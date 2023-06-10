Военный эксперт: ВСУ взорвали Каховскую ГЭС, чтобы остановить наступление России на Одессу - 10.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт: ВСУ взорвали Каховскую ГЭС, чтобы остановить наступление России на Одессу
Военный эксперт: ВСУ взорвали Каховскую ГЭС, чтобы остановить наступление России на Одессу - 10.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт: ВСУ взорвали Каховскую ГЭС, чтобы остановить наступление России на Одессу
В случае с катастрофой на Каховской ГЭС можно согласится с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который сказал, что Украина подорвала дамбу из-за неопределенности с планами ВС РФ. Возможно, Киев опасается нашего наступления на Одессу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-06-10T06:00
2023-06-10T06:00
новости
каховская гэс
херсонская область
наступление
подрыв
одесса
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Противоборствующие стороны ведут большую информационную войну. Украина прекрасно понимает, что никто не отменял вопрос освобождения Одессы, и очень нервничает по этому поводу, рассказал историк.Дело в том, что ВСУ понесли серьезные потери при наступлении. Поэтому им приходится вводить в бой дополнительные бригады, чтобы удержаться там, где они собираются продвигаться дальше, добавил он.Я не думаю, противник начнет наступать после того, как он устроил рукотворное море в Херсонской области. ВСУ затопили эту территорию не для того, чтобы ликвидировать наши минные поля. Потому что мины никогда не были панацеей от того, чтобы остановить наступающего противника, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, каховская гэс, херсонская область, наступление, подрыв, одесса
Новости, Каховская ГЭС, Херсонская область, наступление, подрыв, Одесса

Военный эксперт: ВСУ взорвали Каховскую ГЭС, чтобы остановить наступление России на Одессу

06:00 10.06.2023
 
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В случае с катастрофой на Каховской ГЭС можно согласится с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который сказал, что Украина подорвала дамбу из-за неопределенности с планами ВС РФ. Возможно, Киев опасается нашего наступления на Одессу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Противоборствующие стороны ведут большую информационную войну. Украина прекрасно понимает, что никто не отменял вопрос освобождения Одессы, и очень нервничает по этому поводу, рассказал историк.
Дело в том, что ВСУ понесли серьезные потери при наступлении. Поэтому им приходится вводить в бой дополнительные бригады, чтобы удержаться там, где они собираются продвигаться дальше, добавил он.

"Возможно, они [ВСУ] действительно взорвали ГЭС, чтобы обезопасить себя от нашего удара на Одессу. Теперь они могут меньшими силами держать оборону на Херсонском направлении, а остальные резервы перебросить на основные направления своего удара", - подчеркнул Полищук.

Я не думаю, противник начнет наступать после того, как он устроил рукотворное море в Херсонской области. ВСУ затопили эту территорию не для того, чтобы ликвидировать наши минные поля. Потому что мины никогда не были панацеей от того, чтобы остановить наступающего противника, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиКаховская ГЭСХерсонская областьнаступлениеподрывОдесса
 
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