оборону

Сейчас мы видим основные силы противника и можем просчитать, какие средства огневого поражения нам нужно выставить на том или ином участке. По сравнению с Курской дугой на Южно-Донецком направлении сложилась совершенно другая ситуация. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-06-10T06:30

2023-06-10T06:30

2023-06-10T06:30

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То, что произошло на Юго-Донецком направлении не похоже на Курскую дугу. Это была качественная работа российского военного командования. Очень хорошо, что мы дошли до такого уровня, когда уничтожаем тысячи вражеских солдат и десятки единиц бронетехники с минимальными потерями и затратами, рассказал эксперт.Враг на узких участках всегда будет иметь преимущество. Даже если ударная группировка противника уступает по численности обороняющейся стороне, на направлении главного удара он всегда будет иметь преимущество. Командование ВС РФ это понимает и не требует от ребят стоять насмерть и "рубиться за избушку лесника", добавил он.Времевский выступ на Южно-Донецком направлении – очень удобный участок для ВСУ, потому что он открывает выход на несколько направлений. Запад действительно "толкает в спину" украинские войска. Поэтому это была попытка наступать ради наступления, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, курская битва, оборона, вс рф